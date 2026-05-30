Fable se retrasa a 2027: Xbox confirma que el RPG no llegará hasta febrero del próximo año

Alguien en Xbox ha mirado el calendario y ha visto que Rockstar tiene el otoño de 2026 blindado a cal y canto, así que Fable se mueve a febrero de 2027. Y no, no es un rumor de Reddit: lo ha confirmado Matt Booty, el vicepresidente ejecutivo de Xbox, en el podcast oficial. El desarrollo va muy bien, dice, pero quieren un escaparate sin ruido. Traducción: evitan que GTA VI , el mastodonte, les pise la sombra.

El plan original era pulmón de otoño de 2026, pero tras la criba de títulos que se acumulan en esas fechas, Playground Games prefiere recolocarse. Booty insistió en que veremos mucho más del juego en el Xbox Games Showcase del próximo 6 de junio, un evento que ahora mismo suena a redención para los que llevaban un lustro preguntándose si Fable existía de verdad.

Febrero de 2027: la nueva ventana que ya estábamos oliendo

Desde que GTA VI apuntó sus cañones al último trimestre de 2026, cualquier editor con dos dedos de frente empezó a recalcular sus lanzamientos. Xbox ha sido el primero en hacerlo oficial, y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo: lanzar un triple A de fantasía medieval contra el sandbox más esperado de la historia es pedir a gritos que tu juego se convierta en el plan B de la comunidad.

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En palabras literales de Booty, "el juego está genial, y el equipo se siente muy bien con él". Si es cierto, entonces la decisión no es parche, es estrategia. Xbox quiere que Fable respire antes de que las conversaciones en redes sean monopolizadas por los atracos y las playas de Vice City.

La ventana de febrero de 2027, además, no está congestionada: tras el pico navideño y antes de la avalancha de primavera, puede ser el momento ideal para que un RPG de mundo abierto se gane a los despistados que no tienen ya la cartera empeñada con otra cosa.

Nadie quiere ser Jason y los Argonautas estrenándose en el mismo cine que la nueva de Nolan.

Un reinicio que se anunció en 2019 y que no veremos hasta dentro de casi ocho años

Venga, reconozcámoslo: el Fable moderno es ya un mito. Se anunció en 2019 con un tráiler de esos que valen un imperio y, desde entonces, migajas. Playground Games, los padres de Forza Horizon, han estado en silencio casi perpetuo mientras los fans desempolvaban los viejos Fable de Lionhead y se preguntaban si alguien volvería a capturar esa mezcla de humor británico, gallinas con nombre y combates con espada que te hacían sentir como un villano con carisma.

Ahora, con la confirmación de que llegará en febrero de 2027, la espera total desde el anuncio será de casi ocho años. Eso es más que el tiempo entre el primer iPhone y el iPhone X. Sin embargo, las declaraciones de Booty y el prometido material nuevo en junio apuntan a que el retraso no es técnico, sino de posicionamiento.

Lo realmente importante es que en la showcase del 6 de junio veremos gameplay de verdad, no un teaser CG. Ese va a ser el momento de la verdad: o el reboot se planta en la mesa con autoridad, o los chistes sobre vaporware resurgen con fuerza.

¿Miedo a Rockstar o simple sentido común? Lo que dice la historia de los retrasos

No es la primera vez que un gran estudio aparta su producto del camino de un gigante. En 2020, CD Projekt retrasó Cyberpunk 2077 varias veces; en parte técnica, en parte para esquivar otros estrenos. El resultado fue un desastre, pero la lógica inicial era la misma: busca tu propia ventana o muere en el intento.

Aquí la diferencia es que Playground Games parece tener el control. Las filtraciones sugieren que el desarrollo va firme, que el motor gráfico no es un infierno y que la jugabilidad está puliéndose. Si lo creemos, el movimiento de febrero es pura táctica. Y, sinceramente, me parece inteligente: prefiero un Fable retrasado y robusto que uno atropellado por un tren de mercancías llamado Grand Theft Auto.

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Eso sí, la comunidad se divide entre los que aplauden la prudencia y los que ya ven fantasmas. Ocho años de espera pesan, y cada mes extra es un voto de confianza que puede agotarse. El escaparate de junio tiene en sus manos la tarea de convertir este aplazamiento en una anécdota de calendario y no en otro capítulo de “¿pero este juego existe?”.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,8/10. La franquicia es muy querida, el retraso es sensato y Playground Games sabe hacer mundos bonitos. Ahora falta ver gameplay real que calle bocas. Si en junio no nos ponen los dientes largos, la nota se desploma.

El resumen para vagos (TL;DR)