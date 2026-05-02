Listas de espera en psicología pública: hasta 6 meses por una cita

Si pides cita con el psicólogo en la sanidad pública, prepárate para esperar entre tres y seis meses según comunidad, según los últimos datos del Defensor del Pueblo y los colegios profesionales. La media española es de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que el promedio europeo, que ronda los 18.

Esto, en cristiano, significa que cuando alguien con ansiedad, depresión leve o un duelo complicado pide ayuda, el sistema le dice que vuelva en medio año. Y en medio año pasan muchas cosas. La consecuencia directa es que quien puede pagar tira de psicólogo privado (entre 50 y 80 euros la sesión) y quien no puede, aguanta. O se medica antes de tiempo, que también es lo que está pasando.

Cuánto se espera exactamente y por qué

Los datos varían mucho por comunidad autónoma, pero el patrón se repite: primera cita con psicólogo clínico en atención especializada, entre 90 y 180 días. En algunas zonas rurales, más. Las consultas de seguimiento se espacian a un mes o mes y medio, cuando la guía clínica recomienda quincenal en muchos cuadros.

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España tiene la mitad de psicólogos públicos que la media europea, y la diferencia no es un matiz: es estructural. Países como Finlandia o Países Bajos tienen entre 20 y 24 profesionales por 100.000 habitantes. Aquí la cifra lleva años estancada en torno a seis. La queja del Defensor del Pueblo apunta a que el problema no es solo de presupuesto, también de plazas MIR-PIR (la vía de formación para psicólogos clínicos en el sistema público) que se convocan cada año a cuentagotas.

El resultado lo conoces si has pasado por ahí. Te derivan desde tu centro de salud, te dan una primera cita lejana, y entre medias la atención queda en manos del médico de familia, que muchas veces lo único que puede hacer en una consulta de siete minutos es recetarte un ansiolítico.

A quién golpea más esta espera

El perfil que más aparece en las consultas es claro: menores de 35, con ansiedad o sintomatología depresiva, muchos de ellos en situación laboral precaria. Es decir, justo el grupo que menos puede permitirse 70 euros por sesión privada cada semana. La salud mental se convierte así en otro bien que depende del bolsillo, aunque la ley diga lo contrario.

También aparece otro grupo: personas mayores de 65 con duelos, soledad y deterioro cognitivo leve, que casi nunca llegan a una consulta de psicología porque ni siquiera se les deriva. El infradiagnóstico en mayores es uno de los puntos ciegos del sistema, según los propios colegios profesionales.

A efectos prácticos, lo que tienes a mano hoy es limitado: tu centro de salud como primera puerta, las unidades de salud mental comunitarias si te derivan, y poco más en lo público. Algunas comunidades han abierto programas piloto de atención psicológica en atención primaria, pero su cobertura es mínima.

Qué se ha intentado y por qué no termina de cuajar

El precedente más reciente es el Plan de Acción de Salud Mental que se lanzó hace unos años con la promesa de duplicar plazas y reforzar atención primaria. Sobre el papel, bien. En la práctica, las plazas PIR convocadas siguen siendo insuficientes (poco más de 200 al año para todo el país) y el refuerzo en primaria depende de cada comunidad autónoma, lo que genera diferencias enormes entre territorios.

Mi lectura, después de revisar los datos: el problema no se arregla con campañas de concienciación ni con líneas telefónicas, aunque ambas cosas ayuden. Se arregla contratando psicólogos clínicos en el sistema público, y eso requiere convocar más plazas PIR y, sobre todo, abrir las puertas de la atención primaria a la psicología de forma estable, no como piloto. Mientras tanto, la brecha entre quien puede pagar y quien no se ensancha cada año. La próxima Conferencia Sectorial de Sanidad debería poner cifras concretas encima de la mesa; hasta entonces, lo que hay es lo que hay.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)

🧠 ¿Qué dice el estudio? Las listas de espera en psicología pública alcanzan los seis meses y España tiene un tercio de los psicólogos por habitante que la media UE.

Las listas de espera en psicología pública alcanzan los seis meses y España tiene un tercio de los psicólogos por habitante que la media UE. 👥 ¿A quién afecta exactamente? Sobre todo a menores de 35 con ansiedad o depresión y a mayores de 65 con duelos, los que menos pueden ir a la privada.

Sobre todo a menores de 35 con ansiedad o depresión y a mayores de 65 con duelos, los que menos pueden ir a la privada. ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Pedir derivación en tu centro de salud cuanto antes y, si la espera es larga, preguntar por programas autonómicos de atención psicológica en primaria.

Si necesitas ayuda

Si estás pasando por un momento difícil, puedes llamar al 024, la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad, disponible 24 horas, todos los días, gratis y confidencial.