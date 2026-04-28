El dispositivo de IKEA que promete reducir tu recibo de la luz de forma inmediata

La apuesta de IKEA por el ahorro energético mediante la tecnología TRETAKT ya está aquí. Uno de los mayores enemigos del ahorro es el modo “standby” o consumo fantasma. Aparatos cotidianos como el televisor, la cafetera o los cargadores de teléfonos móviles continúan gastando energía de forma silenciosa si permanecen conectados a la red eléctrica tras su uso.

Para frenar esta fuga de capital, los consumidores están acudiendo en masa a buscar una solución específica que promete atajar el problema de raíz. Se trata de un nuevo dispositivo que está agotando existencias en las superficies comerciales de IKEA.

Cómo el enchufe inteligente de IKEA acaba con el gasto fantasma en el hogar

Cómo el enchufe inteligente de IKEA acaba con el gasto fantasma en el hogar | Fuente: IKEA

IKEA ha lanzado al mercado el modelo TRETAKT, un dispositivo diseñado para cortar el paso de corriente de forma radical y evitar que los electrodomésticos sigan consumiendo energía en segundo plano. Este enchufe inteligente de IKEA se comercializa por un precio de apenas 6,99 euros, una cifra que democratiza el acceso a la domótica.

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La propuesta de valor de este artículo radica en su capacidad para otorgar al comprador un control absoluto sobre la demanda energética de su vivienda. Al intercalar este pequeño adaptador entre la toma de corriente de la pared y el electrodoméstico, se bloquea por completo el flujo eléctrico que alimenta los pilotos luminosos y los transformadores internos de los aparatos apagados. De esta forma, el gasto se reduce a cero de forma efectiva.

Una instalación accesible y control absoluto desde el teléfono móvil

La empresa escandinava mantiene su filosofía fundacional de simplificar la vida del usuario, y el modelo TRETAKT traslada esa mentalidad al sector de la tecnología de consumo. La configuración inicial del dispositivo no requiere conocimientos técnicos avanzados ni manuales complejos. Basta con introducir el enchufe en la toma, conectarlo y vincularlo a la aplicación oficial, denominada IKEA Home smart. A partir de ese momento, cualquier aparato tradicional, ya sea una lámpara de pie clásica o un pequeño electrodoméstico de cocina, se convierte en un elemento inteligente integrado en la red del domicilio.

La aplicación actúa como el verdadero centro de mando operativo. Gracias a esta interfaz, el usuario puede verificar en tiempo real el estado de sus conexiones desde cualquier lugar. Esta función elimina la recurrente ansiedad que surge al abandonar el hogar con la duda de haber dejado algún aparato encendido. Con un simple toque en la pantalla del teléfono móvil, es posible comprobar la red e interrumpir el suministro eléctrico antes de que un descuido se transforme en un susto en la factura o en un riesgo de seguridad.

Gestión múltiple mediante mandos a distancia y sensores de movimiento

Enchufe TRETAKT de Ikea | Fuente: IKEA

Aunque la aplicación móvil ofrece un control exhaustivo, el fabricante no deja de lado a quienes prefieren una experiencia más directa o táctil. El sistema permite sincronizar y gobernar hasta diez enchufes distintos de forma simultánea utilizando un único mando a distancia o un sensor de movimiento de la propia marca.

La respuesta del enchufe ante las órdenes físicas es inmediata, ofreciendo esa sensación de control absoluto sin latencias molestas. Además, la incorporación de temporizadores multiplica las opciones de ahorro. El sistema permite programar el apagado automático de los equipos durante las franjas horarias con las tarifas eléctricas más elevadas. Asimismo, facilita la simulación de presencia al encender las luces de forma automática cuando empieza a oscurecer, incrementando la seguridad del inmueble sin que el propietario deba estar pendiente del reloj.

Para aquellos usuarios que ya disponen de un ecosistema inteligente avanzado en sus hogares, las posibilidades de este enchufe se expanden de forma exponencial al vincularlo al hub DIRIGERA. Este puente de conexión desbloquea funciones de domótica de alto nivel y permite integrar el dispositivo con las plataformas más utilizadas del sector tecnológico.

La compatibilidad abarca los sistemas de Amazon Alexa, Google Home y Apple Home. Esta integración universal significa que el consumidor puede ejecutar rutinas complejas y dictar órdenes de voz para gestionar la energía de su casa sin mover un dedo. Apagar la cafetera o desconectar el ventilador con una simple instrucción verbal desde la cama ya es una realidad.