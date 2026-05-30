He encontrado el aperitivo barbacoa de Mercadona que cuesta menos de 2 euros y es perfecto para el verano

Reconócelo: cuando llega el buen tiempo, lo que más apetece es tener la nevera llena de cosas ricas para picar sin complicarte la vida. Y Mercadona, que parece leernos el pensamiento, acaba de lanzar un aperitivo que huele a barbacoa desde el lineal.

Vale, lo de que huela no es literal, pero el nuevo aperitivo sabor barbacoa de Hacendado promete convertirse en el rey del picoteo este verano. Cuesta 1,75 euros el bote de 175 gramos, no llega a los dos euros y, según las cuentas de chollos de Instagram, ya está volando de los estantes.

Qué es este aperitivo y por qué está dando tanto de qué hablar

Es un snack crujiente, con un punto ahumado y ligeramente dulce que recuerda a las salsas barbacoa americanas. No son las típicas patatas fritas, sino una alternativa pensada para esos picoteos improvisados que surgen en las terrazas, las cenas informales o las tardes de sofá con amigos.

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Yo lo he probado (sí, en la redacción siempre estamos al loro de estos lanzamientos) y te confirmo que el sabor es intenso pero no empalagoso. La textura es ligera, nada aceitosa, y el bote de 175 gramos da de sobra para compartir entre tres o cuatro personas sin que parezca que has mirado el precio.

Un detalle que me ha gustado: el aperitivo es sin gluten, algo que cada vez agradecen más quienes necesitan opciones adaptadas o simplemente prefieren evitar el trigo en los snacks. Así que se convierte en una opción bastante inclusiva para cualquier mesa.

Un snack con sabor intenso, crujiente y a precio de chollo: Mercadona sabe que en verano no se le dan vueltas a la cartera.

El sabor que recuerda a las barbacoas americanas (y sin gluten)

La etiqueta habla de "sabor barbacoa", y cumple. No es ese polvillo anaranjado que te deja los dedos manchados y solo sabe a sal. Aquí se nota un equilibrio entre el toque ahumado, un dulzor suave (como el de la salsa barbacoa clásica) y una base de maíz que le da ese crujido característico.

La cadena valenciana lleva tiempo apostando por sabores inspirados en tendencias internacionales, y este no es una excepción. Hace unos meses arrasó con los snacks de wasabi y ahora apuesta por el verano con un clásico que nunca falla: la barbacoa. Y, ojo, sin gluten, que no es poca cosa.

¿Merece la pena o es humo de verano? Mi opinión sincera

He visto muchos productos virales que luego en casa no convencen. Pero aquí hablamos de 1,75 euros. Por menos de lo que cuesta un café con hielo, te llevas un bote de aperitivo decente que puede salvar más de una visita imprevista.

No es un snack gourmet, ni lo pretende. Es un chollo de los que funcionan: precio bajo, cantidad aceptable y un sabor que gusta a casi todo el mundo. Además, el envase es práctico y puedes guardar lo que sobre sin que se reblandezca (si es que sobra algo).

Eso sí, si esperas el sabor a barbacoa de un costillar ahumado durante horas, no es eso. Es un snack, un picoteo, y como tal cumple de sobra. Yo creo que va a ser uno de esos productos que en la cesta de la compra del verano se repite semana tras semana.

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🛒 Directo al grano

Precio: 1,75 euros. Fecha de la promo: precio habitual, no es oferta temporal. Sección donde encontrarlo: pasillo de patatas y snacks de Mercadona (junto a los frutos secos y otros aperitivos salados). Disponible en tienda física y en la web.