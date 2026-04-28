Cerdos azules en EE. UU.: la explicación científica a este extraño fenómeno biológico

En todo el mundo nos encontramos con una gran cantidad de fenómenos que se alejan de lo cotidiano y que no dejan de sorprendernos, como es lo que sucede con los cerdos azules en Estados Unidos, un hecho de lo más curioso a la hora de tener en cuenta que hay animales que se están volviendo azules por dentro.

Desde hace más de una década, los científicos han identificado este color en las heridas de los cerdos, lo que ha motivado diferentes investigaciones para tratar de encontrar una explicación. Ahora la ciencia ha dado la clave del motivo por el que se estaría produciendo este extraño fenómeno biológico.

CERDOS AZULES EN EEUU

Fuente: Unsplash

El mundo está repleto de misterios como el fenómeno atmosférico que ha teñido el cielo de Australia completamente de rojo o el fenómeno biológico que está provocando la aparición de cerdos azules en Estados Unidos.

Publicidad

Cerdos asilvestrados de California lograron sorprender a los cazadores y a los expertos al mostrar unos tejidos internos teñidos de un color azul intenso. Por este motivo, desde 2015 los científicos han tratado de encontrar la explicación a este fenómeno inusual.

El California Department of Fish and Wildlife (CDFW) atribuye este fenómeno a la exposición a raticidas, y ha mostrado su preocupación por la contaminación de carne que procede de animales silvestres con esta condición al ser consumidos por los ciudadanos.

Los primeros avisos de cerdos azules tuvieron lugar tras varias capturas en Monterrey County, donde un trampero alertó de que algunos de los ejemplares tenían grasa azul brillante. Esto implicó que los expertos comenzasen una investigación que concluyó que esa coloración procedía de cebos agrícolas teñidos y mezclados con diphacinona, un anticoagulante que se usa para el control de roedores.

EL ORIGEN DE LOS CERDOS AZULES

Fuente: Unsplash

Fruto de sus investigaciones, las autoridades han explicado que los cebos impregnados con diphacinona incorporan un pigmento azul que se usa para facilitar su identificación, y es por ello por lo que la grasa de los cerdos la absorbe.

A pesar de que la carne se mantiene de tonalidad rosada, la sustancia tóxica utilizada puede hacer que permanezca en los tejidos, incluso tras cocinarlos, lo que supone un riesgo directo para el consumo humano, así como para otros depredadores que se alimentan de esos animales contaminados.

La diphacinona interfiere en la regeneración de vitamina K, que es necesaria para la síntesis de factores de coagulación. Como consecuencia de ello, se producen hemorragias a nivel interno en los animales intoxicados por este veneno.

Es por ello por lo que el California Department of Fish and Wildlife (CDFW) ha intensificado los avisos de prevención y ha instado a utilizar correctamente los sistemas de control de plagas para que no supongan un riesgo.

Publicidad

ADVERTENCIA PARA LOS CAZADORES DE ESTOS CERDOS AZULES

Fuente: Unsplash

Mientras recordamos los 5 fenómenos naturales que parecen sacados de una película de ciencia ficción, tenemos que hablar de este caso de cerdos azules que tiene que ver con los raticidas. La situación en EEUU ha llevado a las autoridades a advertir a los cazadores.

Se les ha informado de que la carne de cerdos salvajes, ciervos, osos y gansos podría estar contaminada en el caso de que hayan estado expuestos a raticidas como los que están provocando que haya cerdos azules.

La recomendación es que no consuman carne de ningún animal que presente anomalías visibles en tejidos grasos o musculares. De hecho, un análisis de 2018 ya daba a conocer la existencia de restos de anticoagulantes en distintos mamíferos salvajes, entre los que se incluían osos y cerdos, sobre todo en aquellas zonas agrícolas en las que se utilizan con frecuencia raticidas.

Desde el CDFW se ha insistido en que, a la hora de aplicar pesticidas, es necesario extremar las medidas de precaución, evitando el acceso de fauna salvaje a los puntos de distribución del cebo, de manera que se puedan evitar nuevos episodios de intoxicación.