Microsoft prepara una super app de IA para competir con ChatGPT y Claude Code

Si Microsoft ya tenía ChatGPT dentro de Bing desde antes de que la mayoría supiera escribir 'prompt', lo lógico sería que dominara el cotarro. Spoiler: no ha sido así. Ahora, con Copilot a rebufo y una fragmentación que no ayuda, la compañía de Redmond prepara la jugada que, según dicen, lo cambiará todo: una super app de IA que unifica Copilot, GitHub Copilot y un nuevo sistema de agentes llamado Autopilot.

El objetivo es claro: competir de tú a tú con ChatGPT y con una Claude Code que está arrasando entre desarrolladores. La pregunta es si llegarán a tiempo o si, como con Bing Chat, volverá a ser un 'casi pero no'.

El plan: Copilot, GitHub Copilot y Autopilot en un solo sitio

La filtración, que recoge Fortune, detalla que la super app integrará las funciones de programación de GitHub Copilot, el chat tradicional de Copilot, la herramienta Cowork y un sistema de agentes autónomos llamado Autopilot. La idea es romper con la fragmentación actual y que, de una vez, el usuario no tenga que saltar entre tres aplicaciones distintas para hacer algo tan simple como preguntar y luego programar.

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El encargado de la misión es Jacob Andreou, el nuevo responsable de Copilot, que tiene el reto de fusionar las divisiones de consumo y empresas. La aplicación, que estaría disponible a finales del verano (posiblemente en septiembre), incluirá un botón para cambiar entre la cuenta personal y una de Microsoft 365 Copilot, si tu empresa la paga según la información oficial de Microsoft. Hasta ahí, todo suena lógico.

Eso sí, los detalles técnicos brillan por su ausencia. No se sabe qué modelos de IA moverán la app, si habrá integración real con GPT-5 o si será otra capa por encima de la API de OpenAI. La propia Microsoft no ha confirmado la app pero la filtración está ahí.

De pionero a perseguidor: así es como Microsoft se quedó atrás

La paradoja es que Microsoft fue el primer gran gigante en meter IA de OpenAI en productos masivos. Integró ChatGPT en Bing antes de que OpenAI lanzara su propia app, y luego ofreció acceso gratuito a modelos como GPT-5 a través de Copilot. Sin embargo, los números cantan: Copilot apenas suma 20 millones de usuarios semanales, frente a los más de 400 millones de ChatGPT. La compañía admite, en boca de Mustafá Suleyman, jefe de Microsoft AI, que Copilot no puede competir con el chatbot de OpenAI.

Y la sangría no acaba ahí. Menos del 4,5 % de los 450 millones de suscriptores de Microsoft 365 paga por las funciones avanzadas de Copilot. GitHub Copilot, por su parte, acumula 4,7 millones de usuarios de pago, pero ve cómo Claude Code se come el terreno de los desarrolladores con su propia app y un rendimiento que ya es referencia.

Microsoft fue el primero que metió IA de OpenAI en productos masivos, pero el único que ha capitalizado ese movimiento hasta ahora ha sido Sam Altman.

¿Tiene sentido esta app o es otro intento de vender humo?

Visto el panorama, la super app de Copilot tiene pinta de maniobra desesperada pero con fundamento. Unificar el caos de herramientas bajo una sola interfaz reduciría la fricción y podría enganchar a los clientes empresariales que ya dependen de Azure. La gran baza de Microsoft es precisamente esa: la cartera de empresas que confían en su nube y en Office 365. Si logran que el cambio entre cuentas personales y corporativas sea tan fluido como prometen, podrían rascar usuarios.

El problema es que OpenAI, Anthropic y Google no se han quedado quietos. Claude Code ya es la opción preferida para el desarrollo con IA, y Anthropic acelera su integración en entornos laborales. Microsoft llega tarde y necesita algo más que un rediseño para convencer. La ausencia de detalles sobre modelos o capacidades concretas no ayuda a disipar las dudas.

Mal haríamos en descartar la jugada: Microsoft tiene músculo financiero y una infraestructura que pocos igualan. Pero la historia reciente nos dice que con la IA, el que pega primero pega dos veces. Y ellos pegaron primero... para que otros marcaran el gol.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. La idea promete, pero los pocos datos y el silencio en Build 2026 restan confianza. Si ejecutan bien, puede ser un movimiento serio; si no, otro Copilot más que nadie usa.

El resumen para vagos (TL;DR)