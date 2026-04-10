'La Promesa': Ciro actuará a espaldas de todos y consumará su oscuro plan

La tensión llegará a su punto máximo durante la tarde de este viernes 10 de abril en 'La Promesa'. Si eres seguidor habitual de las intrigas palaciegas, prepárate, porque el episodio 811 que emitirá Televisión Española en la sobremesa de La 1 a partir de las 18:35 horas promete sacudir a varios personajes.

Las sospechas infundadas tomarán forma de certezas y los engaños financieros desatarán una tormenta de proporciones incalculables. Te adelantamos con todo lujo de detalles los frentes abiertos que mantendrán a los promisers pegados a la pantalla.

Las sospechas sobre el “As de Copas” en ‘La Promesa’ acorralan a Ricardo

Las sospechas sobre el “As de Copas” en ‘La Promesa’ acorralan a Ricardo | Fuente: La Promesa en X

La zona del servicio vivirá momentos de extrema angustia cuando Pía decida que ha llegado el momento de dejar atrás las evasivas e ir directamente de frente. Confrontará a Ricardo tras descubrir la misteriosa entrada del “As de Copas”. Este hallazgo no será un asunto menor, ya que desatará una serie de interrogantes que pondrán contra las cuerdas al empleado. Pía no actuará sola en esta investigación; compartirá sus descubrimientos y temores con Petra, y juntas comenzarán a armar un rompecabezas que arrojará conclusiones verdaderamente alarmantes.

Publicidad

Necesitamos encontrar todas las respuestas y esperemos que Ricardo no esté implicado… #LaPromesa



⭕ https://t.co/HG2b5Elrg7 pic.twitter.com/S4wodHH9Yz — La Promesa (@lapromesa_tve) April 9, 2026

A medida que ambas mujeres analicen la situación, llegarán a la escalofriante sospecha de que Ricardo ha estado mintiendo deliberadamente todo este tiempo. La duda se instalará en sus mentes y crecerá hasta formular la pregunta más incómoda y peligrosa que se ha planteado en los últimos tiempos en ‘La Promesa’: ¿será capaz Ricardo de haber tenido algún tipo de implicación en la trágica muerte de Ana?

La monumental disputa entre Curro y Ángela por las cartas al monarca

Ángela recibirá una noticia que la dejará completamente descolocada y profundamente herida. Descubrirá que las importantes cartas dirigidas al rey han sido enviadas sin su revisión final, un paso que ambos habían acordado previamente. Para ella, este acto no será un simple descuido administrativo, sino que lo interpretará como una traición imperdonable por parte de Curro.

Esta situación provocará que Ángela estalle. Será una discusión cargada de reproches que sacará a relucir problemas de confianza que parecían superados. Las palabras que se cruzarán dejarán la relación muy tocada.

El amor imposible de María y su drástica propuesta familiar

'La Promesa': María y Samuel consuman el pecado | Fuente: La Promesa en X

María y Samuel tendrán que sentarse a hablar sobre el beso que compartieron, una conversación que resultará de todo menos sencilla. Durante este tenso encuentro en 'La Promesa', María abrirá su corazón y le confesará su amor a Samuel. Sin embargo, esta declaración vendrá acompañada de una dosis de cruda realidad, ya que ella misma reconocerá que lo suyo es un romance imposible que no tiene futuro dadas las circunstancias que los rodean.

A pesar del dolor que le causará esta renuncia, María intentará poner orden en su caótica vida personal y tomará decisiones firmes respecto a su maternidad. Se dirigirá a Carlo con una propuesta meditada: le planteará llevar una vida independiente. Su intención será que ambos puedan criar a su hijo, pero haciéndolo cada uno por su lado, estableciendo límites claros para evitar más confusiones sentimentales.

El terror constante de Vera y la oscura amenaza sobre Martina

El miedo será otro de los grandes protagonistas del episodio de esta tarde en ‘La Promesa’. Vera continuará viviendo en un estado de pánico constante. La joven no logrará quitarse de la cabeza la aterradora posibilidad de que su padre, el temido duque de Carril, reaparezca de un momento a otro para reclamarla o hacerle daño.

Por otro lado, el futuro de Martina penderá de un hilo muy fino. Leocadia será la encargada de comunicar una noticia sumamente preocupante que encenderá todas las alarmas en la planta noble. Informará que el Patronato se va a reunir de manera inminente para dilucidar el destino de la joven, evaluando seriamente si la echan de forma definitiva. Martina se enfrentará así a un escrutinio severo que podría apartarla de sus funciones y de su estatus.

Publicidad

La telaraña de Ciro y la profunda decepción de Julieta

La telaraña de Ciro y la profunda decepción de Julieta | Fuente: RTVE

Manuel se mostrará muy seguro de sí mismo cuando hable con Alonso, a quien le contará con total convicción que ha logrado frenar las ambiciosas intenciones de Ciro de realizar inversiones arriesgadas. Manuel creerá tener la situación bajo control, pensando que ha protegido el patrimonio y evitado un desastre inminente. Sin embargo, su percepción de la realidad estará completamente equivocada, demostrando una grave falta de visión sobre su oponente.

La verdad que saldrá a la luz será muy distinta: Ciro actuará a espaldas de todos y consumará su plan. Invertirá el dinero correspondiente a la dote de Julieta sin ningún tipo de escrúpulo. Pero la jugada maestra de Ciro irá mucho más allá del ámbito económico. De manera retorcida, manipulará la situación y los datos para convencer a la joven de que el culpable de todo es Manuel. El resultado será devastador: Julieta se sentirá profundamente engañada y desatará todo su enfado contra Manuel. Convencida de la traición que Ciro le ha hecho creer, la joven protagonizará un duro enfrentamiento.