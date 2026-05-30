WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles a partir de junio de 2026: comprueba si el tuyo está en la lista

¿Cuándo fue la última vez que miraste qué versión de sistema operativo lleva tu móvil? WhatsApp está a punto de cortar la conexión a millones de dispositivos en todo el mundo, y la mayoría de sus dueños no lo saben todavía. El cambio entra en vigor en junio de 2026 y no manda aviso en el momento exacto del corte.

La razón es técnica pero el impacto es muy concreto: la aplicación ya no dará soporte a teléfonos con Android inferior a la versión 5.0 ni a iPhones que no puedan actualizarse a iOS 15.1 o superior. Si tu móvil es de 2014 o anterior, hay muchas posibilidades de que esté en la lista.

Los móviles con WhatsApp en el punto de mira este junio

La lista de dispositivos afectados incluye algunos modelos que todavía tienen millones de usuarios activos en España. En el lado de Apple, quedan fuera de soporte el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el iPhone 5s y el iPhone 5c, además de todos los modelos anteriores que no admiten actualización a iOS 15.1.

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En el ecosistema Android la afectación es aún mayor. Modelos como el Samsung Galaxy S3, el Galaxy S4 Mini, el Sony Xperia Z, el LG Optimus G, el Motorola Moto G de primera generación y el Huawei Ascend P6 quedan incompatibles. En términos prácticos, cualquier dispositivo lanzado antes de 2014 que no pueda actualizar su software debe considerarse en riesgo.

Cómo saber si WhatsApp seguirá funcionando en tu teléfono

Comprobar la versión del sistema operativo lleva menos de un minuto. En WhatsApp solo necesitas salir de la app y ir a los ajustes del propio teléfono: en Android, la ruta es Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software, donde aparece la versión exacta del sistema operativo.

Si tienes un iPhone, la consulta es igual de rápida: entra en Ajustes > General > Información y busca el campo "Versión de iOS". Si el número que ves es inferior a 15.1 y tu modelo no permite actualizar, estás ante un problema real que tiene solución, pero requiere actuar ahora.

El calendario de cortes que WhatsApp no publicita demasiado

Junio de 2026 no es el único hito en este proceso. A partir del 8 de septiembre de 2026, WhatsApp subirá el mínimo exigido a Android 6, lo que amplía considerablemente el número de dispositivos que perderán acceso en los próximos meses. Es decir, aunque tu móvil supere el corte de junio, podría quedar fuera de soporte apenas tres meses después.

Este calendario progresivo responde a la estrategia técnica de Meta de abandonar gradualmente los sistemas operativos más antiguos para poder implementar cifrado avanzado, inteligencia artificial integrada y funciones de privacidad que requieren hardware y software mínimamente modernos. No es capricho: es arquitectura de producto.

Qué hacer si tu móvil está en la lista de afectados por WhatsApp

Lo primero y más urgente es hacer una copia de seguridad de todos tus chats antes de que la app deje de funcionar. En Android se realiza desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad, vinculando la cuenta de Google Drive. En iPhone el proceso usa iCloud y funciona de forma similar desde los ajustes internos de WhatsApp.

Una vez asegurados los datos, tienes dos caminos: intentar actualizar el sistema operativo del dispositivo si el fabricante aún lo permite, o directamente cambiar de teléfono. Para los móviles lanzados antes de 2014, la actualización de software no es una opción real, y el cambio de dispositivo es la única salida que garantiza continuidad.

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Dispositivo Sistema mínimo requerido ¿Afectado en junio 2026? iPhone 6 / 6 Plus / 5s iOS 15.1 ✅ Sí, sin soporte Samsung Galaxy S3 / S4 Mini Android 5.0 ✅ Sí, sin soporte Sony Xperia Z / Xperia M Android 5.0 ✅ Sí, sin soporte Motorola Moto G (1.ª gen.) Android 5.0 ✅ Sí, sin soporte Dispositivos con Android 5.x Android 6.0 ⚠️ En riesgo desde sept. 2026

WhatsApp seguirá estrechando el cerco: lo que viene después de junio

El patrón que sigue WhatsApp con estas actualizaciones de compatibilidad no tiene pinta de detenerse en 2026. La tendencia de Meta es elevar los requisitos mínimos cada año para poder integrar funciones de IA, videollamadas en alta resolución y herramientas de privacidad que demandan más potencia de procesamiento. Los usuarios con dispositivos de gama media-baja de 2016-2018 deberían vigilar los próximos comunicados.

El consejo de fondo es sencillo pero poderoso: no esperes al corte para actuar. Hacer la copia de seguridad de WhatsApp hoy cuesta dos minutos y evita perder años de conversaciones, fotos y documentos. Y si el móvil ya tiene más de ocho años, este es el mejor recordatorio que vas a recibir para que la próxima inversión tecnológica no sea una urgencia sino una decisión tranquila.