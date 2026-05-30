Rafa Nadal se abre en su documental de Netflix: el infierno de las lesiones sin filtros

Netflix ha soltado 'Rafa' este 29 de mayo sin previo aviso y ya es el tema del día. No esperábamos ver al manacorí tan desnudo emocionalmente, pero aquí está, contando lo que nunca dijo en una rueda de prensa.

El documental, anunciado con un avance que ya rueda por todas las redes oficiales de la plataforma, se salta la épica del palmarés y se mete directo al hueso: el calvario con el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa sin cura que lo jubiló. En el tráiler, Nadal suelta una frase que lo condensa todo: "Reconocer los problemas no es demostrar vulnerabilidad, es reconocer la realidad a la que uno se enfrenta y aceptarla".

La producción no va de tenis. Va de un tipo que se pasó años escondiendo el dolor de de su pie izquierdo mientras levantaba Roland Garros. Y lo cuenta rodeado de los que mejor lo conocen: su mujer María Francisca Perelló, su tío Toni, su padre Sebastián, su último entrenador Carlos Moyá... y dos leyendas como Novak Djokovic y Roger Federer que ponen los testimonios de altura.

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El momento que Nadal nunca había enseñado

La serie entra en su vida privada sin morbo pero sin caretos. Hay imágenes de los inicios en Manacor, entrenamientos a puerta cerrada y la tensión de las sobremesas familiares cuando una resonancia volvía a destrozar los planes de temporada. Nadal admite que aceptar las cámaras le costó "muchísimo tiempo", y que lo hizo por su gente, "que no está acostumbrada a ser foco de atención.

Ojo con el giro. Porque el documental no es un homenaje póstumo de manual. Hay una crudeza que sorprende: el día a día con una enfermedad que le dejaba sin andar y la lucha diaria para no engañarse. Es el reverso oscuro de los 22 Grand Slams.

Por qué 'Rafa' cae justo cuando necesitábamos un mito humano

A ver, esto es Netflix y sabemos que el algoritmo no perdona. Pero en un año donde los documentales deportivos se cuentan por docenas, este se distingue porque no glorifica, sino que baja al ídolo de la peana. No hay montajes triunfales ni remontadas épicas con violines: hay un señor de 39 años que acepta que el cuerpo dijo basta.

Algo parecido intentó The Last Dance con Jordan, pero allí el mito seguía intacto. Aquí, el Nadal de 'Rafa' es el que renquea en Mallorca mientras piensa en qué hará el lunes. La humanización del héroe es total y funciona.

Ver a Nadal explicando su lesión sin diagnóstico fácil es lo más honesto que ha hecho jamás delante de una cámara.

La parte de Federer y Djokovic da para horas. Ambos hablan más como colegas que como rivales, y la anécdota sobre la retirada en el Open de Australia 2023 te va a encoger el estómago. No destripamos más, pero merece la pena reservar dos horas seguidas.

Eso sí, si esperabas un Netflix de chismes y polémicas, aquí no hay carne. Hay un relato íntimo y bien contado que nos recuerda por qué este deporte es tan cruel. Y por qué Nadal, pese a todo, se retiró a su manera. Algo de alivio, la verdad.

El chisme en 3 claves (TL;DR)