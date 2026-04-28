Alternativa a Google Drive: pCloud ofrece 20 GB de almacenamiento gratuito con sello de seguridad europeo

En una era en la que estamos tan conectados como en la actual, nunca sobra el espacio de almacenamiento, menos aún cuando es gratuito. Aunque uno de los más populares es Google Drive, existe una alternativa de lo más interesante como es pCloud, aún desconocida por parte del gran público.

En este caso nos encontramos con una solución que ofrece 20 GB de almacenamiento gratuito y que cuenta con sello de seguridad europeo. Se consigue así convertir en una de las mejores alternativas que existen tanto a Google Drive como a otras soluciones como Dropbox, OneDrive o iCloud.

¿PCLOUD ES LA MEJOR ALTERNATIVA A GOOGLE DRIVE?

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Google Drive es, sin lugar a dudas, el servicio más popular para almacenar archivos en internet, lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que con solo tener una cuenta de Gmail, podemos disfrutar de 15 GB de almacenamiento gratuito. Además, es parte del ecosistema de Google, con lo que ello supone.

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Sin embargo, hoy en día esa cantidad de almacenamiento puede no ser suficiente para muchas personas, ya que las fotos, vídeos y documentos cada vez ocupan más. Por este motivo, cada vez se buscan más alternativas, y una de las más interesantes es pCloud.

Aunque existen muchas alternativas, como Microsoft OneDrive, Apple iCloud o MEGA, entre otros, en muchos de los casos no se ofrece suficiente cantidad de almacenamiento, salvo que se recurra a los planes de pago. Aunque en algunos casos son útiles, ahora pCloud permite disfrutar de hasta 20 GB para almacenar archivos.

¿QUÉ ES PCLOUD?

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Ahora que ya sabemos cómo crear nuestro propio "Google Fotos" privado y 100% gratuito, conviene conocer qué es pCloud, una empresa que ofrece almacenamiento en la nube. Fundada en 2013 por Anton Titov y Tunio Zafer, tiene su sede y servidores principales en Suiza, un país conocido por la privacidad y la seguridad en temas digitales.

En lo que respecta a sus prestaciones, pCloud ofrece unas características similares a las de sus principales competidores, contando con una versión web para el navegador y aplicaciones para poder instalar en Windows, macOS o en diferentes dispositivos y sistemas operativos. También posee extensiones para los principales navegadores del mercado.

Este servicio de almacenamiento se puede utilizar para guardar todo tipo de archivos, desde fotos o vídeos hasta cualquier documento. Las aplicaciones se encargan de sincronizarlos automáticamente y te permiten compartir los contenidos.

Otras de sus características pasan por importar archivos de otros servicios como Google Drive o Dropbox o por contar con reproductor integrado de audio y video. Tampoco hay que olvidar que su funcionamiento se rige por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

CÓMO CONSEGUIR 20 GB GRATIS EN PCLOUD

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Además de conocer el truco oculto para tener almacenamiento ilimitado en Google Fotos, conviene saber cómo alcanzar los 20 GB de almacenamiento gratuito de pCloud. El plan básico incluye 10 GB gratis para almacenar archivos, además de contar con planes de pago de diferentes capacidades.

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Si esos 10 GB del plan básico te parecen insuficientes, hay que estar atentos porque pCloud lanza campañas con ofertas temporales para doblar la cantidad. Para obtener hasta 20 GB en total, se debe cumplir con una serie de requisitos, en este momento pudiendo hacerlo a través de este enlace promocional.

Una vez registrado desde este enlace, en apenas unos segundos podrás estar registrado y disfrutarás de 20 GB de espacio de almacenamiento para utilizar y poder guardar todo aquello que quieras. Además, en este caso tendrás la ventaja de que no tendrás que cumplir con algunos requisitos exigidos en el plan básico para ir desbloqueando gigas a medida que los cumplas hasta alcanzar los 10.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un servicio de almacenamiento en la nube de lo más interesante. Se convierte en una alternativa a Google Drive que ofrece más capacidad del servicio de Google y que puede servir para ampliar el espacio gratuito.