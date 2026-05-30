La policía busca al grafitero misterioso que escribe 'I Fart3d in Yoga' por Londres

Londres tiene nuevo vándalo viral, y no es Banksy.

Las calles de la capital británica amanecieron esta semana con una frase pintada con spray que, a base de repetirse, ha conseguido que hasta la policía se tome con humor lo indefendible. 'I Fart3d in Yoga' — que viene a ser 'me tiré un pedo en yoga', pero con un 3 por una e y una mayúscula a medio camino — ha empezado a aparecer en al menos cinco ubicaciones distintas, desde los andamios de Shepherd's Bush hasta las contraventanas de un pub en Hackney.

El grafitero, aún sin identificar, fue captado en en las cámaras de seguridad del ayuntamiento de Hammersmith y Fulham. El vídeo, difundido ayer por la propia policía metropolitana, muestra a un tipo en pantalón corto y camiseta blanca que se acerca a una valla de obra, se para con la calma de quien pide un café, y plasma su mensaje acompañado de un monigote que parece estar en plena postura de yoga… con flatulencia. Toda una declaración de principios.

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Qué se sabe hasta ahora del grafitero

Las autoridades han pedido colaboración ciudadana para dar con él. No porque el daño material sea grave — la mayoría de las pintadas han sido retiradas ya con agua a presión —, sino porque, según fuentes del consistorio, el caso se ha descontrolado en redes y temen que se convierta en un reclamo para imitadores. La alcaldía quiere ponerle nombre al asunto antes de que el tipo se vuelva un héroe popular con cuenta de TikTok.

El detalle más surrealista: el grafiti incluye siempre el número 3 en lugar de la e, lo que ha llevado a los usuarios a bautizarlo como 'leetspeak de flatulencia'. Algunos vecinos aseguran que la frase ya ha aparecido en barrios como Brixton y Camden, aunque la policía solo confirma los casos grabados.

Por qué internet ha convertido un pedo en arte conceptual

La respuesta online no se ha hecho esperar. En X, el hashtag #IFart3dInYoga acumula decenas de miles de tuits con parodias, montajes y hasta un hilo que compara el trazo del monigote con las supuestas primeras obras de Banksy para defender que hay un mensaje oculto (spoiler: no). La ironía es que, mientras el arte urbano de verdad llevaba años intentando elevarse, un señor con bote de spray ha bajado el listón a la altura del humor de patio de colegio. Y ha funcionado.

La risa es más rápida que la denuncia: en menos de 72 horas, la broma ya tiene más visibilidad que la mitad de las campañas de concienciación del ayuntamiento.

El riesgo ahora, como apunta el propio vice que ha destapado el caso, es que esto escale hasta convertirse en una marca global. Si un simple garabato de un plátano valió millones, un pedo en yoga tiene todas las papeletas para acabar estampado en camisetas de Uniqlo. Y al grafitero, cuando se sepa quién es, le caerá una multa y una legión de seguidores. Así de rota está la cultura en 2026.

Qué puede pasar con el misterioso artista y por qué deberías seguir mirando las paredes

Con todos los focos puestos en él, lo más probable es que el grafitero aparezca pronto. En Reino Unido, las peticiones de colaboración ciudadana por vandalismo menor suelen resolverse rápido porque siempre hay alguien dispuesto a delatar a cambio de los cinco minutos de fama. Pero lo interesante no es su identidad, sino cómo un acto tan tonto ha conseguido unir a medio internet en una carcajada colectiva justo cuando más falta hacía.

El precedente más cercano es el de aquel grafiti de 'Dickbutt' que acabó en una mansión de Los Ángeles y que su autor convirtió en negocio. Aquí el patrón se repite: subversión sin pretensiones, estética cutre y una dosis justa de incorrección que pilla con la guardia baja a todo el mundo. En un Londres saturado de murales serios y reproducciones de Bansky a precio de NFT, la sencillez del 'I Fart3d in Yoga' funciona porque va en dirección contraria.

Si las autoridades no le echan el guante antes del fin de semana, no me extrañaría que en Sotheby's ya estén preparando el catálogo. Y si le pillan, que al menos le dejen la fianza en pintadas.

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