Arteta prepara el golpe de gracia: Endrick se niega a regresar al Madrid y el Arsenal pone los millones

El rendimiento de Endrick en el Olympique de Lyon está fuera de toda duda. El brasileño acumula siete goles y siete asistencias en 16 partidos desde el mes de enero cuando llegó a préstamo procedente del Real Madrid. En este sentido el jovencísimo delantero vuelve a contar con minutos tras prácticamente un año y medio en blanco jugando muy poco tanto con Carlo Ancelotti como especialmente con Xabi Alonso.

Ahora en el club blanco se prevé su regreso para que sea un jugador importante de cara al próximo curso. Sin embargo el jugador no tiene tan clara su continuidad en el Santiago Bernabéu tras su gran etapa en la liga francesa.

En una entrevista reciente con Canal+ Francia el propio Endrick respondió a su hipotética continuidad en el Olympique de Lyon para jugar la Champions con el conjunto francés el año que viene. "Sinceramente, no lo sé. Empezamos con una cesión de seis meses, pero si tengo que volver al Real Madrid, lo haré con mucho gusto. Si me tengo que ir a otro equipo, iré a otro equipo. Espero que podamos clasificar al Olympique para la Champions, es ahí donde tenemos que estar", aseguró.

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Endrick impresionó en el Olympique de Lyon

El brasileño fue muy sincero al reconocer que todavía no sabe qué pasará con su carrera en los próximos meses. Su prioridad absoluta ahora mismo es clasificar al equipo galo para la máxima competición europea y seguir demostrando el nivel que no pudo enseñar durante su etapa en la capital española donde las oportunidades brillaron por su ausencia.

Endrick Fuente: OL

Es precisamente esa indecisión la que ha hecho que el Arsenal de Mikel Arteta entre en escena con mucha fuerza. Según apuntan diversas informaciones el técnico donostiarra está muy interesado en contar con los servicios del delantero brasileño para reforzar su proyecto en Londres.

Endrick busca oportunidades fuera del Real Madrid

El Real Madrid asume ahora como un error que el chaval haya tenido tan pocas oportunidades en una etapa tan importante de su desarrollo deportivo. Aunque en principio cuentan con él para la pretemporada el mercado de fichajes puede cambiarlo todo en cualquier momento. Una oferta elevada por parte de los ingleses podría acelerar movimientos que se perciben como claves a nivel estructural para la plantilla blanca el próximo año.

La situación de Álvaro Arbeloa en el banquillo y la planificación deportiva también influyen en el estado de ánimo de un Endrick que quiere sentirse importante. El jugador sabe que su cotización ha vuelto a subir y que tiene pretendientes de primer nivel dispuestos a darle la titularidad que se le negó en el Bernabéu.

La directiva madrileña tendrá que decidir si apuesta definitivamente por el brasileño o si prefiere hacer caja con un traspaso millonario que facilite otras llegadas. Mientras tanto el jugador sigue centrado en marcar goles en Francia y en dejar su futuro en manos de lo que decidan los clubes implicados una vez termine la presente campaña europea donde el Lyon se juega mucho.

Arteta y el Arsenal van con todo a por Endrick

Con todo, el caso de Endrick se ha convertido en uno de los grandes temas del verano antes incluso de que se abra el mercado. Su explosión goleadora en Francia ha servido para recordar por qué el Real Madrid hizo una apuesta tan fuerte por él cuando todavía jugaba en Brasil.

El interés del Arsenal añade una presión extra a Florentino Pérez que deberá gestionar con cuidado la vuelta de un futbolista que ya ha demostrado que está preparado para los grandes escenarios. El futuro del joven ariete está en el aire y la opción de verlo triunfar en la Premier League con la camiseta de los gunners es una posibilidad que gana enteros cada día que pasa sin que el Madrid confirme sus planes reales con él.