OpenAI prepara un ChatGPT low cost y los informes internos asustan

OpenAI tiene un problema de los gordos y lo sabe. Según informes internos filtrados, prevén una caída de hasta el 80% en los ingresos de su producto estrella y la respuesta interna es lanzar un ChatGPT más barato para tapar el agujero. Suena a huida hacia adelante.

La filtración la adelantó The Information en un análisis bastante detallado: los documentos que circulan dentro de OpenAI hablan de una contracción brutal en los ingresos del modelo principal de ChatGPT en los próximos años. La cifra que asusta es ese 80% de caída sobre la línea de negocio que hoy sostiene la compañía. No es un susto pequeño, es un susto contable.

La respuesta de Sam Altman pasa por democratizar el producto a marchas forzadas. La idea sobre la mesa se llama internamente ChatGPT Go: una versión low cost, más limitada que el plan Plus de 20 dólares al mes, pensada para mercados donde ese precio es directamente inviable. India, sudeste asiático, Latinoamérica. Volumen masivo a margen estrecho.

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El cálculo es simple sobre el papel y peliagudo en la práctica. Si pierdes el 80% de los ingresos por usuario premium, necesitas multiplicar por mucho la base de usuarios para compensar. Y el coste por consulta de un modelo grande no es precisamente cero.

Por qué la cosa pinta turbia para OpenAI

Aquí entra el detalle que casi nadie está mirando: la competencia ha bajado el coste por token de forma salvaje en los últimos meses. DeepSeek desde China, los modelos abiertos de Meta, Anthropic apretando con Claude, Google empujando Gemini gratis dentro de su ecosistema. El terreno donde OpenAI cobraba 20 dólares al mes por algo que la competencia ya regala (o casi) se está estrechando a ojos vista.

A esto sumamos los costes operativos. Entrenar e inferir modelos del tamaño de GPT-5 cuesta una fortuna en GPUs de Nvidia, y aunque Microsoft pone parte de la infraestructura, la quema de caja es real. OpenAI lleva años operando en pérdidas y necesita que el grifo de inversión siga abierto. Si los ingresos se desploman, la conversación con los inversores se pone fea.

El movimiento del ChatGPT Go tiene lógica, eso sí. Llegar antes que los rivales a mercados emergentes, fidelizar usuarios cuando el modelo todavía es referencia y ganar volumen aunque sea a costa de margen. Es el manual de Spotify y Netflix aplicado a la IA. Funcionó allí, veremos si funciona aquí.

El precedente que conviene mirar

No es la primera vez que una empresa tech con producto estrella ve cómo su ventaja se evapora más rápido de lo previsto. Pasó con Nokia y los smartphones. Pasó con Yahoo y el buscador. La diferencia es que OpenAI sigue siendo, hoy, la marca de referencia: cuando alguien dice 'IA' piensa en ChatGPT antes que en cualquier otra cosa. Eso vale dinero, pero no es eterno.

Mi lectura: el lanzamiento del plan low cost no es una jugada de crecimiento, es una jugada de defensa. Y eso siempre se nota. Cuando una compañía baja precios porque puede, se llama estrategia; cuando los baja porque tiene que, se llama supervivencia. La diferencia es de matiz pero la cuenta de resultados la nota. El próximo trimestre será clave para ver si la apuesta cuaja o si toca otra ronda con valoración revisada a la baja. Lo sabremos pronto.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5/10. La noticia es relevante porque toca el bolsillo de la empresa más mediática del sector, pero el ChatGPT Go no es un salto técnico, es un movimiento defensivo. Interesa más por lo que dice del estado del mercado que por el producto en sí — Altman jugando a la defensiva no se ve todos los días.

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El resumen para vagos (TL;DR)