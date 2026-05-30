Enrique Riquelme suelta el bombazo: quiere a Rodri en el Real Madrid

Enrique Riquelme ha soltado una de esas frases que en el madridismo se pasan por el grupo de WhatsApp a las tres de la mañana: «A cualquiera le gustaría que Rodri estuviese en su equipo». El candidato a la presidencia del Real Madrid, que este sábado 31 de mayo promete desvelar los nombres de los fichajes que asegura tener cerrados, ha calentado las horas previas al sprint electoral con un guiño enorme al Balón de Oro español.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un candidato retador lanzando caramelos en forma de crack mundial, con el club más mediático del planeta de por medio y la eterna sombra de Florentino Pérez. La semana que viene, entre declaraciones y promesas, no va a faltar material.

El guiño que ha puesto al madridismo en modo hype

Riquelme atendió a Europa Press desde su sede electoral a un paso del Bernabéu y no soltó prenda sobre las dos 'grandes estrellas' que dijo tener atadas. Pero dejó un rastro de migas de pan con el nombre de Rodri Hernández. «Es un jugador español, Balón de Oro, a cualquier equipo le gustaría tenerlo», reconoció. Luego remató con un dardo que explica por qué el centro del campo blanco lleva tiempo sin alma española: «Es una pena que de los 26 jugadores de la selección no haya ni uno en el Real Madrid». Aplausos en el chat merengue.

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El elefante en el vestuario: ni un internacional español en el once

El dato es demoledor y el alicantino lo ha usado con puntería de francotirador. La actual plantilla del Real Madrid no cuenta con ningún futbolista en la última lista de la selección. Es la primera vez en décadas que el club, cuna de mitos como Raúl, Casillas o Ramos, no aporta un solo hombre a La Roja. Y Riquelme lo clava: «Si yo soy presidente, no permitiremos que esto vuelva a suceder». El mensaje cala porque la grada, que silba cuando no hay entrega, ahora también pide identidad.

En la misma entrevista, Riquelme zanjó el runrún sobre José Mourinho con un «no es mi entrenador» y aseguró que su técnico, si gana, «no viene a hacer experimentos» y tendrá que ganar desde el minuto uno. El nombre del candidato sigue en secreto, pero la promesa es un perfil que ilusione a cortísimo plazo y construya a medio. Vamos, lo que todo madridista quiere oír.

La apuesta por Rodri no es solo un nombre de relumbrón; es un golpe de efecto que conecta con el deseo de una grada que echa de menos la bandera española en su once.

Fichajes bomba en campaña: la estrategia que siempre da juego

La historia de las elecciones a la presidencia del Real Madrid está llena de promesas de estrellas que luego se evaporaron. Rodri, con contrato largo en el City y un precio fuera de mercado, tiene más de humo que de realidad. Pero en campaña, la verosimilitud no puntúa: lo que cuenta es la ilusión que genera. Y si además conectas con el sentimiento de que el club ha perdido su esencia canterana, el impacto se multiplica, como ya vimos con Calderón y su apuesta por los españoles. Ahora toca esperar al sábado para ver si el nombre del centrocampista sale entre las dos bombas o si se queda en un globo sonda que le ha dado a Riquelme exactamente lo que buscaba: que todo el mundo hable de él.

El chisme en 3 claves (TL;DR)