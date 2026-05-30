El secreto de la orientación de las palomas no está en su cabeza, sino en su hígado

Reconócelo, tú también te has preguntado cómo hacen las palomas para volver a casa desde cientos de kilómetros. Pues bien, la ciencia acaba de encontrar una respuesta que nadie esperaba: el secreto no está en su cabeza, sino en su hígado. Y no es una metáfora.

El hallazgo que nadie vio venir

Un equipo internacional de inmunólogos, físicos y ornitólogos publica esta semana en Science un estudio que dinamita las teorías clásicas. La capacidad de orientación de las palomas no depende de receptores lumínicos en los ojos ni de partículas magnéticas en el pico. El verdadero GPS está en los macrófagos hepáticos, unas células del sistema inmunitario que reciclan los glóbulos rojos viejos y, de paso, acumulan hierro.

“No esperábamos en absoluto que las células inmunitarias actuaran como sensores de campos magnéticos”, explica Christian Kurts, director del Instituto de Medicina Molecular e Inmunología Experimental del Hospital Universitario de Bonn y coautor del trabajo. El equipo utilizó técnicas avanzadas de magnetometría y separación celular para localizar los puntos magnéticos del organismo. Tras analizar los ojos, el pico y el cerebro, decidieron examinar el hígado y el bazo, donde se concentra la mayor parte del hierro.

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Los análisis confirmaron que el hígado presentaba, con diferencia, la mayor concentración de este mineral. El hierro se cristaliza en nanopartículas de óxido, lo que convierte a los macrófagos en superparamagnéticos y sumamente reactivos a los campos magnéticos. “Estas partículas reaccionan al campo terrestre como un imán diminuto”, detalla Ulf Wiedwald, de la Universidad de Duisburgo-Essen. Y aquí viene lo más alucinante: mediante microscopía electrónica, los investigadores observaron que estos macrófagos se sitúan pegados a fibras nerviosas, lo que sugiere una vía directa para enviar las señales magnéticas al cerebro.

Un instinto visceral con base física real: los macrófagos del hígado funcionan como una brújula biológica conectada al cerebro.

Así comprobaron que el hígado es la brújula

Para confirmarlo, los ornitólogos del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal realizaron un experimento tan sencillo como contundente. Entrenaron a varias palomas para regresar a un aviario en Konstanz (Alemania) desde distancias superiores a los 20 kilómetros. Después, eliminaron selectivamente los macrófagos hepáticos de un grupo de aves. El resultado: en días nublados, sin sol visible, las palomas sin estas células perdieron completamente el rumbo; en días despejados, en cambio, volvieron a casa sin problemas guiándose por la luz solar.

“Lo que parecía un ‘instinto visceral’ en la navegación de las aves resulta tener una base física real”, afirma Martin Wikelski, director del MPI-AB y coautor del estudio. La clave está en que, cuando el sol no está disponible, el sistema magnético del hígado toma el control de la orientación.

¿Y los humanos? ¿Podemos orientarnos como GPS sin quererlo?

Los hallazgos, además de redefinir la biología aviar, abren una puerta fascinante. Los autores creen que otros animales que migran de noche o bajo el agua, como los tiburones o las tortugas marinas, podrían usar mecanismos similares. Incluso se preguntan si los humanos compartimos esta percepción molecular. De momento, no hay evidencias de que sintamos el campo magnético con el hígado, y seguiremos necesitando Google Maps, pero el estudio demuestra que la naturaleza esconde brújulas insospechadas.

A mí, personalmente, me ha volado la cabeza. Así que la próxima vez que veas una paloma en la plaza, recuerda: no está buscando migas, está calibrando su brújula interna. Y tú que pensabas que era un animal simple.

🧠 Para soltarlo en la cena

El hígado de las palomas funciona como una brújula magnética.