Carles Porta desvela en ‘Abandonados Disney+’ la historia de tres hermanos que nadie reclamó

El true crime siempre ha olido a cadáver. Un tufillo a morgue y psicopatía que nos engancha, sí, pero que ya cansa. Hasta que aparece Carles Porta y, con 'Abandonados' (Disney+), le cambia el aroma por completo. Aquí no hay cuerpos, ni sospechosos, ni monstruos; hay tres hermanos que simplemente nadie quiso. Y eso, créeme, perturba más que cien capítulos de Dexter.

La historia es esta: 1984, Estación de França de Barcelona. Tres niños esperan. Pasan los minutos, los días, las décadas. Nadie los reclama. El sistema, esa maquinaria silenciosa que aplasta sin hacer ruido, los va engullendo. Cuarenta años después, Carles Porta reconstruye sus vidas y te deja un nudo en el estómago más denso que un capítulo de 'Crematorio'.

De la morgue al despacho de Servicios Sociales

El giro es sutil pero demoledor. En lugar de perseguir a un asesino, Porta rastrea la burocracia que borró la identidad de estos hermanos. La serie sigue viajes por España, Francia y Bélgica, no para capturar a un villano, sino para intentar juntar los pedazos rotos de una memoria que ya no existe. La tensión no está en un interrogatorio; está en cada archivo que no aparece, en cada funcionario que se encoge de hombros.

Publicidad

Resulta un visionado incómodo, casi terapéutico. No hay cliffhangers, ni reconstrucciones sensacionalistas. Solo silencio. Mucho silencio. Y tres rostros adultos que se preguntan quién cojones eran antes de que los abandonaran.

El verdadero terror no pide que mires al monstruo; pide que mires el vacío administrativo que un monstruo deja cuando nadie está mirando.

Por qué este true crime te remueve más que el de siempre

Lo fascinante de 'Abandonados' es cómo da la puntilla al género. No busca espectacularizar la herida, sino restituir a las víctimas. Carles Porta, en su línea más personal, deja los datos escalofriantes y las teorías conspiranoicas a un lado. Agarra una pregunta sencilla —“¿quién sois?”— y la lanza a la cara del espectador. Sin respuesta. Sin consuelo.

El documental se convierte así en un espejo. Nos enfrenta a la desidia institucional y al olvido colectivo con la misma crudeza con que otros true crime nos mostraban cuchillos. Y aquí no hay villano guapo ni giro final; solo queda la sensación de que la vida real es mucho más descorazonadora que cualquier guion.

Disney+ ha apostado por un enfoque que incomoda. Y acierta. Porque en un océano de contenidos que nos regalan psicópatas brillantes, 'Abandonados' nos recuerda que a veces el crimen más tremendo es el que cometemos juntos, sin mancharnos las manos. Quizá en 1984 hubo un fallo; o quizá simplemente nadie quiso pringarse.

El resumen para vagos (TL;DR)