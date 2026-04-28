La permanencia del Sevilla FC en manos de Del Nido Carrasco: las cuentas para evitar el abismo

A falta de cinco jornadas para que termine la temporada 2025/2026, el Sevilla FC se encuentra a un punto de la salvación. Los hispalenses tienen por delante un calendario poco halagüeño para sacar el mayor número de puntos posibles y evitar que se consume un descenso que ha dejado de ser una pesadilla para ser una realidad.

Caer frente al Club Atlético Osasuna en El Sadar el pasado domingo ha ampliado la probabilidad de descenso de un equipo que ya no depende de sí mismo para permanecer en Primera División. ​

Un análisis de datos propio, basado en un modelo de simulaciones estadísticas, señala el camino que el club tiene por delante. Según estos datos, el cuadro nervionense debería lograr diez puntos de 15 posibles para amarrar la permanencia al 100%, aunque con siete tendría un 83,53% de opciones de seguir en la élite. La situación se complica drásticamente a partir de ahí, pues con seis puntos la probabilidad caería a un peligroso 52,86%. ​

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La fortaleza de Nervión como último refugio del Sevilla FC

Teniendo en cuenta que al Sevilla FC le restan tres partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la salvación pasa obligatoriamente por casa.

El próximo lunes 4 de mayo, los de García Plaza reciben a una Real Sociedad que llega con los deberes hechos tras asegurar su plaza europea. No será un trámite, pero la necesidad local debe imponerse a la relajación visitante. ​

Tras el paso de los donostiarras, el RCD Espanyol será el siguiente en visitar Nervión. Este encuentro se perfila como la verdadera final por la supervivencia.

Con el apoyo de una grada que ya ha mostrado su descontento, el equipo está obligado a recuperar ese lema de que "Nervión no regala puntos", una frase que ha perdido fuerza durante una campaña marcada por la irregularidad y la falta de pegada. ​

El calendario fuera de casa y el cierre en Balaídos

El camino fuera de Sevilla tampoco ofrece tregua. Los blanquirrojos visitarán el Estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal CF antes de encarar el último gran escollo en casa: el Real Madrid. Recibir a los blancos en la penúltima jornada con la permanencia en juego será una prueba de fuego para una plantilla que se encuentra bajo mínimos anímicos.

García Plaza, sentenciado: el Sevilla FC se hunde en el abismo del descenso Fuente: SFC

El cierre de la temporada será en Balaídos ante un Celta de Vigo que podría llegar sin objetivos mayores en juego. Sin embargo, el Sevilla Fútbol Club puede permitirse el lujo de llegar a tierras gallegas necesitando un milagro. Los malos resultados de este último mes han condenado a la entidad al abismo, y solo un giro drástico evitará el primer descenso del club tras más de dos décadas en la cima del fútbol español.

Más información: García Plaza, sentenciado: el Sevilla FC se hunde en el abismo del descenso.