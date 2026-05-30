Te contamos todos los regalos de las revistas de julio 2026: desde bolsos de rafia hasta auriculares por menos de 5 €

Reconócelo, no hay plan más veraniego que ir al quiosco, pillar una revista y volver a casa con un bolso nuevo que te ha costado menos de 5 euros. Julio es el mes en que los regalos de las revistas pasan de las cremas antiarrugas a los bolsos de rafia y las gorras Scalpers, y nosotros hemos hecho la lista para que no pierdas ni un minuto.

Qué trae cada revista: del capazo de InStyle a los auriculares de Clara

El número de julio-agosto de InStyle llega el 19 de junio con un bolso tipo capazo. Puedes elegir entre dos colores. Pinta de lujo total para la playa. Y, como siempre, por menos de 5 euros.

Clara repite y vuelve a obsequiar con sus auriculares inalámbricos de diadema, disponibles en tres colores metalizados. Perfectos para escuchar el podcast de las vacaciones sin enredos de cables.

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Harper's Bazaar va fuerte: una gorra de la marca Scalpers en gris azulado, naranja o rosa. Cualquiera de los tres colores queda bien con un outfit de aeropuerto. Además, si te suscribes a la edición en papel, te llevas un set de maquillaje Bourjois valorado en 113 euros por solo 15 euros al año.

Vogue apuesta por un clutch de rayas en cuatro colores: verde, rojo, amarillo y azul. La opción de suscripción anual (12 números por 62 euros) incluye lotes de cosmética de Patyka, Arkhe Stellar o Bioderma, valorados en más de 100 euros cada uno.

Woman aún no ha confirmado si el número de julio tendrá regalo, pero en junio venía con un sérum labial de Laneige. Eso sí, la suscripción anual con regalo de productos Patyka (valorado en 120 euros) cuesta desde 35 euros al año si optas por la edición de bolsillo.

Marie Claire mantiene el misterio de julio, aunque el mes pasado regalaba una pasta de dientes PHB. Su suscripción con pack de Selvert Thermal cuesta 54 euros al año.

Con menos de 5 euros puedes estrenar un bolso que parece de marca y llevarte una revista para la playa.

Cosmopolitan es bimensual, así que en julio no hay nuevo número. Pero en el anterior pudiste elegir entre calcetines Naïve, accesorios LOQI o productos Lolita Lempicka por 7,25 euros. La suscripción semestral (6 números + productos I.C.O.N. + 3 números de Elle) cuesta 30 euros. Un chollo.

Telva se marca un tanto con cinco modelos de pareos Himba diseñados en exclusiva por María García de Jaime. A partir del 19 de junio, por menos de 5 euros te llevas el complemento estrella para la toalla. La suscripción a la edición impresa incluye la línea dermocosmética Valquer y un cuaderno, por 69,95 euros.

Y Elle cierra el desfile con una bolsa de verano XXL en tres diseños. La suscripción de seis meses (diez números) incluye productos capilares Alfaparf Milano valorados en 115 euros, por solo 35 euros.

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Suscripciones que merecen (y mucho) la pena: más regalos en casa

Si eres de las que compran la revista cada mes igualmente, suscribirte es un acierto. Muchas cabeceras ofrecen lotes de belleza valorados en más de 100 euros que amortizan el gasto de la suscripción. Y encima te llegan a casa sin tener que pelear en el quiosco.

Un ejemplo: la suscripción a Vogue con un set de Photoderm Bioderma (125 euros) cuesta 62 euros al año. O la de Harper's Bazaar con Bourjois y cuatro números por 15 euros. Son regalos que, por sí solos, ya cuestan más que la suscripción.

¿Merece la pena comprar revistas solo por el regalo? Nuestra opinión sincera

Depende. Si el regalo es un bolso de rafia que ibas a comprar igualmente, sí, renta. Pero cuidado con acumular objetos que luego duermen en el fondo del armario. Aquí no hay truco: el chollo es real cuando el complemento te gusta de verdad y la revista la vas a leer.

Nuestro veredicto: el capazo de InStyle y los pareos de Telva son los que más nos han gustado este julio. Y si buscas un regalo práctico para el día a día, los auriculares de Clara son difíciles de superar.

🛒 Directo al grano

Precio de cada revista: entre 3,95 y 7,25 euros. Fecha de llegada: la mayoría a partir del 19 de junio de 2026. Sección: los quioscos de siempre, en la zona de revistas. Si quieres asegurarte el chollo, mejor suscribirte desde la web oficial de cada cabecera.