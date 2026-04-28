El pueblo que vivió durante un día en el año 2004 mientras el resto del mundo estaba en 2005

¿Puede un pueblo vivir en un año diferente al del resto del mundo? En teoría, no. En la práctica, la localidad abulense de Villar de Corneja lo hizo el 31 de diciembre de 2004, y desde entonces lo repite cada año con una puntualidad que envidiaría cualquier reloj atómico.

Ese mediodía, mientras el resto de España dormía la siesta o preparaba las uvas para la noche, este pequeño municipio de Ávila ya había entrado en 2005. Una alcaldesa con sentido común, un reloj consistorial con décadas de historia y cuatro docenas de vecinos mayores fueron todo lo que hizo falta para cambiar el tiempo.

El pueblo que se adelantó al mundo una Nochevieja histórica

Era el 31 de diciembre de 2004 cuando Carmen Hernández, alcaldesa de Villar de Corneja, tomó una decisión que parecía de sentido común pero que resultó revolucionaria: adelantar las campanadas de Nochevieja al mediodía. La razón era tan simple como poderosa: sus vecinos, con una media de 75 años, no podían aguantar despiertos hasta la medianoche sin pasar frío ni sacrificar su descanso.

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Ese pueblo de la provincia de Ávila entró oficialmente en 2005 a las 12:00 del 31 de diciembre, mientras el resto del país seguía viviendo en 2004. No era magia ni ciencia ficción: era España vaciada con mucho ingenio y una copa de sidra en la mano.

Cómo un pueblo cambió su propia Nochevieja para siempre

Que un pueblo de menos de 30 vecinos empadronados sea noticia internacional cada 31 de diciembre dice mucho de la fuerza de una buena historia. Villar de Corneja, situado en el partido judicial de Piedrahíta, pasó de ser un municipio desconocido a convertirse en símbolo de la España rural que adapta las tradiciones a su realidad sin perder ni un gramo de identidad.

La Nochevieja adelantada no es una broma ni un truco de marketing: es una celebración auténtica, con sus doce uvas, su copa de cava y el reloj del Consistorio dando las campanadas con los mismos diez minutos de retraso de siempre. Ese retraso, lejos de avergonzar al pueblo, se ha convertido en parte del encanto.

La tradición que se repite cada Nochevieja desde hace más de dos décadas

Desde 2004, solo la pandemia ha logrado interrumpir esta cita ineludible del calendario festivo de Villar de Corneja. Cada 31 de diciembre, los cuatro vecinos que residen todo el año en el pueblo se multiplican por milagro: emigrantes que regresan, curiosos que hacen kilómetros para compartir las uvas a mediodía y periodistas de toda España que buscan la imagen más entrañable del año.

En la Nochevieja de 2025, ese pueblo de apenas 31 habitantes empadronados congregó a más de 70 personas. El consistorio repartió las uvas en bolsitas, la alcaldesa advirtió —con humor— que "las primeras campanadas no cuentan, las segundas sí", y el pueblo volvió a demostrar que la tradición más auténtica no necesita pantallas gigantes ni fuegos artificiales.

Por qué este pueblo de Ávila se convirtió en símbolo de la España vaciada

La historia de Villar de Corneja conecta con algo que va mucho más allá de una Nochevieja peculiar. Este pueblo representa a los miles de municipios españoles que luchan contra la despoblación sin rendirse, que reinterpretan la tradición sin traicionarla y que demuestran que la vida rural tiene dignidad, creatividad y futuro.

La Nochevieja de este pueblo abulense ha aparecido en medios internacionales como la BBC, lo que convierte a un municipio de la sierra de Ávila en embajador involuntario de la España que resiste. Cada año, la cobertura mediática genera un efecto llamada que atrae turismo, visibilidad y —lo más importante— orgullo a sus vecinos.

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Año Vecinos empadronados Asistentes a las campanadas Cobertura mediática 2004 ~48 Vecinos del pueblo Local 2011 ~40 Decenas de visitantes Nacional e internacional (BBC) 2016 ~35 +50 personas Nacional 2024 ~31 +60 personas Nacional 2025 31 +70 personas Nacional e internacional

El futuro de un pueblo que ya vive en otro tiempo y en otra era

Lo que empezó como una solución práctica para los mayores de un pueblo olvidado de Ávila se ha convertido en una marca territorial de primer orden. El turismo rural y la atención mediática que genera cada Nochevieja son un activo que muy pocos municipios de la España vaciada pueden presumir de tener, y Villar de Corneja lo ha construido sin inversión publicitaria: solo con autenticidad.

El consejo de los expertos en desarrollo rural es claro: este modelo —tradición adaptada, identidad reforzada y visibilidad orgánica— es replicable. Otros pueblos con costumbres propias tienen en Villar de Corneja un espejo donde mirarse. La lección es sencilla: a veces, adelantarse doce horas al mundo es la mejor forma de no quedarse atrás.