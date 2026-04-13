La decisión de Anabel Pantoja y David Rodríguez que ha dejado a todos mudos: el paso que dan

¿De verdad creías que Anabel Pantoja iba a pasar el resto de su vida en una isla? La influencer sevillana lleva tres años construyendo su hogar en Gran Canaria, pero una decisión tomada en silencio acaba de confirmar que ese capítulo está llegando a su fin.

El periodista Antonio Rossi lo desveló en El tiempo justo de Telecinco con una frase que lo dice todo: "No puedo contar lo que están haciendo, sería dar muchos datos, pero implica sí o sí un cambio de domicilio a Sevilla". La fecha marcada en el calendario: septiembre de 2026.

Anabel Pantoja deja atrás su paraíso canario después de tres años

Anabel Pantoja llegó a Gran Canaria siguiendo a su entonces pareja Omar Sánchez, y allí construyó lo que siempre llamó "la casa de sus sueños": la famosa Villa Panto en Arguineguín, un dúplex con piscina en azotea que reformó con más de 220.000 euros de inversión. Tras la ruptura con Omar, lejos de marcharse, echó raíces más profundas en la isla.

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Fue allí donde conoció a David Rodríguez, donde nació su hija Alma el 23 de noviembre de 2024 y donde vivió los momentos más duros de su vida reciente, incluidos los 18 días de angustia con su bebé ingresada en la UCI pediátrica en enero de 2025. Canarias no era solo una dirección postal: era su identidad. Por eso esta mudanza ha pillado a todos con la guardia bajada.

Anabel Pantoja y David Rodríguez: la razón que lo explica todo

Anabel Pantoja y David Rodríguez llevan meses funcionando con una logística agotadora: él trabaja de lunes a jueves en su clínica de fisioterapia en Córdoba, y los fines de semana viajaba a Canarias para estar con su familia. Un trayecto semanal en avión que, multiplicado por semanas y meses, se convierte en una carga insostenible tanto económica como emocionalmente.

La solución es tan sencilla como definitiva: Sevilla. La capital hispalense está a menos de una hora de Córdoba en AVE, lo que permitirá a David Rodríguez combinar su vida profesional con la familiar sin sacrificar ninguna de las dos. "David no se va de Córdoba, pero Sevilla-Córdoba es mucho más fácil que viajar semanalmente a Canarias", explicó Rossi con toda la claridad.

La vida en Madrid que abrió los ojos a la pareja

Entre agosto y diciembre de 2025, Anabel Pantoja vivió en Madrid por motivos laborales: el programa Bailando con las estrellas de Telecinco la obligó a instalarse en el barrio de Castillejos, en el distrito de Tetuán. Lejos de pasarlo mal, la experiencia le demostró que podía volver a la Península sin perder su esencia. Al final del año, hacía balance positivo: "He vuelto a Madrid y ha sido maravilloso".

Pero David Rodríguez nunca terminó de adaptarse del todo a la capital. El ambiente de Madrid, tan distinto al ritmo pausado de Canarias o al calor familiar de Andalucía, no encajaba con su manera de vivir. Sevilla era el punto medio perfecto: raíces para Anabel, cercanía a Córdoba para David, y estabilidad para la pequeña Alma.

El peso de la familia en la decisión de Anabel Pantoja

No hay que subestimar el factor emocional de esta mudanza. Anabel Pantoja nació en Sevilla, su madre Merchi Bernal sigue viviendo allí, y gran parte de su red afectiva más cercana está en Andalucía. Criar a Alma cerca de la abuela materna es algo que la influencer lleva tiempo valorando, especialmente tras la durísima experiencia del ingreso hospitalario de la niña.

David Rodríguez también tiene en Córdoba no solo su clínica, sino a su propia familia. El traslado a Sevilla acerca a Alma a ambas ramas familiares simultáneamente, algo que ninguna otra ciudad del mapa podría ofrecer con tanta eficiencia. La decisión tiene más capas de las que parece a primera vista.

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Factor Situación actual (Canarias) Nueva situación (Sevilla) Distancia David-Córdoba Vuelo semanal (~2h + traslados) AVE o coche (<1h) Red familiar Anabel Lejos de Sevilla y madre Merchi Cerca de familia y amigos Vida profesional David Clínica en Córdoba, viajes constantes Rutina diaria normalizada Alma y abuelos Aislada en isla Acceso a ambas familias Estabilidad del hogar Vida itinerante entre 4 ciudades Base única y estable

Lo que viene ahora para Anabel Pantoja y su familia

El horizonte que se abre para Anabel Pantoja en Sevilla es el de una etapa más madura y asentada. Con Alma creciendo en un entorno familiar rico, con David a pocos minutos, y con Sevilla como plataforma hacia Madrid cuando los proyectos profesionales lo requieran, la ecuación cuadra por primera vez en años. No es una retirada, es una apuesta estratégica de vida.

Lo más probable es que Villa Panto no desaparezca del todo del mapa de Anabel Pantoja —demasiada inversión y demasiados recuerdos como para cerrarla definitivamente—, sino que se convierta en refugio vacacional. La Anabel de 2026 sabe lo que quiere: estabilidad, familia y proyectos sólidos. Y Sevilla, por fin, lo tiene todo.