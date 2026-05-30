Motorola Edge 70 Pro+ características filtradas: pantalla 144 Hz y batería 6500 mAh

Motorola ha filtrado sin querer todas las características del Edge 70 Pro+ en su web india.

Si algo define a esta compañía es que nunca necesita un evento de presentación para que sepamos lo que trae. La tienda online de Motorola India ha publicado por error la ficha completa del terminal antes de su anuncio oficial, previsto para el 4 de junio. Así que ya podemos hacer las cuentas sin esperar al directo.

Qué trae el Edge 70 Pro+ bajo el capó

La pantalla es una AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución Super HD y —atención— 144 Hz de tasa de refresco. El brillo máximo se dispara hasta los 5.200 nits, compatible con HDR10+. Bajo el capó, un MediaTek Dimensity 8500 Extreme con ocho núcleos, el principal a 3,4 GHz, acompañado de 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento UFS 4.1. Ojo: no hay ranura para microSD, así que toca hacer limpieza de vez en cuando.

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La batería es uno de los puntos fuertes: 6.500 mAh con tecnología de silicio-carbono, carga rápida de 90 W por cable y 10 W inalámbrica. Motorola asegura hasta 51 horas de autonomía, o 29 horas reproduciendo vídeo sin parar. Vamos, que si te quedas tirado es porque te has ido de acampada dos semanas.

El chasis tiene certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, vidrio Gorilla Glass 7i y certificación militar MIL-STD 810H. O sea, que se te puede caer al váter sin drama.

Todas las marcas dicen que su móvil resiste todo, pero los números de resistencia y autonomía del Edge 70 Pro+ son de los que hacen tilín en la comparativa.

Las cámaras: tres sensores de 50 MP y un teleobjetivo que no es de mentira

El apartado fotográfico del Edge 70 Pro+ sube el listón con un trío de cámaras de 50 MP cada una. El sensor principal es un Sony LYTIA 710 con estabilización óptica y apertura f/1.8; le sigue un ultra gran angular de 122º y un teleobjetivo periscopio con zoom óptico de 3x (y hasta 50x digital). Para selfies, un sensor frontal también de 50 MP con enfoque automático.

Motorola no ha inventado la cámara perfecta, pero al menos no recurre a trucos publicitarios como con el Edge 70 Pro base: aquí los tres sensores traseros son de verdad y cumplen sin aspavientos.

Por qué este filtro es una mala noticia para Xiaomi (y buena para ti)

El Edge 70 Pro actual cuesta 699 euros, y este modelo Plus apunta a superar esa cifra. Si Motorola consigue mantener un precio que no se dispare más allá de los 800 euros, el Edge 70 Pro+ podría convertirse en el rey de la gama alta sin florituras, justo lo que muchos usuarios llevan pidiendo a gritos.

Hasta ahora, la fotografía nunca había sido el fuerte de Motorola, pero los sensores Sony LYTIA tienen buena fama. La jugada es clara: ofrecer más batería que nadie, una pantalla que da gusto y cámaras decentes, mientras los rivales se pelean por el título al mejor zoom de 100x. Y encima con certificación militar. Mientras tanto, Xiaomi tendrá que reaccionar rápido porque los filtradores ya no solo adelantan especificaciones: anticipan mercados enteros. No es casualidad que los rumores ya hablen de una respuesta con el Xiaomi 15T Pro, pero con baterías de 5.000 mAh y carga de 120 W, la ventaja en autonomía sigue siendo de Motorola.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Las especificaciones son sólidas y no hay trampa aparente: batería enorme, pantalla fluida y un set de cámaras honesto. La pregunta es el precio y si Motorola sabrá venderlo sin tropezar dos veces con el mismo lanzamiento — como le pasó con el modelo base.

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El resumen para vagos (TL;DR)