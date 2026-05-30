Forza Horizon 6 llevaba apenas una semana en el mercado cuando la comunidad empezó a notar algo raro. Un Drivatar —esa IA que replica a jugadores reales— estaba sembrando el caos de una forma tan absurda y agresiva que solo podía acabar en meme. Su nombre: bowie knife99, el villano involuntario que nadie pidió pero que todos están celebrando.

Un Drivatar con instinto de cuchillo y cero modales

Para quien no conozca la mecánica, los Drivatars son avatares controlados por inteligencia artificial que Playground Games usa para poblar las carreras con perfiles de jugadores reales. La idea es que te cruces con una versión virtual de tu amigo y te eches unas risas. Pero bowie knife99 ha roto el molde. En lugar de competir limpio, este conductor se desvía para embestir a otros coches sin ningún tipo de remordimiento digital, saliéndose del asfalto si hace falta para alcanzar a su siguiente víctima.

Decenas de clips virales en Twitter y TikTok muestran derrapes imposibles, embestidas a traición y coches volcados por culpa de un Drivatar que parece empeñado en convertir cada circuito en una escena de Mad Max. El perfil de Xbox asociado a bowie knife99 es privado, lo que ha disparado la teoría de que no se trata de un jugador humano, sino de una IA entrenada específicamente para amargar carreras.

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La cacería del cuchillo: ni persiguiéndole logran domarle

Algunos jugadores intentaron cazar al culpable: centraron sus partidas en perseguir a bowie knife99 en lugar de ganar. El resultado fue aún más ridículo. En un clip que ya supera el millón de visualizaciones, se ve a un triciclo —sí, un triciclo— adelantar por la derecha al Drivatar en una recta, y a este último rebanar al vehículo rival con una maniobra de 360 grados digna de un jefe final. La escena, cortesía de @parmderp, resume el absurdo que se ha apoderado del online.

Intentar cazarlo se convirtió en una obsesión de Reddit. Hilos con títulos como "Los mejores momentos de bowie knife99" acumulan miles de votos, y ya hay quien compara al Drivatar con los grandes antagonistas de la historia del videojuego. El lore crece a cada hora que pasa sin que nadie reclame la autoría.

bowie knife99 no es un rival, es un espectáculo. La IA ha creado más leyendas en una semana que muchos juegos en años.

IGN ha intentado contactar con el propietario de la cuenta de Xbox, pero no hubo respuesta. El silencio absoluto no hace más que cimentar el mito. ¿Estamos ante un bug de comportamiento, una broma de un desarrollador desquiciado o realmente hay un jugador con un talento enfermizo para el caos? Por ahora, Playground Games no ha hecho comentarios oficiales, una estrategia de marketing silenciosa que, intencionada o no, le está dando al juego una viralidad que pocas campañas millonarias consiguen.

El villano perfecto para una comunidad que necesitaba drama

Forza Horizon 6 ya era un éxito de crítica con un 10/10 en IGN España y más de 6 millones de jugadores en su primera semana. Pero el fenómeno bowie knife99 le ha añadido una capa de personalidad rara vez vista en un simulador de conducción. No estamos hablando de un easter egg simpático, sino de un enemigo público tan impredecible que convierte cada partida en una anécdota. Es el tipo de caos que convierte un excelente juego en un clásico de culto.

Si hay algo que la comunidad gamer adora, es un misterio que se retroalimenta con memes. Y aquí el lore es tan sólido que ya ha aparecido fan art de un cuchillo de caza con ruedas y el hashtag #JusticiaParaBowie. Si finalmente resulta ser un bot mal programado, será el mejor bug que le ha pasado a un juego de carreras desde el Big Rigs. Si es humano, le debemos una disculpa y un contrato.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. No hay gameplay que supere a un villano sin rostro que sale de la nada y destruye carreras con la elegancia de un toro en un garaje. Si esto acaba en una investigación oficial con documental incluido, habrá que inventar una puntuación más alta.

El resumen para vagos (TL;DR)