Conchita, la abuela cocinera, revela su receta de croquetas de jamón: "3 cucharadas de harina por medio litro de leche"

Reconócelo: las croquetas caseras te imponen un poco. La bechamel, que si se corta, que si no se liga... Pero la abuela Conchita ha llegado para quitarnos todos los miedos con una receta que arrasa en TikTok y que tiene una regla de oro: tres cucharadas colmadas de harina por cada medio litro de leche, ni una más ni una menos. Y un rehogado que marca la diferencia entre una croqueta de restaurante y un churro de feria. No es magia, es una proporción matemática y un truco de abuela que te asegura una bechamel perfecta.

Conchita Polo es la protagonista de Maximiliana, una startup aragonesa que ha encontrado en su carisma un filón en redes. Sus vídeos de cocina tradicional son un bálsamo. El otro día compartió su receta de croquetas de jamón, y en cuestión de horas se hizo viral. ¿El motivo? Que explica cada paso con la sabiduría de quien lleva décadas cocinando. Vi el vídeo y supe que tenía que compartir esta joya.

Lo primero que nos dice es que usemos virutas de jamón, que son más baratas y funcionan igual de bien. Y luego viene el dato bomba: “Hacen falta tres cucharadas soperas de harina con caramullo, que decimos en Aragón”. Traducción: cucharada colmada, que sobresalga un montoncito. Con eso y medio litro de leche semidesnatada, la proporción queda perfecta. Añadimos una cebolla bien picada.

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Aquí empieza lo bueno. Conchita pocha la cebolla a fuego lento hasta que esté transparente y blandita, cuidando de que no se queme. Luego añade el jamón picado (ella lo mete en una picadora, pero si no tienes, con un cuchillo bien afilado también se consigue). Y ahora sí, el momento clave.

El paso que no te puedes saltar: rehogar la harina sin prisas

Una vez integrada la cebolla con el jamón, Conchita echa la harina y dice: “La gracia está en rehogar bien la harina para que la masa no sepa a maseta”. Si la harina no se cocina lo suficiente, la bechamel sabrá a crudo, a engrudo. Por eso advierte: “No miréis el tiempo, fijaos en que esté bien rehogada”. Un truco: huele la harina cuando empiece a tostarse ligeramente, ese aroma te dice que ya va.

Rehogar bien la harina es lo que separa una croqueta cremosa de un chicle con sabor a masa cruda.

Cuando la harina está lista, añade la leche del tiempo poco a poco, removiendo sin parar. Aquí el fuego debe estar bajo para que no se agarre. “Si el fuego se os apodera, bajadlo”, nos aconseja Conchita. La masa irá espesando hasta convertirse en una bechamel densa. Una vez lista, la extendemos en una fuente y la cubrimos con papel film pegado a la superficie, el famoso filmar a piel, para que no se forme costra. A la nevera mínimo tres o cuatro horas, aunque lo ideal es dejarla de un día para otro. La paciencia aquí es tu aliada.

Por qué esta receta funciona (y no es solo por el cariño de abuela)

He probado muchas recetas de croquetas y el fallo más común es quedarse corto con la harina o pasarse de leche. Con las tres cucharadas colmadas de Conchita, la bechamel queda con cuerpo suficiente para manipularla sin que se desparrame. Y el truco del rehogado, que parece una tontería, cambia el sabor por completo. Además, la base sirve para croquetas de pollo, cocido, espinacas o lo que tengas en la nevera.

Para formar las croquetas, puedes usar las manos (con un poco de aceite para que no se pegue) o dos cucharas. Un huevo batido y pan rallado, y a freír en aceite bien caliente. Quedan crujientes por fuera y cremosas por dentro. Vamos, que te va a encantar.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: unos 45 minutos de preparación más 3-4 horas de enfriado. Nivel de dificultad: fácil. Si templas un poco la leche antes de añadirla, la masa liga más rápido y queda más sedosa.