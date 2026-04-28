PowerWash Simulator 2 tendrá un DLC de Star Wars y limpiarás un X-Wing

Limpiar un X-Wing con manguera a presión no estaba en mi lista de cosas por hacer antes de morir, pero aquí estamos. PowerWash Simulator 2 ha anunciado un DLC de Star Wars y, sí, suena tan absurdo como apetecible.

FuturLab, el estudio detrás del invento, ha confirmado que la colaboración trae seis trabajos icónicos del universo Star Wars al simulador de limpieza más zen del planeta. Llega este verano de 2026 a PC, PS5, Switch 2 y Xbox. Y nosotros, encantados de tener un plan.

Qué incluye exactamente el DLC de Star Wars

El paquete promete seis escenarios sacados directamente de la galaxia muy, muy lejana. El X-Wing es la estrella del cartel —ya hay capturas circulando— pero el DLC no se queda ahí: hay más vehículos y localizaciones reconocibles que el estudio está dosificando para no quemar el hype antes de tiempo. La jugada es buena.

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Lo curioso es cómo encaja esto con la propuesta original. PowerWash Simulator nació en 2022 como un experimento raro: un juego sin enemigos, sin tiempo, sin presión. Solo tú, una manguera y la dopamina de ver cómo desaparece la suciedad. Vendió varios millones de copias y demostró que el género relajante tiene mucho más mercado del que la industria pensaba. La secuela amplía mecánicas, añade modos cooperativos mejorados y ahora abre la puerta a colaboraciones grandes.

Y vaya colaboración para empezar. La sensación de pasar la manguera por el casco de una nave rebelde es exactamente la que esperas: ridícula y satisfactoria a partes iguales. Puedes echar un vistazo al universo oficial de Star Wars para hacerte a la idea de qué naves podrían entrar al lavado.

Por qué esta colaboración tiene todo el sentido del mundo

Star Wars lleva años metiéndose en sitios insospechados. Fortnite, LEGO, Disney Speedstorm, juegos de cocina, juegos de granja… La marca de Lucasfilm va donde le pagan, y le pagan en todas partes. Pero el matrimonio con PowerWash Simulator 2 tiene algo distinto: no es una skin pegada con celo, es un encaje natural.

Pensadlo. La saga lleva 50 años llenándose de naves, droides y vehículos cubiertos de polvo de Tatooine, barro de Dagobah o nieve de Hoth. Hay material orgánicamente sucio para limpiar durante años de DLCs. Si esto funciona —y funcionará—, lo raro sería no ver una segunda y tercera tanda con AT-ATs, podracers y, si los dioses del fanservice nos escuchan, el Halcón Milenario.

El precedente más obvio es el DLC de Final Fantasy VII que el primer juego añadió en 2023, que vendió como rosquillas y abrió la puerta a colaboraciones más ambiciosas. La diferencia es que aquel era un guiño, este es directamente un evento. Y a diferencia de tantos crossovers que solo buscan exprimir nostalgia, aquí el formato del juego —tranquilo, contemplativo, sin estrés— casa perfecto con esa fantasía de fan que es pasar tiempo con los objetos de Star Wars sin que nadie te dispare. La ficha del juego ya está disponible en Steam para wishlist preventiva.

Plan para el verano: cerveza fría, manguera virtual y X-Wing reluciente. Pocas cosas más.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. El crossover tiene cabeza, el juego base ya estaba probado y la combinación es de esas que no falla. Le quitamos un par de puntos por la falta de tracklist completo de escenarios y porque el precio del DLC todavía no está claro —cruzaremos los dedos para que no se pasen.

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El resumen para vagos (TL;DR)