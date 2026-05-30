La Seguridad Social mantiene el recorte de la pensión incluso con más de 40 años cotizados

Si has cotizado más de 40 años y pensabas que tu pensión estaría a salvo de recortes, vas a llevarte una sorpresa. A partir del 28 de agosto, la Seguridad Social mantiene los coeficientes reductores para quienes se jubilan antes de la edad ordinaria, y la penalización puede llegar al 15% incluso para carreras de más de 41 años.

Los coeficientes reductores son porcentajes que la Seguridad Social aplica de forma permanente sobre la pensión cuando decides retirarte antes de tiempo. Cuanto más pronto lo hagas y menos años hayas cotizado, mayor es el recorte. Pero la clave, que ha pasado desapercibida para muchos, es que tener más de 41 años cotizados no te libra de un buen pellizco.

¿Cuánto te van a quitar exactamente?

La nueva reforma divide los periodos de cotización en cuatro tramos. Los recortes más altos, de hasta el 21%, se los llevan quienes han cotizado menos de 38 años y 6 meses. En el otro extremo, los que superan los 44 años y 6 meses pagan la penalización más baja. Entre medias hay dos escalones: de 38,5 a 41,5 años y de 41,5 a 44,5 años. Y aquí está el dato que escuece: en este segundo escalón, los coeficientes siguen rondando el 14–16%.

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Pongamos un ejemplo real. Un trabajador con una base reguladora que le daría 1.400 euros al mes decide jubilarse 23 meses antes de la edad ordinaria. Con un coeficiente del 15%, la pensión se reduce en 210 euros mensuales. Se queda en 1.190 euros. Para siempre.

El sistema penaliza por igual a quien cotizó 41 años que a quien apenas superó los 38. El resultado es el mismo recorte en el tramo.

¿Por qué no se libran ni los que han cotizado una vida entera?

El Congreso aprobó una proposición no de ley para eliminar estos coeficientes a partir de los 40 años cotizados. La iniciativa, impulsada por Podemos, partía de la experiencia de colectivos como AsJubi40, que reúnen a jubilados con carreras de 42 o 43 años y un cabreo monumental al ver los números de su pensión. Pero el Gobierno rechazó la medida: eliminarla costaría, según sus cuentas, 3.358 millones de euros.

La decisión ha generado debate, pero lo cierto es que la reforma sigue adelante con los coeficientes intactos. La Seguridad Social mantiene el mismo esquema de siempre: pagas por adelantar la salida, y la duración de tu vida laboral apenas suaviza la factura si caes en los tramos intermedios.

Lo que esto significa para alguien que empieza hoy su vida laboral

Si estás en la veintena o en la treintena, tal vez te preguntes qué pinta una reforma de jubilación en tu día a día. La respuesta es simple: el sistema que ahora se blinda te afectará dentro de tres décadas. Hoy, la edad ordinaria de jubilación ya supera los 66 años y seguirá subiendo. La reforma de 2026 no la toca, pero endurece las condiciones de la jubilación anticipada voluntaria. Eso significa que, aunque lleves 45 años cotizando, si un día decides parar un par de años antes, te encontrarás con este mismo mecanismo.

Gran parte de los futuros jubilados no entiende cómo se aplican los coeficientes. La lógica es simple: el sistema premia la permanencia y castiga la salida anticipada. La diferencia con otras reformas es que ahora se hace explícito que ni siquiera una vida entera trabajando te da un salvoconducto. La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que si esperas a la edad ordinaria, no hay recorte alguno.

📅 Dónde y cuándo

Fecha de entrada en vigor: 28 de agosto de 2026.

28 de agosto de 2026. Quién resulta afectado: Trabajadores que soliciten la jubilación anticipada voluntaria a partir de esa fecha.

Trabajadores que soliciten la jubilación anticipada voluntaria a partir de esa fecha. Cuánto te pueden quitar: Hasta un 15% de la pensión mensual, dependiendo de los meses de adelanto y el tramo de años cotizados.

Hasta un 15% de la pensión mensual, dependiendo de los meses de adelanto y el tramo de años cotizados. Cómo se aplica: La Seguridad Social calcula y aplica el coeficiente de manera automática al conceder la pensión; no hay que hacer ninguna gestión adicional.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)