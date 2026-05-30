Kris Jenner consigue una orden de alejamiento para toda su familia: el acosador que las perseguía desde 2021

Kris Jenner ha conseguido lo que llevaba meses buscando: un juez ha concedido una orden de protección temporal para toda su familia contra un hombre que las acosa desde 2021. La matriarca del clan ha logrado que la justicia ponga distancia —literalmente— con el tipo que se había obsesionado con Kylie hasta extremos alarmantes.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un acosador real con historial de agresiones, una de las familias más mediáticas del planeta y una madre que ha tenido que pedir auxilio a los tribunales. Esto no es un beef de redes, es una pesadilla que da para semanas —y en este clan, casi para una temporada entera.

Un acosador que iba a por todas

La orden de alejamiento, según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso TMZ, protege temporalmente a Kris, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian y Rob Kardashian. El acusado es Kyle Robert DeWick, un hombre de Colorado que no tiene ningún vínculo real con la familia, pero lleva años convencido de lo contrario.

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Kris ha detallado que DeWick comenzó a dar señales de alarma en 2021, cuando intentó visitar la casa de Kylie en repetidas ocasiones. Según su declaración jurada, el tipo creía que la empresaria de belleza le animaba a perseguirla y a pedirle matrimonio, algo que, por supuesto, jamás ocurrió. A partir de ahí, el acoso no paró: intentó contactar con otros miembros de la familia, apareció cerca de sus viviendas y hasta trató de acceder a propiedades colindantes.

El punto de inflexión llegó cuando Kris descubrió que DeWick tiene antecedentes penales por agresión violenta. Fue entonces cuando el miedo mutó en acción legal. En 2024, el acosador llegó a presentar una demanda federal contra ella acusando a los Kardashian de espiarle y de negarle el "acceso" al que creía tener derecho. Y hace apenas unas semanas reapareció contactando con agentes inmobiliarios vinculados a propiedades del clan e intentando sonsacar a vecinos para entrar en la urbanización privada.

No es un fan pesado: es un tipo con antecedentes por agresión violenta que creía que Kylie iba a casarse con él.

La matriarca ha declarado que todo esto le ha causado un severo malestar emocional y que teme por la seguridad de sus hijos. Por eso pidió al juez que DeWick se mantenga al menos a 100 metros de distancia de sus hogares, lugares de trabajo y vehículos. Y, de momento, el tribunal le ha dado la razón.

Del fan obsesivo al peligro real

Aquí no hablamos de un hater detrás de una pantalla. DeWick ha cruzado todas las líneas: ha pasado de los mensajes a los intentos físicos de acercamiento, con un historial violento que enciende todas las alarmas. La seguridad de las Kardashian siempre ha sido un quebradero de cabeza —recordemos los robos en sus casas y los incidentes con paparazzis—, pero un acosador que cree tener una relación personal con una de ellas eleva el riesgo a otra dimensión.

Kris Jenner no es ajena al drama, pero esta vez no hay guion. La matriarca ha tenido que medir hasta el último detalle de su petición judicial, y el hecho de que la orden incluya a todos sus hijos demuestra que el miedo no iba solo por Kylie, sino por todo el núcleo familiar.

Cuando la fama te pone en el punto de mira: el historial de acosadores a las Kardashian

El caso de DeWick no es un fenómeno aislado. Las celebrities llevan décadas lidiando con acosadores que cruzan la raya de la obsesión —Britney Spears, Taylor Swift o Sandra Bullock han vivido pesadillas similares—, pero en el universo Kardashian la exposición es total. Cada movimiento, cada propiedad, cada aparición pública se convierte en un mapa para quien quiera hacerles daño. Esta orden de alejamiento, aunque temporal, es un recordatorio de que la fama tiene un lado oscuro que no sale en los realities.

El clan Kardashian ha normalizado compartir su vida hasta el último detalle, pero cuando la obsesión ajena se convierte en amenaza, ni el brillo de Instagram sirve de escudo. Kris ha dado un paso que va más allá del show: ha puesto la ley de su parte para recuperar algo de paz. Ahora toca ver si DeWick cumple la distancia o si la pesadilla da un nuevo giro. Por el momento, la matriarca respira un poco más tranquila.

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