La premonición de Mar Flores sobre la futura hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

La relación entre madres e hijos suele atravesar diversas etapas, pero la que viven actualmente Mar Flores y Carlo Costanzia parece haber alcanzado un punto de equilibrio y afecto envidiable. Tras su paso por el formato televisivo de decoración DecoMasters, ambos han vuelto a captar la atención de los medios de comunicación, aunque esta vez por un motivo estrictamente solidario y personal.

La pareja televisiva ha reaparecido públicamente para materializar un compromiso que adquirieron durante su participación en el concurso. Este reencuentro ha servido no solo para cumplir con una labor benéfica, sino para evidenciar el excelente momento que atraviesan como familia. Entre gestos de cariño y declaraciones cruzadas, ha salido a la luz una anécdota que muchos han calificado de premonitoria.

Se trata de una broma que la modelo le lanzó a su hijo durante las grabaciones del programa y que, para sorpresa de ambos, terminó convirtiéndose en una realidad absoluta apenas unos meses después de finalizar la producción audiovisual.

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Carlo Costanzia y el destino de un premio de cincuenta mil euros

Carlo Costanzia y el destino de un premio de cincuenta mil euros | Fuente: RTVE

El motivo principal de esta comparecencia pública ha sido la gestión del éxito obtenido en televisión. Mar Flores y Carlo Costanzia lograron alzarse con la victoria en el talent show DecoMasters, lo que conllevaba un premio económico de 50.000 euros. Lejos de utilizar este montante para beneficio personal, madre e hijo han decidido donar la totalidad de la cuantía a la Fundación Semillas. Esta organización es un proyecto de calado social liderado por el reconocido chef Carlos Maldonado, cuyo propósito es facilitar la inserción en el mercado laboral de jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o exclusión.

La donación permitirá reforzar los programas de capacitación en el sector hostelero que la entidad desarrolla habitualmente. Durante el acto de entrega del cheque simbólico, el ambiente fue de absoluta cordialidad y orgullo. Carlo Costanzia no escatimó en elogios hacia la figura de su madre, reconociendo públicamente el peso que ella ha tenido en su formación como individuo y la admiración que siente por su trayectoria vital. “Yo he aprendido mucho de la perseverancia, la resiliencia y la fuerza de mi madre”, afirmó ante la prensa.

Una etapa de madurez y zancadas para Mar Flores

Una etapa de madurez y zancadas para Mar Flores | Fuente: RTVE

Mar Flores parece haber dejado atrás cualquier sombra de conflicto mediático para centrarse en una fase de crecimiento personal y profesional que describe con gran entusiasmo. Según sus propias palabras, se siente con más energía que nunca para afrontar los retos que tiene por delante, manteniendo una comunicación fluida y estrecha con su primogénito, Carlo Costanzia, con quien ha compartido esta experiencia única en la pequeña pantalla.

La madurez alcanzada le permite ver la vida desde una perspectiva mucho más dinámica. “En el mejor momento de mi vida. Ya, en vez de paso a paso, voy zancada a zancada, ya he cogido un poco de carrerilla”, explicó Mar. Esta actitud positiva ha sido clave para que el trabajo conjunto con su hijo fuera un éxito, confesando que: “me sentí muy gratamente sorprendida por lo bien que lo hemos pasado en todo el proyecto”.

La broma sobre la paternidad que se hizo realidad

La broma sobre la paternidad que se hizo realidad | Fuente: RTVE

Uno de los puntos más comentados de este encuentro fue, sin duda, la próxima paternidad de Carlo Costanzia junto a Alejandra Rubio. En un ambiente distendido, Mar Flores recordó cómo, durante las jornadas de rodaje de DecoMasters, le sugirió a su hijo de manera jocosa que debería ampliar la familia buscando una niña. Lo que comenzó como un comentario sin importancia en el set de grabación, se materializó poco después de concluir el concurso.

Mar relató la situación con sentido del humor, admitiendo que no esperaba que sus palabras tuvieran un efecto tan inmediato en la vida de Carlo Costanzia. “Es que fue muy gracioso porque en DecoMasters, hablando un día de broma le tiré así como, tú lo que tienes que hacer es ponerte a la niña y tal. Y luego acabamos el programa y ¡boom! Digo... Tampoco hacía falta que me hicieras tanto caso”, comentó la modelo.