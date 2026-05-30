El timo de la llamada perdida que está vaciando cuentas en España, cuelga inmediatamente si ves este prefijo

¿Cuántas llamadas perdidas de números desconocidos has ignorado esta semana? En España, la mayoría de la gente las devuelve por inercia, y eso es exactamente lo que buscan los estafadores. Un número que suena una vez y cuelga no es un error: es una trampa diseñada con precisión milimétrica.

El mecanismo es tan sencillo que resulta perturbador. Los delincuentes conectan tu llamada devuelta a líneas de tarificación especial radicadas en países con regulación laxa, y cada segundo que permaneces en línea les genera comisiones directas. No necesitan hackear nada. Solo necesitan que marques.

La estafa que arrasa en España: así funciona el timo Wangiri

El nombre de esta trampa viene del japonés y significa literalmente "llamar y cortar". En España, los casos registrados se han multiplicado desde finales de 2025, con un pico notable en los primeros meses de 2026 según los avisos de la Guardia Civil. El sistema usa software automatizado que puede lanzar miles de llamadas por minuto a números nacionales, buscando víctimas que devuelvan la llamada por impulso.

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Lo más retorcido del esquema es su ingeniería psicológica: la llamada se corta antes de que puedas cogerla, lo que activa en el cerebro la sensación de que algo urgente se ha perdido. Esa incomodidad es el cebo. Una vez que marcas el número, la tarificación especial empieza a correr sin que recibas ningún aviso previo de tu operadora.

Los prefijos que debes bloquear ahora mismo en España

La España que enfrenta esta amenaza tiene un punto débil claro: la mayoría de los usuarios desconoce qué prefijos usar como señal de alarma. El fraude Wangiri opera principalmente desde países africanos con legislación telefónica permisiva, y sus prefijos son la única pista visible antes de que sea demasiado tarde. Si ves +222 (Mauritania), +252 (Somalia), +257 (Burundi) o +235 (Chad) en tu pantalla, no existe ningún motivo legítimo para devolver esa llamada.

Las autoridades españolas recomiendan tratar estos códigos como señales de alerta automática. Bloquea el número directamente desde los ajustes de tu móvil en cuanto lo identifiques, y si ya has devuelto la llamada, revisa tu factura telefónica en los próximos días para detectar cargos irregulares y reclamarlos a tu operadora.

Por qué es tan difícil rastrear a los responsables

Los delincuentes detrás de estas estafas raramente operan desde los países cuyo prefijo utilizan. Se sirven de infraestructura VoIP distribuida que permite falsificar el número de origen y enrutar la llamada a través de múltiples jurisdicciones, lo que convierte la investigación en un laberinto legal internacional. En España, la Guardia Civil y la Policía Nacional pueden recibir la denuncia, pero la detención efectiva de los responsables suele quedar fuera de su alcance jurisdiccional.

Esta opacidad legal es precisamente lo que hace tan lucrativo el negocio para las redes criminales. No hay necesidad de robar contraseñas ni vulnerar sistemas: basta con que el usuario llame voluntariamente para que la operadora de destino genere la facturación especial y reparta comisiones automáticamente. Un modelo de negocio ilegal pero técnicamente difícil de perseguir.

Qué hacer si ya has devuelto la llamada en España

El primer paso es no entrar en pánico, pero sí actuar con rapidez. Si has marcado uno de estos números desde España, lo primero es colgar de inmediato y no volver a llamar bajo ningún concepto, aunque la línea parezca ocupada o en espera. Cada segundo de conexión incrementa el cargo aplicado.

Después, contacta con tu operadora telefónica para informar del incidente y solicitar que bloqueen futuras llamadas salientes a ese prefijo. Si ya aparece un cargo en tu factura que no reconoces, tienes derecho a reclamar su devolución y a denunciar el fraude en el portal oficial www.policia.es. Guarda siempre una captura del número entrante como prueba.

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Prefijo País de origen Nivel de riesgo Acción recomendada +222 Mauritania 🔴 Muy alto Bloquear y no devolver +252 Somalia 🔴 Muy alto Bloquear y no devolver +257 Burundi 🔴 Muy alto Bloquear y no devolver +235 Chad 🔴 Muy alto Bloquear y no devolver +234 Nigeria 🟠 Alto Bloquear si es desconocido

Lo que viene: España ante el fraude telefónico en 2026 y más allá

La tendencia no es optimista en el corto plazo. Los organismos europeos de ciberseguridad prevén que el Wangiri evolucione hacia variantes que combinan la llamada perdida con mensajes de texto de seguimiento, aumentando la tasa de respuesta de las víctimas y dificultando su detección. En España, la Secretaría de Estado de Digitalización trabaja en medidas de bloqueo preventivo a nivel de operadoras, pero la implementación efectiva requiere coordinación internacional que avanza lentamente.

Mientras tanto, el consejo de cualquier experto en ciberseguridad es el mismo que hace una década pero más urgente que nunca: trata cualquier llamada perdida de prefijo desconocido como potencialmente fraudulenta por defecto. No es paranoia, es el estándar mínimo de protección en un entorno donde los estafadores cuentan con tu curiosidad como única herramienta. Una regla simple puede ahorrarte un disgusto considerable: si no lo esperas, no lo devuelvas.