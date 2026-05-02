Zverev se cita con Sinner en Madrid: final bomba en la Caja Mágica

Zverev se ha cargado a Blockx y ya tiene cita con Sinner en la final del Mutua Madrid Open. Cuarta final del alemán en la Caja Mágica, y la tercera oportunidad de levantar el trofeo. Agárrate.

Cómo ha llegado Zverev a esta final (otra vez)

El alemán ha dejado claro en semis que la tierra batida de Madrid sigue siendo su patio. Tumbó a Alexander Blockx con un tenis sólido, sin sustos, sin esos bajones de concentración que le han costado caros otros años. Zverev firma su cuarta final en Madrid en lo que va de carrera, y eso ya lo coloca en el club selecto de los reincidentes ilustres del torneo.

Ya ganó en 2018 y en 2021. Ahora va a por el tercero. Si lo levanta el domingo, se queda a una final de igualar a los que más veces han triunfado en la Caja Mágica desde que el torneo se mudó a Manolo Santana. La altitud de Madrid le sienta como un guante a su saque, y el alemán lo sabe. Por algo elige siempre este torneo como gran cita en tierra europea.

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Sinner enfrente: el número uno con la cuenta pendiente en Madrid

El italiano llega como número uno del mundo y con una motivación extra: nunca ha ganado el Mutua Madrid Open. Para Sinner, este torneo es la asignatura medio atragantada del calendario en tierra. Y enfrente, justo, el rival que más complicaciones le ha dado los últimos años en superficie lenta.

El cara a cara entre los dos es de los que invitan a despejar la agenda del domingo por la tarde. Sinner ha llegado a la final sin ceder un set en toda la semana, según confirma el cuadro oficial del ATP Tour, y eso siempre es señal de que el de San Cándido viene fino. Pero Zverev en Madrid es Zverev en Madrid, y ya saben.

Aquí viene lo bueno: el saque del alemán a 1.300 metros de altitud puede ser un dolor de cabeza incluso para el resto más afilado del circuito, que es justamente el de Sinner. El italiano va a tener que romper al menos una vez por set para tener opciones, y eso contra Zverev en su mejor versión es misión casi suicida.

Por qué esta final pinta a clásico instantáneo

Ojo con el contexto, que aquí está la chicha. Sinner y Zverev se han cruzado en momentos calientes del circuito en los últimos dos años: semifinal de Roland Garros, ATP Finals, varios Masters 1000. La narrativa entre ambos ya está construida: el ascenso del italiano al trono mundial frente al peso del alemán como aspirante eterno a Grand Slam que se le sigue resistiendo.

El paralelismo más claro viene de Madrid 2018, cuando Zverev tumbó a Thiem en aquella final. Misma sensación: aspirante consolidado peleando por escalón mayor, en un torneo que se le da bien, contra rival con etiqueta de favorito absoluto. Aquella final marcó el primer Masters 1000 grande del alemán y le abrió la puerta a una carrera de élite que sigue buscando el Grand Slam definitivo. Esto puede ser parecido.

Para Sinner, ganar Madrid sería completar la colección de Masters 1000 europeos en tierra y reforzar su número uno frente a un Alcaraz que viene apretando desde atrás. Para Zverev, sería el tercer trofeo en Madrid, escalón histórico y plataforma psicológica perfecta de cara a Roland Garros, que arranca en menos de tres semanas. La carga simbólica del partido es enorme y el ganador sale con el pecho hinchado a París. La pregunta del domingo es si veremos al Sinner intratable de los últimos seis meses o al Zverev que en esta pista parece otro jugador.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)