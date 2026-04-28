Compra por WhatsApp: la nueva alternativa de Eroski para gestionar tu lista directamente desde el chat

Los tiempos cambian y el comercio tradicional se debe adaptar a las nuevas generaciones y tecnologías. Por este motivo, Eroski ha comenzado a probar un nuevo sistema revolucionario que permite que los consumidores puedan hacer su compra por WhatsApp, en lo que supone un paso importante hacia una nueva era.

Desde la cadena de supermercados vasca han querido apostar una vez más por la innovación, y ahora ofrecen una nueva alternativa para gestionar tu lista de la compra directamente desde el chat, de manera que se pueda hacer la compra a través de una conversación natural por texto o audio, como si se hablase con una persona.

WHATSAPP PARA MAYOR COMODIDAD EN LAS COMPRAS

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Cada vez son más los consumidores que dejan de lado la posibilidad de ir al supermercado físicamente para hacer la compra online. De hecho, según datos de la consultora NielsenIQ (NIQ), las plataformas digitales crecieron un 17,7% durante el pasado año, alcanzando su nivel más alto.

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Aunque sus datos no reflejan que el comprador medio haya decidido abandonar por completo las visitas a los establecimientos físicos para hacer sus compras, sí que existe una mayor tendencia hacia un modelo híbrido, en el que se combina la comodidad que ofrece la entrega a domicilio para productos recurrentes o voluminosos con la experiencia física en tienda.

Cada una de estas opciones tiene sus propias ventajas y desventajas, y por este motivo la mayoría de los consumidores está apostando por combinar las compras online con las compras en tienda.

HACER COMPRAS EN EROSKI POR WHATSAPP

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Mientras Meta trabaja en una suscripción de pago para WhatsApp, Eroski ha querido facilitar aún más las compras online, y para ello ha decidido innovar con el lanzamiento de Eroski Smart Shop, un sistema con el que se permite hacer la compra a través de WhatsApp. Lo hace a través del uso de inteligencia artificial y de recibir la compra en el domicilio en aproximadamente una hora.

Por el momento es una experiencia piloto en Bilbao que está sirviendo para que la compañía pueda testar este modelo de compra conversacional, que busca ofrecer una experiencia más ágil y personalizada para el consumidor.

La intención de Eroski es ayudar a los consumidores a la hora de hacer sus compras, todo ello a través de una solución simple, rápida y personalizada. Su sencillo funcionamiento podría convertirlo en un servicio ampliamente utilizado.

CÓMO FUNCIONAN LAS COMPRAS POR WHATSAPP DE EROSKI

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A WhatsApp le surge competencia como Bitchat, pero al mismo tiempo hay cada vez más empresas de comercio electrónico que confían en la aplicación de Meta para integrarla en su día a día. Este es el caso de Eroski con su Eroski Smart Shop.

Su funcionamiento no puede ser más sencillo, ya que tan solo hay que enviar un mensaje o entablar una conversación, todo ello a través de una app que ya es parte de la vida diaria de cualquier persona.

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Por otro lado, Eroski ofrece por defecto la opción más económica cuando el usuario hace una solicitud genérica. Sin embargo, si el consumidor solicita una marca concreta, el sistema seleccionará ese producto que el usuario ha pedido, aunque no sea el más barato, pudiendo en cualquier caso ajustar la elección a través del propio chat.

EROSKI PRUEBA LAS COMPRAS POR WHATSAPP EN 9 DE SUS TIENDAS

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Eroski es la primera cadena de supermercados en España que decide apostar por una propuesta de estas características, y actualmente se está probando la compra a través de WhatsApp en 9 tiendas propias en Bilbao.

Esta fase piloto se desarrollará a lo largo de un año con la finalidad de medir la aceptación de los usuarios del servicio, además de poder hacer ajustes para optimizar la experiencia antes de su posible expansión por el resto del país.

El sistema ideado por Eroski permite al cliente hacer la compra a través de una conversación natural por WhatsApp, por texto o audio, como si se estuviese hablando con una persona. Además, permite introducir imágenes, como la foto de una lista de la compra.

El propio sistema se encarga de interpretar la petición del cliente y generar automáticamente una propuesta completa de productos que el usuario tendrá que validar antes de proceder al pago. El sistema también propone menús y recetas en función de las necesidades nutricionales y las preferencias del usuario.

La transacción concluye con el pago en la plataforma y la entrega del pedido en el domicilio seleccionado en un plazo aproximado de una hora.