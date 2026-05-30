La DGT exige matrícula y seguro obligatorio a los patinetes eléctricos: todo lo que cambia

Si usas el patinete eléctrico para ir al trabajo o para cualquier recado, esto te afecta de lleno. La DGT ha puesto en marcha dos obligaciones que ya están vigentes: matrícula y seguro. Nada de opcional. Y el tiempo corre para los modelos más antiguos.

El registro de vehículos personales ligeros arrancó el 27 de enero de 2026. Mucha gente aún no lo ha hecho, pero circular sin la etiqueta identificativa o sin el seguro de responsabilidad civil puede acarrear una sanción. La DGT no ha concretado la cuantía, pero ya advierte que los controles se intensificarán en las ciudades.

Vamos por partes. Lo primero: cualquier patinete que pise la calle debe estar dado de alta en el nuevo Registro de Vehículos Personales Ligeros. El trámite se hace por internet, en la sede electrónica de la DGT, sin coste administrativo. Recibes un certificado digital y, con él, la pegatina oficial que funciona como una matrícula con un número único.

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Tener esa identificación cambia las reglas del juego: hasta ahora no había forma de identificar un patinete en un accidente o en un robo. La etiqueta es obligatoria y debe ir colocada en el vehículo tal y como indica la DGT. Nada de pegatinas caseras ni fotocopias.

Qué cambia desde ya: matrícula y seguro

El otro pilar es el seguro. Se trata de un seguro de responsabilidad civil obligatorio: cubre los daños personales o materiales que causes a terceros si tienes un accidente. No protege tu patinete, pero sí te evita pagar de tu bolsillo si atropellas a alguien o rompes un espejo. El coste no es fijo: depende de la aseguradora, aunque las primeras pólizas que han salido al mercado oscilan entre 20 y 50 euros al año.

El patinete ya no es un juguete sin reglas: ahora responde igual que una moto si causas un daño.

¿Y los patinetes viejos? El calendario que tienes que mirar

Si tu patinete se compró antes del 21 de enero de 2024, tienes un respiro: puedes seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027 aunque no tenga certificado técnico. Eso sí, también debes inscribirlo en el registro y contratar el seguro obligatorio. A partir de esa fecha, solo podrán circular los vehículos que cumplan los requisitos técnicos exigidos, así que si es muy antiguo te tocará renovarlo.

La letra pequeña que nadie te cuenta (y mi opinión sincera)

La norma tiene sentido: poner orden en un medio de transporte que ha crecido como la espuma. Ciudades como Barcelona o Madrid llevaban tiempo pidiendo un registro para reducir la siniestralidad y los conflictos con peatones, ciclistas y coches. Pero la transición no debería ser un problema solo para el usuario de a pie. Mucha gente depende del patinete para trabajar o para ahorrarse el abono transporte, y no todo el mundo puede permitirse un seguro de un día para otro ni cambiar de modelo si su patinete se queda fuera en 2027.

Creo que es una medida necesaria, pero la DGT y los ayuntamientos deberían acompañarla con algún tipo de ayuda para que los trabajadores precarios no se queden tirados. Mientras tanto, mi consejo: revisa la fecha de compra de tu patinete, haz el registro cuanto antes y compara presupuestos de seguro. No dejes el trámite para enero de 2027, porque las aseguradoras pueden apretar los precios cuando se acerque la fecha límite.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: El registro está abierto desde el 27 de enero de 2026. Los patinetes anteriores al 21/01/2024 pueden circular hasta el 22/01/2027, pero deben inscribirse y asegurarse ya.

El registro está abierto desde el 27 de enero de 2026. Los patinetes anteriores al 21/01/2024 pueden circular hasta el 22/01/2027, pero deben inscribirse y asegurarse ya. Quién puede pedirlo: Cualquier titular de un patinete eléctrico (VMP). El trámite es gratuito y se hace online.

Cualquier titular de un patinete eléctrico (VMP). El trámite es gratuito y se hace online. Cuánto: El seguro de responsabilidad civil cuesta entre 20 y 50 euros al año, según la compañía.

El seguro de responsabilidad civil cuesta entre 20 y 50 euros al año, según la compañía. Dónde se solicita: A través de la sede electrónica de la DGT. Allí obtendrás el certificado digital y la etiqueta identificativa.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)