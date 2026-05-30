Olivia Rodrigo rompe su silencio sobre Taylor Swift y el 'frost' que incendia las redes

Cinco años después de postear capturas de pantalla llorando por compartir lista con Taylor Swift, Olivia Rodrigo ha soltado la frase que medio internet llevaba esperando. Y ha dolido.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un beef generacional entre dos de las artistas más grandes del pop, con giros de dinero, créditos polémicos y canciones que esconden pullas. Prepárate, porque el fandoms no ha soltado el tema.

El viaje de 'te quiero, tía' a '¿hay hielo?'

Hay que remontarse a 2021. Olivia tenía 17 años, un single que petaba y una idolatría tan enorme por Taylor Swift que se definía como “la Swiftie más grande del mundo entero”. Cuando “Driver’s License” apareció justo debajo de dos canciones de Taylor en iTunes, lo celebró con un post que era pura devoción: “Al lado de Taylor en la lista de iTunes de Estados Unidos, estoy en un charco de lágrimas”. Taylor le devolvió el cariño: “Digo que es mi niña y estoy orgullosa”. Todo muy mono.

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El amor fluyó con detalles: Taylor le mandó una nota escrita a mano, un anillo como el que usó para “Red” y hasta la invitó a posar en los BRIT Awards. Olivia compartió la foto con tres emojis de carita derretida. Esa foto hoy está borrada. Y no por casualidad.

Cuando salió Sour, en julio de 2021, llegó lo que nadie vio venir: Taylor, Jack Antonoff y St. Vincent recibieron un 50% de los royalties de “Deja Vu” por un supuesto parecido con “Cruel Summer”. Poco después, Hayley Williams (íntima de Taylor) y Joshua Farro se llevaron otro 50% por “Good 4 U” y su parecido con “Misery Business”. Olivia, con 18 años y un Grammy recién estrenado, se quedaba sin la mitad de la pasta de dos de sus mayores éxitos.

Nadie le preguntó a la entonces adolescente si le parecía justo. Simplemente pasó.

Lo más retorcido llegó cuando los fans empezaron a leer entre líneas. “Vampire”, el pelotazo de su segundo disco Guts, hablaba de alguien que te seca hasta dejarte vacío. Las teorías que apuntaban a Taylor se dispararon. Olivia nunca confirmó, pero en una entrevista con Rolling Stone dejó un zasca sutil: “No creo que yo le exigiera nunca un crédito a un artista joven… pero quién sabe dónde estaré dentro de 20 o 30 años”. La pulla venía con nombre y apellidos en el fandoms.

Taylor, por su parte, tenía desde 2012 una canción guardada en el cajón que ahora suena a profecía. “Nothing New”, rescatada para la regrabación de Red, habla del terror a ser reemplazada por una novata de 17 años “que sabe a dónde va y dice que aprendió de mí”. Cuando la publicó en 2021, Olivia ya era el centro del huracán. El timing era tan salvaje que parecía un guión escrito con meses de antelación.

La pregunta que lo incendió todo y la respuesta que ha partido el timeline

En una charla de 90 minutos para el podcast Popcast del New York Times, Olivia habló de todo: de sus vestidos, de Gaza, de la presión. Y entonces, el presentador Jon Caramanica le soltó: “¿Hay hielo entre Taylor y tú?”. La cámara captó cómo Olivia se removía antes de soltar un “um…” que valía más que mil palabras. Y luego, la confesión que lo ha reavivado todo: “Intenté que no me afectara ni me molestara. Pienso que ya fue hace tanto que no merece la pena darle vueltas… Solo intento hacer canciones que me gusten, ser amable y apoyar a los demás. Al final del día, creo que es todo lo que puedes hacer.”

No hay rencor explícito, pero tampoco hay una sola flor de vuelta. Y eso, en el lenguaje de las divas del pop, es un comunicado de guerra en toda regla. Porque Olivia sigue esquilada por los créditos de su debut, y Taylor no ha movido un dedo para arreglarlo. Ni una llamada, ni un gesto público. Solo silencio mientras el fandoms se parte en dos.

Por qué internet nunca va a pasar página con este beef

La industria de la música ha visto mil peleas, pero esta tiene un componente generacional que pica. Es la veterana que abrazó a la adolescente y luego le pasó factura sin consultarle. Olivia no se ha callado del todo: en su momento dijo que se sintió “sorprendida” y “desconcertada” cuando le quitaron los créditos. Ahora, con 23 años, ha elegido la elegancia de la indiferencia. Pero la herida sigue ahí.

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No sabemos si Taylor va a responder. Lo que sí sabemos es que el timeline lleva cinco años con esto, y cada movimiento de una le da gasolina al fandom de la otra. Ayer volvió a arder Twitter, y mañana, si Taylor publica un tuit con un emoji de gato, las teorías de la conspiración serán todavía más salvajes. Bienvenido al culebrón pop más caro y silencioso de la década.

El chisme en 3 claves (TL;DR)