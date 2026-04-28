El enfrentamiento Almodóvar y Sabina sube de tono con acusaciones

Almodóvar y Sabina llevan tres días tirándose los trastos a la cabeza y el ruido ya ha llegado al último grupo de WhatsApp. Lo que empezó como una pulla suelta del cineasta se ha convertido en cruce de declaraciones con palabras gruesas: autopublicidad, machismo y homofobia sobre la mesa. Ojo, porque ninguno de los dos parece dispuesto a soltar el micrófono.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Dos pesos pesados de la cultura española metidos en un rifirrafe con acusaciones serias, no una broma de sobremesa. Esto va a dar para columnas, podcasts y memes durante semanas.

Qué se han dicho exactamente

La cosa arranca con Pedro Almodóvar lanzando una crítica pública a Joaquín Sabina que el cantante, según él mismo ha contado, no termina de entender. El de Úbeda asegura que no sabe a cuento de qué viene el enfado del director manchego, y de paso desliza que ahí puede haber algo más: una operación de autopublicidad en plena promoción. Tela.

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Almodóvar, por su parte, no se queda callado. Tira de archivo y le recuerda a Sabina canciones y declaraciones que, según el cineasta, dejan claros tics machistas y homófobos en la trayectoria del cantautor. La acusación es gorda, y aterriza en un momento en el que el debate sobre las letras de toda una generación de cantautores españoles ya estaba caliente. Tal y como recogió 20 Minutos, el cruce sube de tono cada vez que uno de los dos abre la boca.

Lo curioso es que los dos llevan décadas en la misma órbita cultural, con amigos comunes, premios paralelos y hasta colaboraciones puntuales. Que el choque venga ahora, y con este vocabulario, descoloca incluso a quienes les conocen bien.

Por qué internet ha elegido bando en tiempo récord

El cruce ha caído en un caldo de cultivo perfecto. Por un lado, sectores que llevan tiempo señalando las letras de Sabina y otros cantautores como producto de una época que conviene revisar. Por otro, defensores del de Úbeda que ven en las palabras de Almodóvar un ajuste de cuentas personal disfrazado de crítica cultural. X se ha partido por la mitad en menos de una tarde.

Ha ayudado, claro, que ambos sean figuras con fandom propio. Almodóvar arrastra a la cinefilia, al colectivo LGTBIQ+ que le reconoce como referente y a buena parte de la crítica internacional. Sabina arrastra a varias generaciones de oyentes que se saben sus discos de memoria y a un sector que defiende el contexto de cada canción. El resultado: una conversación polarizada en la que casi nadie está pidiendo matices.

Hay otro detalle que conviene no perder de vista. Las acusaciones de machismo y homofobia, sobre la mesa, no son una pulla cualquiera. Son palabras con peso jurídico, social y reputacional, y eso explica por qué Sabina ha salido a responder tan rápido. Aquí no se queda nadie callado.

Más que un beef: lo que está realmente en juego

Este enfrentamiento no es un cruce de egos cualquiera, y por eso conviene leerlo con perspectiva. España ya ha vivido revisiones públicas de figuras intocables: ahí están los debates en torno a otros cantautores, humoristas y cineastas a los que las nuevas generaciones han pasado por el filtro del 2026. La diferencia con casos anteriores es que aquí no es un usuario anónimo de TikTok señalando a un mito: es otro mito con la misma altura simbólica el que abre el debate. Eso cambia el peso del golpe.

Yo creo que pasa algo más. Almodóvar acaba de estrenar y Sabina prepara movimientos propios; el calendario juega y los dos lo saben. La trayectoria del cineasta manchego y la del cantautor han convivido durante décadas sin choques de este calibre, lo que convierte el episodio en un termómetro del momento cultural. Lo que veremos en los próximos días es si alguno de los dos rebaja, si entra alguien a mediar o si esto escala a entrevista larga con respuesta. La opción de un silencio elegante, francamente, parece descartada. Caos, pero del que da titulares.

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