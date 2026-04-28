AEMET empieza a advertir de un cambio brutal en el tiempo

Las condiciones meteorológicas adversas marcarán el inicio de esta semana en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos para nueve comunidades autónomas debido a la previsión de lluvias y tormentas, destacando la inestabilidad atmosférica que afectará a gran parte del territorio peninsular.

Además, la mitad sur peninsular experimentará un descenso en las temperaturas máximas, mientras que Cádiz estará en aviso por oleaje. Estos fenómenos meteorológicos son consecuencia de la presencia de una masa de aire subtropical, que aportará humedad y favorecerá el desarrollo de nubes y precipitaciones.

PREVISIÓN DE LLUVIAS Y TORMENTAS EN ESPAÑA

La predicción de la AEMET indica que las lluvias y tormentas afectarán principalmente a las siguientes comunidades autónomas: Andalucía (Granada y Jaén), Asturias (Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa), Cantabria (Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora), Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Toledo), Extremadura (Badajoz y Cáceres), Galicia (Lugo, Ourense y Pontevedra), País Vasco (Álava) y La Rioja (Ibérica riojana). Estos avisos sugieren que la población residente en estas zonas debe estar preparada para posibles inundaciones, cortes de energía y otros incidentes relacionados con el clima adverso.

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La presencia de una masa de aire de origen subtropical es la principal responsable de esta situación meteorológica inestable. Esta masa de aire, cargada de humedad, interactúa con las condiciones atmosféricas presentes en la Península Ibérica, generando la formación de nubes de evolución y la posterior precipitación. La AEMET ha destacado que los chubascos podrían ser localmente fuertes en puntos específicos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y de las Béticas orientales.

En resumen, es vital estar al tanto de la evolución de la situación meteorológica y seguir las indicaciones de las autoridades competentes. Las lluvias y tormentas pueden generar riesgos para la seguridad de las personas y los bienes, por lo que es importante tomar medidas preventivas y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor intensidad de las precipitaciones. La información actualizada proporcionada por la AEMET y otros medios de comunicación es fundamental para tomar decisiones informadas y protegerse de los efectos adversos del clima.

DESCENSO DE TEMPERATURAS Y CALIMA

Además de las lluvias y tormentas, la AEMET prevé un descenso en las temperaturas máximas en la mitad sur peninsular. Este fenómeno, combinado con la presencia de calima en la mitad sur y Baleares, creará unas condiciones atmosféricas particulares. La calima, que es la presencia de polvo en suspensión proveniente del desierto del Sahara, puede reducir la visibilidad y afectar a la calidad del aire.

Este descenso de temperaturas contrasta con el ligero aumento que se espera en el norte de Galicia y Asturias, creando una variedad de condiciones térmicas a lo largo del territorio peninsular. En Baleares, las temperaturas mínimas experimentarán un aumento, mientras que en el interior de Andalucía y la meseta sur también se prevén ascensos en las mínimas. El cuadrante nordeste, por su parte, experimentará un predominio de los descensos en las mínimas.

La combinación de calima y descenso de temperaturas podría afectar a la salud de las personas, especialmente a aquellas con problemas respiratorios. Es importante tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de polvo en suspensión y mantenerse hidratado. Además, es recomendable seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para protegerse de los posibles efectos adversos de la calima.

Finalmente, la AEMET ha emitido un aviso por oleaje en Cádiz, lo que indica que las condiciones marítimas serán adversas en esta zona. Se recomienda extremar las precauciones en las costas y evitar actividades náuticas durante este periodo. Además, se esperan vientos flojos de componente este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuertes en los litorales de Galicia, Estrecho y Almería. En Canarias, el viento será de norte, de flojo a moderado.