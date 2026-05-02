Aceptar un empleo con sueldo bajo tras meses en paro: qué hacer

Llevas meses echando currículums, te llaman para una vacante y el sueldo que ofrecen está claramente por debajo de lo que esperabas. Aceptar un empleo con salario bajo no siempre es rendirse, pero tampoco es la única salida. La clave está en hacer cuentas frías antes de firmar.

El dilema es real y muy generacional: según los últimos datos de la EPA publicados por el INE, el paro juvenil sigue rondando el 25%, y entre quienes llevan más de un año buscando trabajo la presión por aceptar lo primero que llega es enorme. Vamos por partes.

Cuándo decir sí (y cuándo no) a un empleo con salario bajo

Primero, los números. Si llevas seis meses o más en paro, la prestación contributiva ya está bajando de tramo o directamente se ha agotado. El subsidio para mayores de 22 años sin cargas ronda los 480 euros al mes, y eso no llega a cubrir un alquiler en casi ninguna capital. El coste de seguir esperando se acumula cada mes que pasa.

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A efectos prácticos, hazte tres preguntas concretas antes de aceptar:

¿El sueldo neto cubre tus gastos fijos mensuales o vas a tener que tirar del colchón?

¿El puesto te suma experiencia relevante para el sector al que quieres llegar en dos años?

¿Te queda tiempo y energía para seguir buscando algo mejor desde dentro?

Si las tres respuestas son no, ese empleo te va a quemar más de lo que te aporta. Si dos son sí, probablemente compense a corto plazo. Ojo con esto: aceptar un trabajo con un sueldo bajo no te marca para siempre, pero quedarse dos años en él sin renegociar sí pesa en la siguiente entrevista.

Cómo negociar el sueldo aunque vengas de paro largo

Aquí está el detalle que cambia todo: venir del paro no te quita capacidad de negociación, te la reduce, que no es lo mismo. La empresa ya ha decidido que te quiere; el coste de buscar a otro candidato también lo tienen ellos. Eso juega a tu favor más de lo que parece.

Traduzco a movimientos concretos:

Pregunta el rango salarial antes de la entrevista final , no después de firmar.

, no después de firmar. Si el fijo es innegociable, negocia variables: días de teletrabajo, formación pagada, revisión salarial a los seis meses por escrito en el contrato.

Pide que la cláusula de revisión incluya un porcentaje concreto, no un genérico ‘según desempeño’. Eso último no obliga a nada.

Si te ofrecen indefinido con periodo de prueba largo, comprueba que cumple el Estatuto de los Trabajadores: máximo seis meses para titulados, dos para el resto.

Y un apunte que se olvida: el convenio colectivo de tu sector marca el sueldo mínimo legal de tu categoría. Si la oferta está por debajo, no es legal, por mucho que te lo vendan como ‘de entrada’. Lo puedes consultar en la web del Ministerio de Trabajo o pedirlo directamente a la empresa.

El precedente que conviene recordar

La generación que salió al mercado entre 2010 y 2014, en plena resaca de la crisis financiera, aceptó masivamente sueldos bajos pensando que era cosa de un par de años. Los datos posteriores mostraron algo incómodo: quienes empezaron con salarios un 20% por debajo de la media de su sector tardaron, de media, entre cinco y siete años más en alcanzar el sueldo equivalente al de compañeros que entraron con condiciones de mercado. La cicatriz salarial existe y está medida.

Eso no significa que haya que rechazar toda oferta baja. Significa que, si aceptas, tienes que tener un plan de salida o de mejora con fecha. Seis meses para aprender, doce para renegociar, dieciocho para moverte si no hay avance. Sin plan, el empleo de transición se convierte en empleo de estancamiento. Y la decisión sigue siendo tuya: cada situación tiene su contexto, su red de apoyo y sus números. Lo que no sirve es decidir desde la urgencia, sin haber hecho las cuentas en frío.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)