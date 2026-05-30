Maddox Jolie-Pitt se planta: el gesto legal que borra a Brad Pitt de su apellido

Según ha adelantado TMZ esta semana, Maddox ha presentado la solicitud formal ante un juzgado de Los Ángeles para cambiar su nombre legal a Maddox Chivan Jolie. Aunque la petición aún no ha sido concedida, todo apunta a que el trámite saldrá adelante en los próximos días.

El gesto no pilla a nadie por sorpresa. El pasado abril, el joven ya aparecía en los créditos de la película 'Couture', de su madre, como Maddox Jolie, sin usar el apellido Pitt en absoluto. Aquello ya fue un aviso. Ahora, dar el paso judicial demuestra que no había vuelta atrás. Maddox ha elegido bando y lo ha hecho con un juez de por medio.

El dato clave es que no es el único. Sus hermanas Shiloh, Zahara y Vivienne también han ido borrando 'Pitt' de sus vidas. Shiloh lo hizo legalmente hace unos meses, mientras que Zahara y Vivienne lo han hecho de manera informal, pero igual de contundente.

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La fractura total de la familia más mediática de Hollywood

Para entender este enésimo capítulo toca rebobinar hasta 2016, el año en que la pareja anunció su divorcio y empezó una guerra judicial que aún coleaba en 2026. Todo saltó por los aires tras el incidente a bordo de un avión privado en el que, según las denuncias de Angelina Jolie, Brad Pitt agredió verbalmente a la actriz y, presuntamente, tuvo un encontronazo físico con Maddox. El FBI llegó a investigar, aunque nunca se presentaron cargos. Aquel episodio sigue siendo la línea roja que separó a los hijos de su padre.

Desde entonces, la relación entre Brad Pitt y sus seis hijos ha ido de mínimos a una desconexión casi total. Los contactos han sido escasos, las visitas supervisadas, y los niños han ido cumpliendo la mayoría de edad con un objetivo común: desvincularse legalmente de su progenitor. La decisión de Maddox, por ser el mayor y el que presenció más de cerca aquel día, tiene un peso enorme.

La noticia no ha sentado nada bien en el entorno de Brad Pitt. Una fuente cercana al actor ya cargó contra Angelina Jolie cuando Maddox omitió el apellido en 'Couture', acusándola de manipular a sus hijos. Pero la realidad es que Maddox tiene 24 años, es adulto y está tomando sus propias decisiones. Y hacerlo por vía judicial es la manera más firme de decir “hasta aquí”.

Maddox no solo borra un apellido, rompe el último hilo simbólico que le unía a su padre.

Por qué duele más este nombre que una demanda millonaria

En los divorcios de alto voltaje en Hollywood —pensemos en Tom Cruise y Nicole Kidman, o en el culebrón de Johnny Depp y Amber Heard— la batalla suele librarse en los tribunales o en los medios. Pero aquí, la mayor sentencia no la dicta un juez, la escriben los hijos. Que Maddox opte por apellidarse Jolie es el zasca más elegante y demoledor que podía lanzar.

El precedente más cercano es el de Shiloh, que hizo lo mismo cumplidos los 18 años. Pero Maddox es el primogénito, el que Brad consideraba su mano derecha en los rodajes. Verle firmar con otro apellido es un mazazo emocional que ni todas las películas de taquillazo pueden tapar.

La pregunta ahora es si Knox y Pax — los otros hermanos varones —, seguirán sus pasos. De momento, no hay confirmación, pero la tendencia en esta familia es clara: el apellido Pitt se diluye. Lo que queda es una saga de rencor, dinero y una madre que, según sus hijos, es el único ancla que les queda. Y en la redacción, ya estamos preparando las palomitas para el siguiente capítulo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)