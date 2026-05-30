Bad Bunny Casita Madrid arranca la residencia más esperada del año en el Metropolitano

Agárrate, Madrid, que esta noche el balcón de un barrio obrero de Humacao se planta en el Metropolitano. Bad Bunny arranca su residencia de diez conciertos con la 'Casita' —una réplica exacta de una vivienda puertorriqueña de los setenta— convertida en el VIP más surrealista y cotizado del planeta. Ni alquiler, ni invitación: aquí se entra porque el Conejo Malo te quiere ver perrear entre famosos. Y la lista de posibles inquilinos, con el Papa en el horizonte, ya está quemando X.

Lo de la Casita no es un capricho escenográfico. Es un homenaje a las casas de clase trabajadora que el Gobierno de Puerto Rico impulsó hace medio siglo para urbanizar el país, con su balcón como centro de reunión. Pero desde que el puertorriqueño la incluyó en su gira 'Debí Tirar Más Fotos', la ha convertido en un escenario dentro del escenario donde se cuelan Karol G, Mbappé, Penélope Cruz o cualquier celebridad que esté de paso. En Barcelona ya vimos a Lamine Yamal Lewandowski y Úrsula Corberó asomarse a la barandilla. Ahora Madrid se prepara para diez noches de perreo histórico.

De la casa del pueblo al VIP de lujo: el debate que no cesa

Claro, que no todo el mundo aplaude. La crítica feminista señala que las 'coladas' son casi siempre mujeres jóvenes y con cuerpos normativos, una cosificación que convierte a las fans en parte del decorado. Y el historiador Rafael L. Carrera, desde la Universidad Interamericana, lo defiende como 'reciclaje cultural': tomar una tradición y darle un sentido nuevo en un concierto globalizado. Según él, los famosos son 'condensadores de la representación' de cada país, y la esencia se mantiene porque los bailarines sí son 'gente de a pie.

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El argumento tiene su miga. Carrera recuerda que en el Puerto Rico de los sesenta, en esos mismos balcones, no era raro recibir al alcalde o al cura. Ahora ese papel lo asumen los Mbappé, los Lamine Yamal y hasta el Papa si se tercia. Para el académico, es una forma de 'reciclaje cultural' que mantiene viva la memoria histórica, adaptándola a la espectacularización de los conciertos masivos. ¿Maquillaje o evolución? La polémica está servida.

La Casita ya no es solo un homenaje: es el gancho mediático más eficaz de la gira, un reciclaje cultural que convierte la memoria obrera en alfombra roja.

Un dueño cabreado y un Papa en la recámara: el culebrón continúa

Porque la Casita también tiene dueño de verdad. Román Carrasco Delgado, un señor de 84 años de Humacao, denunció a Bad Bunny y sus empresas por enriquecimiento ilícito. Su casa fue la inspiración directa, y desde entonces recibe a diario decenas de curiosos que le fotografían el portal. La demanda, que pide más de un millón de dólares, alega que el anciano no autorizó el uso comercial de su imagen y que ha perdido toda privacidad. Mientras, la réplica sigue girando por el mundo sin que él vea un céntimo.

Y como guinda, el Papa León XIV. Su visita a Madrid coincide con varios conciertos, y el cardenal José Cobo ya ha abierto la puerta a un encuentro: 'Si Bad Bunny quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe'. La imagen de Su Santidad en el balcón de la Casita, bendiciendo el perreo con un mojito, es el meme que domina la semana. Y ojo, porque en el Vaticano no descartan nada.

El chisme en 3 claves (TL;DR)