Keke Palmer y Sean Evans encienden las redes con su química

Keke Palmer ha entrevistado a Sean Evans en su podcast y ya nada es igual en el timeline. La química entre la actriz y el presentador de 'Hot Ones' ha sido tan descarada que los fans están pidiendo que formalicen a gritos. El episodio, que pertenece a la tercera temporada de Baby, This is Keke Palmer, se ha convertido en un fenómeno viral en cuestión de horas.

Qué pasó en ese podcast que tiene a medio internet shipeando

Keke empezó presentando a Sean como su “potencial pretendiente” y la cosa no hizo más que calentarse. Hablaron de sus lenguajes del amor, recordaron sus raíces en Illinois y compartieron sus crushes de famosos como si llevaran años de confianza. La actriz ya había estado varias veces en Hot Ones, donde las chispas siempre saltan: hubo un beso sorpresa en alguna entrega y un meme que la persiguió durante meses.

Sean le devolvió el juego con palabras de afirmación —uno de los lenguajes del amor que Keke confesó— llamándola “carismática, inteligente y guapa”. El momento más comentado llegó cuando sacaron el Twister y la madre de Keke apareció por videollamada para soltarles preguntas de cita, bromeando con que ya era la suegra de Sean.

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La entrevista fue un manual de instrucciones para que Sean aprendiera a conquistar a Keke

La fábrica de memes: de third wheel a pedir que se casen

Las reacciones no se hicieron esperar. Un seguidor comentó que ver el episodio fue como ser “el tercero en una cita” y otro lo definió como “el flirteo más profesional que he visto nunca”. La mayoría de los comentarios coinciden en que Keke le estaba dando a Sean un tutorial paso a paso.

Los mensajes en redes empezaron a pedir una boda, a etiquetar a la madre de la actriz y a montar hashtags como #KekeSeanWedding. La sensación de que estaban ante una relación anunciada ha llevado a más de uno a preguntarse si Hollywood acaba de encontrar su próxima pareja sorpresa.

Por qué este ship nos recuerda a aquel otro romance de Hollywood que nunca fue

El juego de coqueteo en un plató no es nuevo. Ya lo vimos con Zendaya y Tom Holland antes de que confirmaran, o con la química entre Jennifer Lawrence y Chris Pratt en tantos press tours. La diferencia aquí es que Keke y Sean ya tienen un historial de encuentros incendiarios y la madre de ella está dispuesta a hacer de Celestina en directo.

Me inclino a pensar que es un espectáculo encantador, dos personas con una química genuina que saben divertirse delante de las cámaras. Si acaba en boda o en otro podcast lleno de ironías, lo sabremos en las próximas semanas. Mientras tanto, disfrutemos del mejor slow burn que nos ha dado 2026.

El chisme en 3 claves (TL;DR)