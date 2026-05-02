Trump suelta una bomba contra España y mete a Irán por medio

Trump ha vuelto a sacar a España del cajón de sus enemigos imaginarios y esta vez ha metido a Irán por medio. El presidente estadounidense aseguró este viernes que España e Italia creen que Teherán debería tener un arma nuclear, una afirmación que es directamente falsa y que ha incendiado X en cuestión de minutos.

La frase, soltada ante la prensa en la Casa Blanca, ha obligado al Gobierno español a responder a primera hora del sábado. Y en redes ya hay meme, hilo y debate abierto sobre qué le pasa a Trump con España últimamente.

Qué ha dicho Trump exactamente y por qué es mentira

Las palabras textuales del presidente, traducidas: 'Hay dos países, España e Italia, a los que les parece bien que Irán tenga un arma nuclear. ¿De verdad les parece bien?'. Lo dijo en un acto en el que volvía a presionar a los socios de la OTAN por el gasto en defensa, su obsesión recurrente desde que regresó al despacho oval.

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El problema es sencillo: ni España ni Italia han defendido jamás un Irán con bomba nuclear. Madrid lleva años alineada con la posición europea de no proliferación, ha apoyado las sanciones de la UE contra el régimen iraní y respaldó en su día el acuerdo nuclear de 2015 que el propio Trump dinamitó en su primer mandato. La acusación, por tanto, es falsa de raíz.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido una nota breve recordando que la posición española es contraria a la proliferación nuclear desde hace décadas. Sin entrar al barro, pero dejando claro que aquí nadie defiende a los ayatolás. Italia ha hecho lo propio por boca de su portavoz de Exteriores.

Por qué la ha tomado ahora con España

No es la primera vez en los últimos meses. Trump ya cargó contra Pedro Sánchez por el porcentaje de PIB destinado a defensa, llegó a sugerir que España debería ser 'expulsada' de la OTAN (cosa que ni siquiera está prevista en los tratados) y ha mencionado al país en al menos cuatro intervenciones públicas desde que arrancó el año.

La lectura más extendida entre analistas: España se ha convertido en el saco de boxeo simbólico de la administración estadounidense para presionar a los socios europeos que aún no llegan al 2% en defensa. Es decir, el mensaje no va tanto contra Madrid como contra el resto del continente, pero usando a España de ejemplo. El problema es que esta vez ha cruzado la línea de inventarse una posición que nadie ha defendido nunca.

En X la cosa lleva ardiendo desde anoche. Mezcla de incredulidad, memes con la bandera y comentarios sobre por qué siempre tocamos nosotros. La etiqueta llegó a tendencia mundial sobre las once de la noche del viernes.

El precedente que conviene recordar

Esto no sale de la nada. En 2018, durante su primer mandato, Trump ya rompió unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán que había firmado Obama, y desde entonces la relación de Washington con Teherán ha ido de mal a peor. Cada vez que necesita reactivar el discurso duro contra Irán, busca un enemigo secundario al que señalar por blandura. Antes le tocó a Alemania, después a Francia. Ahora, España.

La diferencia con episodios anteriores es que esta vez la mentira es verificable en tres clics. Cualquiera puede consultar las posiciones oficiales del Gobierno español ante la oficina de desarme de la ONU o los comunicados de la Moncloa sobre Irán. Y, sin embargo, la frase ya circula y ya ha hecho su trabajo: poner a España otra vez en el centro de un debate que no le tocaba.

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Toca ver cómo responde Sánchez en los próximos días, si entra al cuerpo a cuerpo o deja que se desinfle solo. Mi apuesta es la segunda. Cuanto menos eco, antes pasa el huracán al siguiente país de la lista. Pero el patrón ya está claro y el siguiente capítulo es solo cuestión de semanas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)