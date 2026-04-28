'La Promesa': El inquietante secreto de Carlo quedará al descubierto

Este martes 28 de abril, a partir de las 18:35 horas, Televisión Española emitirá una nueva entrega de 'La Promesa', donde las tensiones acumuladas y los secretos mejor guardados empezarán a ver la luz. El duque de Salvatierra centrará todas las miradas con el inicio de sus esperadas entrevistas sobre Curro.

El proceso no arrancará de la mejor manera, ya que la tensión será palpable desde el primer momento. El hijo del marqués no logrará contenerse y continuará saltando impulsivamente ante cualquier comentario que se vierta sobre su persona.

Alonso y Manuel salen en defensa de Curro en 'La Promesa'

El inoportuno estallido de Curro ante un emisario real pone en jaque su título nobiliario en ‘La Promesa’| Fuente: La Promesa en X

Las primeras entrevistas del duque de Salvatierra serán para Alonso y Manuel. Lejos de avivar la polémica o mostrar dudas, ambos personajes se desmarcarán con una defensa a ultranza del muchacho. Durante sus declaraciones oficiales, Alonso y Manuel no dudarán en hablar maravillas de él, intentando limpiar su imagen ante el emisario.

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El duque de Salvatierra no ha llegado en el mejor momento 😅 #LaPromesa



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Esta posición unificada del marqués y su hijo será crucial en estos primeros compases de la investigación. Intentarán contrarrestar con sus elogios la mala impresión que el propio Curro pueda estar generando con sus reacciones intempestivas.

Martina consigue su propósito con Pilarcita

Martina consigue su propósito con Pilarcita | Fuente: La Promesa en X

Mientras el drama de Curro acapara la atención principal, otras tramas paralelas seguirán su curso en 'La Promesa'. Martina, tras mucha insistencia y un esfuerzo considerable de persuasión, logrará finalmente un avance significativo en sus planes. Conseguirá que Pilarcita acceda a realizar una visita al refugio, un objetivo que la joven perseguía con ahínco. Sin embargo, este triunfo vendrá acompañado de una sombra de duda que inquietará a Martina.

A pesar de haber arrancado el "sí" de Pilarcita, Martina no sabrá a ciencia cierta si ha accedido de verdad por un interés real en conocer y apoyar el refugio, o si simplemente lo hará para quitársela de encima y poner fin a su pesada insistencia diaria.

Julieta desafía el enfado de Ciro

Julieta desafía el enfado de Ciro | Fuente: RTVE

Ciro, visiblemente molesto, recriminará a Julieta haber faltado a su cita, un plantón que el joven no estará dispuesto a pasar por alto fácilmente. Julieta, por su parte, no mostrará excesiva preocupación por el malestar de su esposo. Lo que Ciro ignora es que, en realidad, ella estaba con Manuel.

Lejos de intentar disculparse o aplacar los ánimos de Ciro, Julieta exhibirá una actitud de total indiferencia y confianza ciega. Desafiará el enfado de su marido con una premisa que deja clara su postura: ¡ya se le pasará!

Pía desconfía y Petra presiona a Ricardo en 'La Promesa'

La zona del servicio de 'La Promesa' no será ajena a las tensiones y los secretos. Pía, tras su reciente y sorprendente descubrimiento, observará con nuevos ojos a Leocadia y Cristóbal. Lo que sabe ahora sobre esta pareja cambiará radicalmente su forma de percibirlos y tratar con ellos. Pía mantendrá la guardia alta, incapaz de normalizar la situación mientras asimila la información que ha llegado a sus manos.

Pía descubre a Cristóbal y Leocadia besándose 💋



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Al mismo tiempo, la relación entre Pía y Ricardo también atravesará un momento de frialdad y distanciamiento. Ella se mostrará incapaz de mantener un trato cercano con él, levantando un muro que no pasará desapercibido. Por su parte, Petra moverá ficha y le pedirá algo muy concreto y delicado a Pía: que convenza de contarle la verdad a Santos. Petra creerá que ya no se puede seguir ocultando la información y presionará para que la verdad salga a la luz de una vez por todas.

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El drama de Vera y la alianza entre los duques

El drama de Vera y la alianza entre los duques| Fuente: La Promesa en X

El miedo y la desesperación se apoderarán de Vera en este capítulo. La joven explicará a las cocineras que su padre la ha descubierto. El temor a las consecuencias de este hallazgo será paralizante para Vera, quien sabe mejor que nadie de lo que es capaz su progenitor. La amenaza de que su padre venga a buscarla y se la lleve de vuelta a casa será más real que nunca para la asustada sirvienta.

Por otro lado, los salones del palacio serán testigos de un encuentro inesperado pero crucial para el devenir de las tramas. El duque de Salvatierra y el de Carril coincidirán y, para sorpresa de muchos, se evidenciará que se conocen previamente y se llevan bien. Esta alianza cordial entre dos figuras de tanto poder multiplicará la presión sobre los marqueses.

Estefanía chantajea brutalmente a Carlo

Estefanía, decidida a todo por conseguir sus propósitos, no dudará en recurrir al chantaje más brutal. Arrinconará a Carlo y le planteará un ultimátum que no dejará margen de maniobra al asustado lacayo. Las cartas estarán sobre la mesa y Carlo se encontrará en una posición extremadamente vulnerable.

Estefanía le exigirá de forma tajante que le ayude a conseguir dinero, una demanda económica que Carlo no podrá eludir. Y para asegurarse de su colaboración, lanzará una amenaza demoledora y destructiva: si no accede a sus pretensiones económicas, ¡le contará la verdad a María sobre su pasado romántico!