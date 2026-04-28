Bombazo Greenwood: el inglés es ofrecido a Betis y Villarreal para volver a España

Mason Greenwood se ha convertido en una realidad arrolladora en el fútbol europeo. El ex del Getafe ha firmado una temporada de ensueño en el Olympique de Marsella, sumando 25 goles y 10 asistencias en todas las competiciones. Su capacidad para decidir partidos y su polivalencia en el frente de ataque le han devuelto al escaparate de los grandes traspasos, justo cuando el mercado de 2026 empieza a dar sus primeros pasos oficiales. Tanto, que equipos como Betis y Villarreal sueñan con contar con él.​

La situación en el Velodrome es tensa. A pesar del rendimiento del inglés, el Marsella atraviesa una fase de irregularidad que pone en duda su clasificación para la próxima Champions. Este escenario es el que pretenden aprovechar los clubes interesados.

Los analistas sitúan su precio de salida entre los 40 y 50 millones de euros, una cifra que el Manchester United sigue de cerca, ya que conserva un porcentaje de una futura venta que podría alcanzar el 65% si se cumplen ciertos objetivos deportivos. ​

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El París FC puja por Mason Greenwood.... a la espera de Betis y Villarreal

La gran sorpresa de las últimas semanas ha sido la irrupción del París FC. El conjunto de la capital, ahora respaldado por el músculo financiero de la familia Arnault y el asesoramiento estratégico de Red Bull, quiere a Greenwood como la piedra angular de su nueva era. El objetivo es claro: arrebatarle al Marsella su mayor activo para presentar batalla directa al PSG en los próximos años. El club parisino ya ha realizado los primeros acercamientos, ofreciendo un proyecto deportivo donde el inglés sería el líder absoluto. ​

Sin embargo, sacar a Greenwood del sur de Francia no será sencillo. El Marsella ha rechazado las primeras aproximaciones al considerarlas insuficientes, sabiendo que el valor del jugador no deja de crecer. El entorno del futbolista busca un salto definitivo que le permita volver a competir por títulos, y el ambicioso plan del París FC encaja en sus pretensiones económicas, aunque el factor competitivo de otras ligas sigue pesando en la balanza. ​

Mason Greenwood a subasta: París FC, Betis y Villarreal acechan su fichaje Fuente: OM

Su posible regreso a España: ofrecimientos a Villarreal y Betis

Más allá de las fronteras francesas, el nombre de Mason Greenwood ha vuelto a sonar con fuerza en los despachos de LaLiga. Según ha podido saber este diario, intermediarios cercanos al jugador han ofrecido sus servicios a varios equipos españoles de la zona noble. Entre ellos destacan el Betis y el Villarreal, clubes que buscan dar un salto de calidad en sus plantillas y que verían en Greenwood al futbolista ideal para revolucionar sus ataques. ​

En el Benito Villamarín gusta la verticalidad y el descaro del inglés, un perfil que encajaría con la filosofía de juego de Pellegrini. Por su parte, el Villarreal, siempre atento a las oportunidades de mercado, vigila de cerca la situación por si el precio del traspaso se ajustara a sus márgenes financieros en caso de no entrar en Europa.

No es un secreto que Greenwood se sintió cómodo en España durante su etapa en el Getafe, y un regreso a un equipo con aspiraciones europeas en LaLiga es una opción que no se descarta en su círculo más íntimo. ​

El dilema de Old Trafford y el porcentaje de reventa

Claro que el Manchester United sigue siendo el tercero en discordia en esta operación. Los 'Red Devils' incluyeron cláusulas de reventa muy agresivas cuando permitieron su marcha al Marsella. Cualquier movimiento de Greenwood este verano supondría una inyección económica vital para las arcas de Old Trafford.

La presión de los clubes interesados y la necesidad del Marsella por cuadrar cuentas si no entra en Champions facilitan un traspaso que promete ser uno de los culebrones del verano.

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Con todo, Greenwood tiene el futuro en sus manos. Su rendimiento ha hablado por él en el campo y ahora es el turno de los despachos. Ya sea liderando la revolución en París o regresando a España para vestir la camiseta de un histórico como el Betis o el Villarreal, lo único seguro es que el inglés será el gran nombre del mercado de fichajes de 2026.