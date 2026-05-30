Nicolas Cage elige a su Spider-Man favorito y desata el debate: Andrew Garfield es el mejor

Nicolas Cage, que ahora mismo se enfunda el traje de Spider-Noir para la nueva serie de Amazon, acaba de poner patas arriba el debate más recurrente del cine de superhéroes. En una entrevista con Complex, el actor no se ha mordido la lengua: Andrew Garfield es, bajo su punto de vista, el mejor Spider-Man que ha pisado una sala de cine.

Sí, has leído bien. Ni Tobey Maguire con su nostalgia de modernidad noventera, ni Tom Holland con la mochila de ser el Peter Parker del universo cinematográfico marvelita. ‘Creo que Andrew Garfield fue un grandísimo Spider-Man’, declaró Cage. ‘Es un actor estupendo. De todos los jóvenes que han interpretado a Peter Parker, él hizo algo que definitivamente hay que ver’.

La declaración tiene su miga porque las películas de Garfield — The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela (2014) — suelen ocupar el escalón más bajo en los rankings de la franquicia. Sin embargo, la devoción por aquella versión crepuscular del héroe no ha dejado de ganar enteros con los años, y Cage acaba de darle al fandom la gasolina definitiva.

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La etapa de Andrew Garfield como el trepamuros fue breve pero intensa. Llegó tras el cierre abrupto de la trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire y se marchó tras dos entregas que, si bien no arrasaron en crítica, dejaron una semilla de culto. Su Peter Parker era más ágil, más atormentado y con un punto de insolencia que conectó con una generación que buscaba un héroe de barrio y no un mesías intergaláctico.

Quizá la clave reside en su capacidad para la vulnerabilidad; Garfield cargaba con un Peter Parker más adulto, atormentado y neoyorquino, lejos de la inocencia peterpanesca de Holland o del colegial trágico de Maguire. No es casualidad que su reaparición en Spider-Man: No Way Home (2021) fuera recibida con una ovación que aún retumba en los cines.

Para Cage, la elección no es nostalgia mal curada: es un análisis de actor convencido de que aquella versión lo tenía todo.

Qué pinta Cage en esta pelea (y por qué su opinión pesa más que la de un tuitero cualquiera)

Nicolas Cage no llega a este debate como un fan casual. Su apellido artístico es un homenaje directo a Luke Cage, el héroe de barrio de Marvel, y en 2007 ya se había calcinado como Ghost Rider. Ahora, a los 62 años, interpreta a Ben Reilly, un detective privado atormentado que en los años 30 fue conocido como La Araña, en Spider-Noir, la serie de Amazon Prime Video que explora una versión pulp y oscura del mito.

Con ese historial, su veredicto tiene un peso específico que los memes no pueden igualar. No está pidiendo likes ni atacando a otros actores; simplemente ha verbalizado lo que muchos espectadores ya sentían en silencio: que Garfield fue el más Spider-Man en espíritu. La jugada, además, encaja con el regreso a los focos de un actor que nunca dejó de reivindicar el traje rojo y azul.

El revuelo en redes ha sido inmediato y previsible: los fans de Maguire reivindican la épica de la primera trilogía, los de Holland sacan a pasear la taquilla del MCU y los de Garfield celebran como si les hubiera tocado la lotería. Mientras tanto, Cage se prepara para estrenar su propia versión de un Spider-Man que ni siquiera se llama Peter Parker. La coherencia, en su caso, va por barrios muy arácnidos.

El resumen para vagos (TL;DR)