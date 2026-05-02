Un tercio de los jóvenes vive con sus padres: más de 6 millones sin emanciparse

Más de seis millones de jóvenes en España siguen viviendo con sus padres porque ni el alquiler ni la compra están al alcance. Uno de cada tres, para ser exactos.

Los últimos números hablan claro: en torno a un tercio de los jóvenes españoles entre 16 y 34 años sigue durmiendo en su antigua habitación adolescente, con el póster despegándose y todo. Más de seis millones de personas que no han podido emanciparse porque las cuentas, sencillamente, no salen.

Y aquí viene el detalle que duele: solo quienes superan los 24.000 euros brutos anuales consiguen dar el salto. Por debajo de esa cifra, montar tu propia vida es ciencia ficción. Según los datos del INE, la tasa de emancipación juvenil en España está en mínimos históricos, muy por debajo de la media europea, donde los jóvenes se van de casa de media a los 26 años. Aquí rozamos los 30. Tela.

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Por qué el alquiler se ha vuelto un deporte de riesgo

Vamos por partes. Comprar una vivienda exige una entrada que, con sueldos de entre 1.100 y 1.400 euros netos, es directamente inalcanzable salvo que la familia ponga el dinero. Alquilar tampoco es la salida: el precio medio del alquiler en Madrid ronda los 1.450 euros mensuales, y en Barcelona la cosa va por el mismo camino. Es decir, el sueldo entero se va a pagar el techo, sin contar luz, gas, comida o el lujo de tomar algo un sábado.

El resultado es un círculo perfectamente cerrado. Si no llegas a 24.000 euros brutos, te quedas en casa de tus padres, ahorras lo que puedes y esperas. ¿A qué? Buena pregunta. La oferta de alquiler asequible se ha hundido en los últimos cinco años, los pisos turísticos se han comido buena parte del parque urbano y la promoción de vivienda pública sigue siendo testimonial. Mientras tanto, los precios suben más rápido que los salarios.

Y luego está el factor psicológico, que nadie cuenta. Vivir con 30 años en la habitación de cuando tenías 15 hace algo raro a la cabeza. Lo dice cualquiera que esté pasando por ello.

Lo que nadie quiere ver: una generación bloqueada

Aquí toca tomar posición. La narrativa de que los jóvenes no se emancipan porque no quieren, porque están cómodos en casa o porque prefieren gastarse el dinero en viajar es, sencillamente, falsa. La emancipación juvenil ha caído en paralelo a dos fenómenos: subida brutal del precio de la vivienda y precariedad salarial estructural. No es coincidencia.

El precedente más claro lo tenemos en la crisis de 2008, cuando una generación entera quedó marcada por el paro y los sueldos congelados. Aquella generación tardó años en recuperarse y muchos nunca lo hicieron del todo. La diferencia es que ahora ni siquiera hay paro masivo: hay empleo, pero un empleo que no da para vivir solo. Es una crisis distinta, más silenciosa, menos titular de telediario, pero igual de demoledora.

Lo que está en juego es la posibilidad de empezar una vida adulta con una mínima autonomía. Formar pareja estable, plantearte tener hijos, decidir dónde quieres vivir. Todo eso requiere un punto de partida que ahora mismo no existe para la mayoría. Y mientras no haya un giro serio en política de vivienda, ya sea con regulación de precios, vivienda pública masiva o ayudas directas al alquiler joven, el escenario solo va a empeorar. Cosas que pasan en 2026.

El chisme en 3 claves (TL;DR)