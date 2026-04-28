OpenAI prepara un iPhone sin apps con su propio chip y mucho ruido

OpenAI quiere meterse en tu bolsillo y de paso jubilar a la App Store. La compañía de Sam Altman estaría negociando con Qualcomm y MediaTek para fabricar un chip propio destinado a un móvil con IA en el centro de todo, sin aplicaciones tal y como las conocemos.

El proyecto, que lleva meses sonando en círculos del sector, se ha calentado esta semana con filtraciones que apuntan a un dispositivo radicalmente distinto a cualquier smartphone actual. Y sí, detrás está Jony Ive moviendo los hilos del diseño industrial, lo que ya de por sí pone a medio Silicon Valley en modo cotilleo.

Qué es exactamente este cacharro

La idea, según se ha filtrado, es un terminal donde no abres apps porque directamente no las hay. En su lugar, una IA conversacional gestiona todo lo que harías normalmente: pedir un Uber, escribir a tu pareja, comprar entradas, mirar el tiempo. Le hablas, te entiende, ejecuta. Adiós al carrusel infinito de iconos.

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Para que eso funcione sin lag y sin freír la batería, OpenAI necesita silicio hecho a medida. De ahí la jugada con Qualcomm y MediaTek, los dos fabricantes de chips móviles más potentes fuera del ecosistema Apple. Según ha publicado The Information, las negociaciones llevan meses en marcha y apuntan a un SoC (el cerebro del móvil) optimizado para correr modelos de IA en el dispositivo, sin depender constantemente de la nube.

El precedente es la colaboración entre Altman e Ive que arrancó en 2024 con una inversión millonaria de SoftBank. Aquello sonaba a vaporware de los caros. Ahora, con un chip en la ecuación, la cosa pinta más seria.

Por qué este movimiento le quita el sueño a Apple

Aquí está lo jugoso. Si OpenAI consigue sacar un dispositivo que funcione realmente sin apps, está atacando el modelo de negocio que sostiene a Apple desde 2008. La App Store mueve más de 80.000 millones de euros al año, una caja enorme que depende de que sigamos descargándonos cosas. Un móvil donde no descargas nada porque la IA lo hace todo es una bomba lanzada al centro de Cupertino.

Apple lo sabe. Por eso Tim Cook lleva todo el último año soltando features de Apple Intelligence con cuentagotas y cara de póker. Pero la integración con Siri sigue siendo regulera y los modelos de Apple van por detrás de los de OpenAI, Google y Anthropic. La pregunta es si Apple puede reaccionar antes de que el primer ChatGPT Phone llegue a las tiendas.

El plot twist que nadie vio venir

Que OpenAI fabrique hardware propio es un giro que hace dos años parecía impensable. Hasta hace poco, la empresa se definía como un laboratorio de investigación que luego pivotó a producto consumer con ChatGPT. Ahora va camino de competir directamente con Apple, Samsung y Google en su propio terreno: el móvil.

El precedente más cercano es el Humane Ai Pin de 2024, que prometió reinventar el smartphone y acabó siendo uno de los gadgets peor reseñados de la década, devuelto en masa y descontinuado en menos de un año. Rabbit R1 corrió suerte parecida. Es decir: el cementerio de "el iPhone de la IA" está bastante poblado y huele a humo de marketing.

La diferencia con OpenAI es escala, dinero y modelos. Tienen GPT, tienen 800 millones de usuarios semanales en ChatGPT, tienen a Ive diseñando, y ahora tendrían chip propio. Si alguien puede romper la baraja, son ellos. Eso no garantiza nada — Google también tenía todo eso con Pixel y sigue sin comerle terreno serio a Apple — pero el setup es prometedor. La gran incógnita es cuándo veremos un prototipo funcional. Las filtraciones hablan de un primer dispositivo en algún punto de 2027, pero OpenAI todavía no ha confirmado nada oficialmente. Más detalles sobre la compañía y sus movimientos recientes en su web oficial.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El concepto es ambicioso y el equipo (Altman + Ive + Qualcomm/MediaTek) impone respeto, pero hasta que no veamos un prototipo funcionando fuera del laboratorio, el escepticismo es obligatorio. El cementerio de gadgets-IA fallidos es muy reciente — que pregunten a Humane.

El resumen para vagos (TL;DR)