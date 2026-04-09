Un plan oculto y la mentira sobre un asesinato marcarán el nuevo episodio de ‘La Promesa’

En la emisión del capítulo 810 de ‘La Promesa’, la trama se sumergirá en una espiral de engaños económicos y descubrimientos personales que pondrán en jaque la estabilidad de la zona noble y del servicio. Ciro tomará una decisión irreversible al pactar en la sombra con el duque de Carril, un movimiento financiero que no solo pone en peligro el patrimonio familiar, sino que supone una traición directa hacia Julieta. Este giro en los acontecimientos, sumado a las investigaciones de Pía sobre el pasado de Ricardo, asegura una jornada de gran impacto emocional en la sobremesa.

La dote de Julieta se convertirá en el centro del conflicto principal cuando Ciro decida utilizar esos fondos para sus propios intereses. Sin mediar palabra y despreciando por completo el criterio de ella, el joven cerrará un acuerdo de inversión con el duque de Carril, cruzando una línea que afectará a su relación de pareja. Mientras Ciro actúa por su cuenta, Manuel continuará estrechando lazos con Julieta, ofreciéndole el hangar como refugio para potenciar sus capacidades artísticas.

La angustia de Martina y su acercamiento a Adriano en ‘La Promesa’

La angustia de Martina y su acercamiento a Adriano en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

El capítulo de hoy mostrará a una Martina desbordada por los acontecimientos externos. La joven enfrentará un doble revés social y profesional que la dejará en una posición de extrema vulnerabilidad. Por un lado, el Patronato se negará tajantemente a mantener cualquier tipo de conversación con ella, cerrándole las puertas a sus proyectos de ayuda. Por otro lado, la humillación pública se completará al conocer que le han retirado la invitación a un baile de gran relevancia. Esta situación la llevará a un enfrentamiento con Jacobo frente a toda la familia.

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Ante la falta de apoyo en su círculo habitual, Martina buscará consuelo en la figura de Adriano. La joven se refugiará en él para intentar mitigar el dolor de los desplantes sufridos, y en un momento de máxima intensidad emocional, se aproximará al conde con la clara intención de besarlo. Este movimiento supone un cambio radical en su comportamiento y una huida hacia adelante ante la crisis que atraviesa. Mientras esto ocurre en los jardines, en el interior del palacio de 'La Promesa', Curro y Ángela conseguirán dejar atrás sus diferencias. Ambos acordarán revisar de manera conjunta la misiva dirigida al monarca, tratando de asegurar que el mensaje sea el correcto para sus propósitos de futuro.

Manipulaciones de Lorenzo y tensiones en el servicio del palacio

La aparente paz entre Curro y Ángela se verá amenazada por la sombra de Lorenzo. El capitán no se quedará de brazos cruzados y aprovechará la oportunidad para manipular las cartas tanto de Curro como de Alonso, alterando el contenido antes de que estas salgan de palacio. Será Cristóbal quien finalmente se encargue de llevarse los sobres para proceder a su envío, sin sospechar que el contenido ha sido modificado malintencionadamente. Esta intervención de Lorenzo busca desestabilizar la comunicación externa de los Luján y mantener el control sobre los movimientos de sus familiares.

No podemos más con el mal rollo que hay entre Ángela y Curro 💔



📺 Esta tarde un nuevo capítulo de #LaPromesa después de #ValleSalvaje.pic.twitter.com/iSji4GADvW — La 1 (@La1_tve) April 8, 2026

En la zona de servicio, las confesiones y las sospechas también cobrarán protagonismo este jueves. María hablará con Pía para sincerarse sobre lo ocurrido con Samuel, admitiendo que llegó a besarlo. No obstante, María mostrará un deseo de enmendar su relación con Carlo al realizar una visita a la casa que Manuel les había buscado, intentando recuperar la normalidad en su pareja. Paralelamente, Ricardo mostrará su lado más humano al agradecer a Santos la defensa que este hizo de su persona frente a Cristóbal, un gesto que servirá para consolidar la unión entre ambos trabajadores en un momento de gran presión interna.

El descubrimiento de Pía y la advertencia de Teresa a Cristóbal

El descubrimiento de Pía y la advertencia de Teresa a Cristóbal - Fuente: La Promesa en X

Uno de los puntos más críticos del episodio de hoy en ‘La Promesa’ residirá en la investigación de Teresa. Encontrará una carta de amor perteneciente a Cristóbal y no dudará en poner al corriente a Pía sobre este hallazgo. Teresa está convencida de que el mayordomo oculta un romance secreto y se siente decidida a desenmascarar la identidad de la mujer implicada. Además, Teresa se enfrentará directamente a Cristóbal para lanzarle una advertencia: Manuel no va a permitir que María quede desprotegida.

Sin embargo, será Pía quien guarde el secreto más oscuro de la jornada. Al analizar la entrada del “As de Copas” que pertenecía a Ricardo, detectará un dato cronológico imposible de ignorar: la fecha marcada es anterior al asesinato de Ana. Este detalle confirma sus peores temores sobre el pasado de su compañero. Pía se verá obligada a confesarle a Petra la verdadera razón de su desconfianza hacia el mayordomo, revelándole que Ricardo mintió de forma deliberada sobre su paradero y sus actividades cuando su esposa todavía estaba con vida.