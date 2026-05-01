Uber soltará hasta 20 robotaxis sin conductor en Madrid este año

Madrid se prepara para ver coches sin conductor circulando por la Castellana antes de que acabe el año. Uber ha confirmado que va a desplegar hasta 20 robotaxis autónomos en la capital durante 2026, conviviendo con su servicio convencional. Suena a Black Mirror suave, pero la cosa va en serio.

Qué ha confirmado Uber exactamente

La compañía ha cerrado el plan para Madrid: hasta 20 vehículos autónomos circulando por las calles de la ciudad antes del 31 de diciembre. No es un piloto cerrado en un polígono industrial ni una demo para periodistas. Hablamos de coches que van a operar dentro de la app, mezclados con el resto de Ubers que ya llaman miles de personas cada día.

Madrid se convierte en la primera ciudad española con robotaxis comerciales operativos, según ha trascendido a través de medios especializados. El detalle relevante es que el servicio no será exclusivo: el algoritmo decidirá cuándo te toca un coche con conductor humano y cuándo te toca uno que se conduce solo. Sin avisar previamente, en principio.

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La operativa replica el modelo que Uber ya está rodando con Waymo en ciudades estadounidenses como Phoenix o Austin. Allí los autónomos llevan rodando comercialmente desde hace tiempo y, salvo sustos puntuales, la cosa funciona. La pregunta es si Madrid, con su tráfico caótico y sus motos zigzagueando, es el mismo escenario que Phoenix.

Por qué este lanzamiento es más gordo de lo que parece

España ha ido siempre dos pasos por detrás en movilidad autónoma. Mientras San Francisco lleva años con Cruise y Waymo metiéndose en líos y rotondas, aquí el debate seguía siendo si los patinetes podían circular por la acera. Que Uber elija Madrid para su primer despliegue europeo a escala comercial es una señal: o el marco regulatorio ha avanzado más de lo que pensábamos, o la compañía está dispuesta a empujar para que avance.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto: 20 coches no son nada en una ciudad de 3,3 millones de habitantes. Es un despliegue piloto disfrazado de servicio comercial. Y eso es exactamente lo inteligente: te garantiza datos reales, casos de uso reales, accidentes reales si llegan, sin saturar la oferta.

Eso sí, hay preguntas que la nota de prensa no contesta. ¿Quién responde si uno de estos coches atropella a alguien en un paso de cebra del barrio de Salamanca? ¿La aseguradora de Uber, el fabricante del software, el regulador? La literatura sobre vehículos autónomos lleva años discutiendo este punto sin un consenso claro.

Lo que esto dice del coche autónomo en Europa

Aquí entra lo interesante. Europa lleva años defendiéndose del avance estadounidense en autónomos con un argumento principal: regulación dura, ciudades complejas, infraestructura no preparada. Que Madrid sea la primera ciudad europea de Uber con robotaxis comerciales rompe ese relato — al menos parcialmente.

El precedente que conviene recordar: Cruise, la filial autónoma de GM, tuvo que retirarse de San Francisco después de un accidente grave en 2023 que destapó que estaban ocultando datos al regulador. La industria entera se llevó un susto y ralentizó despliegues durante meses. Waymo aprendió la lección y desde entonces opera con un nivel de transparencia y prudencia que es casi el opuesto.

Mi lectura: 20 robotaxis en Madrid no van a cambiar el tráfico, pero sí pueden cambiar la conversación. Si el despliegue va fino, en dos años hablamos de cientos de unidades en Madrid, Barcelona, Valencia. Si hay un solo accidente grave con víctima, el proyecto se congela cinco años. Es así de binario. La próxima keynote de Uber, prevista para los próximos meses, debería aclarar fabricante del hardware, fechas concretas de arranque y zonas de operación. Hasta entonces, cautela.

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Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. Es el primer despliegue comercial de robotaxis en una capital europea grande, así que histórico lo es. Pero 20 coches son simbólicos y faltan datos críticos: fabricante, precio por trayecto, zona de operación. La pinta es buena — si nadie la lía en los primeros tres meses.

El resumen para vagos (TL;DR)