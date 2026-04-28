Filtradas las Galaxy Glasses: así son las gafas IA de Samsung

Samsung ha vuelto a dejarse el guion encima de la mesa. Las primeras imágenes filtradas de las Galaxy Glasses ya circulan, y la pinta es la de unas gafas normales con esteroides de IA dentro. Nada de visor estilo Vision Pro, nada de cacharro tocho en la cara: monturas finas, patillas algo más gruesas y la promesa de Android XR corriendo por dentro.

La filtración llega vía Android Headlines, según recoge la cobertura especializada, y muestra un diseño que se parece sospechosamente a las Ray-Ban Meta. Spoiler: eso es bueno. Lo que la gente quiere llevar en la cara son gafas, no una GoPro con patillas.

Qué se ve exactamente en las imágenes filtradas

Las fotos enseñan un par de monturas en negro y en una especie de carey claro, con cámara discreta integrada en una de las esquinas frontales. Las patillas son más anchas de lo normal — ahí va la batería, los altavoces direccionales y el chip — pero sin el bulto evidente que arruinaba prototipos anteriores del sector.

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Samsung apuesta por el formato gafa-de-toda-la-vida en lugar del visor inmersivo, una decisión que tiene su lógica: el Galaxy XR Headset (el cacharro grande, ese sí estilo Vision Pro) ya cubre el frente del spatial computing. Las Glasses son la jugada de calle, las que te pones para salir.

Por dentro corre Android XR, la plataforma que Google y Samsung llevan cocinando desde hace casi dos años. Asistente con Gemini integrado, traducción en tiempo real, captura de fotos y vídeo con un gesto, navegación por voz. Lo de siempre en este tipo de producto, pero con la integración nativa de Android detrás — que no es poco.

Por qué Samsung llega tarde y por qué eso puede jugarle a favor

Meta lleva tres años vendiendo sus Ray-Ban con discreto pero constante goteo. Apple sigue rumiando si saca o no sus propias gafas (la última filtración apuntaba a 2027). Google ya quemó cartuchos con las Glass de hace una década y aprendió la lección por las malas. Samsung, eso sí, ha esperado a que el mercado esté maduro y a que la gente normal haya empezado a normalizar llevar tecnología en la cara sin sentirse un cyborg de saldo.

El precio rumoreado ronda los 900 euros, lo que las dejaría por debajo del headset XR pero claramente por encima de las Ray-Ban Meta de gama básica. El target es el usuario Galaxy de gama alta que ya tiene reloj, tablet y móvil de la marca. Ecosistema cerrado, fidelización por saturación. La jugada de siempre.

Lo que realmente importa: ¿esto sirve para algo o es otro gadget de feria?

Aquí va la lectura honesta. Las gafas inteligentes llevan diez años buscando su killer app y todavía no la han encontrado. Las Ray-Ban Meta funcionan razonablemente bien para hacer fotos sin sacar el móvil y para escuchar música discretamente, pero no han cambiado la vida de nadie. Las Galaxy Glasses tienen una baza que las anteriores no tenían: la integración nativa con Gemini y el ecosistema Android al completo.

Si Samsung consigue que la traducción en directo funcione bien (no como las demos de keynote, donde todo el mundo habla despacito y vocalizando), si la batería aguanta más de tres horas reales y si el peso es soportable durante una jornada — entonces tenemos producto. Si no, otro juguete de 900 euros para el cajón.

El precedente que pesa es el de las Glass originales: tecnología prometedora, contexto social hostil, y muerte por ridículo. Ahora el contexto ha cambiado: TikTok ha normalizado grabarse en cualquier sitio, los AirPods han demostrado que la gente acepta llevar gadgets en la cabeza, y Gemini puede hacer cosas útiles de verdad. La pregunta es si Samsung sabe vender el caso de uso. La presentación oficial debería llegar antes de que termine el año, según los plazos que se manejan.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El diseño pinta bien, la integración con Android XR es la pieza que faltaba en el sector y Samsung tiene músculo de distribución para empujar el formato. Lo que falta es la prueba de fuego: ¿son útiles más allá de la novedad de los dos primeros meses? — eso, como siempre, lo dirá el contacto con la realidad.

El resumen para vagos (TL;DR)