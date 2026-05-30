Los 10 lugares abandonados más espectaculares del mundo

En las profundidades heladas de Siberia oriental, un cráter de más de medio kilómetro de diámetro se abre como una herida voraz en la tundra. Es la mina de diamantes Mir, un agujero que succionó riquezas durante décadas y que hoy permanece silencioso, tapiado por el olvido. A su alrededor, la nada: ni maquinaria, ni bullicio, ni el destello de las gemas que una vez hicieron de este rincón uno de los más codiciados del planeta. Solo el viento recorre ahora sus laderas erosionadas.

El abandono tiene una belleza áspera. Cuesta imaginarlo mientras uno camina por una ciudad viva, entre farolas encendidas y escaparates. Pero el mundo está sembrado de lugares que un día albergaron sueños, trabajo o promesas, y que después quedaron vacíos. Lugares que, por una catástrofe, un negocio que se hundió o, sencillamente, por el implacable paso del tiempo, se convirtieron en cáscaras huecas de lo que fueron. Son las ciudades fantasma, las estaciones sin trenes, los hoteles que jamás recibieron a un huésped. Son los monumentos de la ausencia.

Esta es una ruta por diez de esos enclaves abandonados, diez paradas en un mapa de la desmemoria. Todos tienen en común la huella del hombre, todavía visible, y la respuesta de la naturaleza, que avanza para cubrirla. De Siberia a Detroit, de la costa escocesa al mar de Japón, cada uno encierra una historia de esplendor y declive. Y todos suscitan la misma pregunta incómoda: ¿qué queda de nosotros cuando ya no estamos?

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La mina de diamantes Mir

A unos 400 kilómetros al sur del círculo polar ártico, en la república de Sajá (Rusia), la mina Mir se yergue como un gigante dormido. Fue una de las explotaciones de diamantes a cielo abierto más grandes del mundo: 525 metros de profundidad y 1,2 kilómetros de diámetro. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética extrajo de sus entrañas toneladas de diamantes industriales y gemas de calidad, en un esfuerzo titánico que llegó a detener el tráfico aéreo de la zona: las corrientes generadas por el hoyo podían succionar helicópteros. Pero a principios de los años 2000 la explotación a cielo abierto dejó de ser rentable y la actividad se trasladó a galerías subterráneas cercanas. El cráter principal quedó abandonado. Hoy, la mayor parte del tiempo solo refleja el cielo gris de Siberia en su lago interior, un espejo oscuro que parece no tener fondo.

Las cifras de Mir son mareantes. Se calcula que produjo más de 10.000 quilates de diamantes al año en su apogeo. Sin embargo, lo que impresiona al visitante no son las estadísticas, sino la sensación de vértigo. No hay barandillas, ni miradores turísticos, ni centros de interpretación. Solo una carretera secundaria se aproxima a la orilla del abismo. La mina Mir es un monumento involuntario a la ambición extractiva, y también una advertencia: cuando la riqueza se agota, el paisaje queda herido para siempre.

Pripiat, la ciudad de los sueños nucleares

El 27 de abril de 1986, los 49.000 habitantes de Pripiat, en el norte de Ucrania, fueron evacuados en apenas tres horas. Se les dijo que volverían en tres días. Nunca regresaron. A solo tres kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, la ciudad había sido fundada en 1970 como un modelo de la modernidad soviética: amplias avenidas, bloques de pisos luminosos, un parque de atracciones, un cine, una piscina olímpica. Era el escaparate de una vida feliz. La explosión del reactor 4 lo convirtió todo en una postal congelada por la radiactividad.

Casi cuatro décadas después, Pripiat es una ciudad fantasma de escala monumental. Las calles están cubiertas de maleza; los árboles brotan de los pisos de los apartamentos. La noria del parque de atracciones, que no llegó a inaugurarse porque el desastre ocurrió días antes de la fiesta de apertura, se ha convertido en el símbolo más triste de la urbe. Las muñecas de los niños yacen en las escuelas, los periódicos de la época amarillean en las cocinas, los murales con motivos comunistas se desprenden de las paredes. Solo los animales salvajes —lobos, jabalíes, ciervos— y algunos turistas autorizados perturban el silencio de esta capital de la melancolía.

El Túnel del Amor, un abrazo vegetal

A pocas horas de Pripiat, en la región de Rivne, la naturaleza ofrece un contrapunto a la tragedia con un escenario de cuento. El llamado Túnel del Amor es un tramo de vía ferroviaria cercana a la localidad de Klevan que una empresa maderera sigue utilizando para transportar troncos. A ambos lados del raíl, árboles y arbustos han entrelazado sus copas hasta formar un arco vegetal de varios kilómetros de longitud. Durante la primavera y el verano, cuando la espesura se llena de hojas verdes y flores blancas, el efecto es el de un pasadizo encantado que parece sacado de una leyenda eslava.

Su nombre no es oficial, pero la tradición local afirma que las parejas que lo cruzan y se besan dentro verán cumplidos sus deseos. El tren de mercancías pasa tres o cuatro veces al día, así que las visitas suelen caminar por la vía o utilizar las sendas laterales. No hay taquilla, ni guía, ni carteles. Solo el susurro del viento entre las ramas y el rumor del raíl, que vibra mucho antes de que la locomotora asome. El Túnel del Amor es un abandono dulce, de esos en los que la obra humana queda engullida por la vegetación sin violencia, como si el bosque simplemente la hubiera absorbido en un gesto de ternura.

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Hotel Ryugyong, la torre vacía de Pyongyang

En el corazón de la capital de Corea del Norte se alza un rascacielos de 105 pisos y 330 metros que ningún viajero ha podido habitar jamás. Es el Hotel Ryugyong, una pirámide de cristal y hormigón cuya silueta domina el perfil de Pyongyang desde finales de los años ochenta. Su construcción comenzó en 1987 con la intención de convertirlo en el hotel más alto del mundo y en la puerta de entrada del país al turismo internacional. Pero las crisis económicas, el colapso de la Unión Soviética y la hambruna de los noventa paralizaron las obras durante más de una década. El esqueleto de acero se oxidó a la vista de todos, una vergüenza que el régimen ordenó ocultar en las fotografías oficiales retocando el skyline.

En 2011, tras una inyección de capital, se completó el revestimiento exterior con paneles de vidrio y metal que le dieron un aspecto futurista. Sin embargo, el interior sigue siendo un cascarón vacío. Las habitaciones no tienen instalaciones eléctricas, las escaleras no conducen a ninguna parte y los ascensores son meras oquedades en los muros. Pese a los anuncios periódicos de próximas inauguraciones, el Ryugyong sigue clausurado. Es, probablemente, el edificio desocupado más grande del planeta: un monumento a la vanidad arquitectónica y al aislamiento político. Por la noche, su fachada a veces se ilumina con pantallas de LED que proyectan mensajes patrióticos, como si el hotel hablara sin poder abrir sus puertas.

El Castillo Bannerman, arsenal en el Hudson

A solo 80 kilómetros al norte de Nueva York, en una pequeña isla del río Hudson llamada Pollepel, las ruinas de un castillo de cuento de hadas desafían la lógica de la megalópolis cercana. No es un castillo medieval, sino un antiguo almacén de armas construido a principios del siglo XX por Francis Bannerman VI, un excéntrico traficante de municiones que compró la isla en 1900. Bannerman diseñó él mismo los muros almenados, las torres y los ventanales góticos, y utilizó el edificio para guardar los excedentes de su negocio: pólvora, cañones, rifles y hasta proyectiles de la Guerra de Secesión. El resultado fue una fortaleza de opereta que, al mismo tiempo, era un polvorín a pocos kilómetros de la capital financiera del mundo.

En 1920, una explosión accidental voló una parte del almacén y, con ello, el sueño de Bannerman. La familia abandonó la isla y el castillo quedó a merced del clima. Décadas de tormentas, nieve y vandalismo redujeron la construcción a un conjunto de muros desnudos, sin techos ni suelos. Aun así, su silueta romántica atrae a excursionistas que reman desde la orilla o se acercan en kayak, fascinados por la paradoja de hallar una ruina de aspecto escocés a las puertas de la modernidad estadounidense. El gobierno federal adquirió la isla en 1967 y hoy solo se puede visitar con permiso y acompañado de un guía, que señala las marcas de los incendios y los restos de cartuchos que aún asoman entre la hiedra.

La estación de Canfranc, el sueño transfronterizo

En el Pirineo aragonés, a 1.195 metros de altitud, la estación internacional de Canfranc se despliega como un transatlántico varado en la montaña. Inaugurada en 1928, fue la segunda estación más grande de Europa, con 365 ventanas, una longitud de más de 200 metros y un diseño palaciego que mezclaba el modernismo francés con la sobriedad del granito local. Su cometido era ambicioso: unir España con el resto del continente a través de un túnel bajo el Somport. Durante la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, Canfranc se convirtió en un hervidero de espías, refugiados y trenes del oro nazi que circulaban con la anuencia del régimen franquista. Pero en 1970, un descarrilamiento en el lado francés dañó el puente de L'Estanguet y Francia decidió no repararlo. El tráfico internacional murió de repente.

Desde entonces, la estación ha vivido en un estado de abandono intermitente. La mayor parte del edificio permaneció cerrada y solo un pequeño apeadero siguió funcionando para trenes regionales. Las majestuosas marquesinas se oxidaron, los relojes se pararon y los pasillos de mármol fueron invadidos por el polvo y las palomas. En los últimos años, sin embargo, Canfranc ha emprendido una resurrección parcial: se ha rehabilitado el vestíbulo principal como hotel de lujo y se ha restituido parte de la actividad ferroviaria. Aun así, el contraste entre el bullicio de sus orígenes y el sosiego actual sigue siendo abrumador. Caminar por su andén vacío, bajo las bóvedas de cristal, es escuchar el eco de maletas, despedidas y promesas que nunca se cumplieron.

Eilean Donan, el castillo en la niebla

En la confluencia de tres lagos escoceses —Loch Duich, Loch Long y Loch Alsh— emerge una isla diminuta coronada por un castillo de piedra gris. Es Eilean Donan, una fortaleza cuyo origen se remonta al siglo XIII y que durante siglos fue un bastión del clan Mackenzie. Su situación estratégica, rodeada de agua y de las montañas de las Highlands, la convirtió en un punto codiciado tanto por vikingos como por tropas inglesas. Sin embargo, en 1719 una explosión durante un levantamiento jacobita redujo la fortaleza a escombros. Las ruinas permanecieron abandonadas durante dos siglos enteros, mientras la vegetación colonizaba sus murallas y la bruma se tragaba su silueta.

En 1912, el teniente coronel John MacRae-Gilstrap compró la isla y dedicó veinte años a reconstruir el castillo siguiendo planos originales, una labor casi arqueológica que culminó en 1932. Hoy Eilean Donan es una de las postales más fotografiadas de Escocia y, en rigor, ya no puede considerarse abandonado. Pero su inclusión en este recorrido se justifica por el largo paréntesis de olvido que lo envolvió antes de su renacimiento. El puente de piedra que hoy lo conecta con tierra firme es un añadido moderno; durante los siglos de ruina, solo se accedía en barca. Conviene recordarlo cuando las hordas de turistas llenan sus patios: cada piedra de Eilean Donan ha conocido más silencio que bullicio.

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La isla de Hashima, el acorazado del carbón

A 15 kilómetros de la costa de Nagasaki, en el mar de China Oriental, una isla de apenas 6,3 hectáreas se yergue como una fortaleza encallada. Es Hashima, conocida como Gunkanjima —la isla Acorazado— por su silueta, que se asemeja a un buque de guerra desde la distancia. Su historia es una parábola del Japón industrial. A partir de 1887, la empresa Mitsubishi comenzó a explotar sus ricos yacimientos de carbón submarino y construyó sobre el islote una ciudad autosuficiente: bloques de apartamentos de hormigón de hasta nueve alturas —los primeros de Japón—, una escuela, un hospital, dos piscinas e incluso un burdel. En su momento álgido, hacia 1959, Hashima llegó a albergar a 5.259 personas, lo que la convertía en el lugar más densamente poblado del planeta.

Cuando el petróleo reemplazó al carbón, la mina dejó de ser rentable. En 1974, Mitsubishi anunció el cierre definitivo. En apenas unos meses, los habitantes recogieron sus pertenencias y abandonaron la isla para siempre. Las viviendas, los electrodomésticos y hasta los libros quedaron tal cual. Hashima se convirtió en una ciudad fantasma vertical, una distopía de hormigón que el clima tropical empezó a descomponer sin piedad. Los tifones arrancaron ventanas, el óxido perforó las vigas y los pasillos se llenaron de cascotes. Durante décadas el gobierno japonés prohibió las visitas, pero en 2009 reabrió el acceso a una parte de la isla, convertida desde 2015 en Patrimonio de la Humanidad. Caminar hoy por sus callejuelas es internarse en un decorado postapocalíptico que remueve el estómago y, al mismo tiempo, fascina.

Craco, el pueblo que se deslizó colina abajo

Sobre una colina de arcilla en la región de Basilicata, al sur de Italia, se asienta el pueblo de Craco. Fundado en el siglo VIII antes de Cristo, su trama de callejuelas y casas de piedra creció orgánicamente durante milenios, adaptándose a la topografía. En su medievo llegó a tener una universidad y un castillo; en el siglo XX, más de 2.000 campesinos vivían de la agricultura. Pero la tierra sobre la que se asentaba nunca fue estable. En 1963, un corrimiento de tierras provocó el desalojo de la población, que fue realojada en un nuevo núcleo en el valle. Craco quedó vacío de la noche a la mañana.

El posterior terremoto de Irpinia de 1980 remató la faena, derrumbando techos y agrietando muros. Aun así, Craco se ha convertido en un plató cinematográfico involuntario: Mel Gibson rodó aquí escenas de La Pasión de Cristo, y varias producciones italianas y extranjeras han aprovechado su ambiente desolado. Los visitantes pueden recorrer el pueblo con visitas guiadas, siempre protegidos por un casco, mientras el guía señala los signos de la erosión imparable: grietas que se ensanchan cada año, balcones que ceden, iglesias que se vacían de santos. Craco es una lección de humildad geológica: construyes durante siglos y la tierra te recuerda, en un instante, que el suelo que pisas es solo un préstamo.

Michigan Central Station, la catedral de Detroit

Terminamos en Detroit, la capital mundial del abandono industrial. A principios del siglo XX, la estación central de la ciudad era un monumento a la pujanza de la industria automovilística. Diseñada por los mismos arquitectos que hicieron la Grand Central Terminal de Nueva York, su fachada neoclásica de dieciocho plantas dominaba el barrio de Corktown. Por sus andenes pasaron presidentes, estrellas de cine y soldados que viajaban a la guerra. En 1945, en su día de mayor tráfico, más de 4.000 personas cruzaron su vestíbulo abovedado. Pero con la decadencia de Detroit, el declive del ferrocarril y el traslado de la población a los suburbios, la estación fue perdiendo pasajeros. El último tren salió en 1988.

Lo que vino después fue tres décadas de saqueo, grafitis, nieve acumulada en las salas de espera y una vegetación que creció en los huecos del techo. En 2018, la familia Moroun, propietaria del edificio, vendió la estación a Ford Motor Company, que anunció un ambicioso plan de restauración para convertirla en un centro de innovación y movilidad. Las obras avanzan, pero el recuerdo de su abandono sigue latiendo en cada rincón. La Michigan Central Station encarna como pocos lugares la montaña rusa del esplendor y la caída: símbolo de una ciudad que también ha empezado a levantarse, pero cuya ruina aún escuece. Hoy, con grúas alrededor, la vieja catedral del tren está a punto de dejar de pertenecer a la lista de los abandonados, pero su historia seguirá siendo un testimonio de lo efímero que puede ser el progreso.

Estos diez lugares comparten algo más que el vacío: son espejos en los que mirarnos. En ellos, el hormigón y el acero quedan a merced del tiempo, recordándonos que toda construcción humana es, en el fondo, un intento de plantar cara a lo inevitable. Mientras la naturaleza avanza, paciente, sobre las estructuras abandonadas, quizá la pregunta más pertinente no sea cómo fueron, sino qué nos dice su silencio sobre nuestra propia huella en el planeta.