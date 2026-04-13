Irene Rosales rompe su silencio y desmonta con pruebas la petición de custodia compartida de Kiko Rivera

¿De verdad Kiko Rivera puede pedir lo que firmó que no iba a ejercer? Irene Rosales ha decidido responder a esa pregunta de frente, sin rodeos y con documentos sobre la mesa, en su estreno como colaboradora del programa El tiempo justo de Telecinco la semana del 7 de abril de 2026.

Lo que ha revelado cambia por completo el relato público: el convenio de separación que ambos firmaron incluía una cláusula que permitía a Kiko Rivera cancelar la recogida de sus hijas con solo 24 horas de antelación. Esa cláusula, según Irene Rosales, invalida moralmente —y quizás legalmente— su posterior petición de custodia compartida ante los tribunales.

Irene Rosales desvela la cláusula que deja sin argumentos a Kiko Rivera

El golpe más contundente que ha dado Irene Rosales en este conflicto no ha sido emocional, sino documental. En sus declaraciones del 8 de abril, la sevillana reveló que el convenio suscrito por ambos permitía al DJ anular su presencia en la vida diaria de Ana y Carlota con solo un día de aviso. No es una interpretación: es lo que él mismo aceptó firmar.

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Esta información convierte la petición de custodia compartida de Kiko Rivera en una contradicción interna difícil de sostener. Si el propio acuerdo reflejaba una implicación voluntariamente reducida, el giro legal que él ha dado en enero de 2026 resulta cuando menos inconsistente. Los tribunales tendrán ahora que valorar esa distancia entre lo firmado y lo reclamado.

Irene Rosales y el inicio de un conflicto que nadie esperaba

Cuando en agosto de 2025 Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaron su separación tras trece años juntos, el mensaje fue de serenidad: decisión conjunta, respeto mutuo, hijas como prioridad absoluta. Nadie en España apostaba por un litigio. Sin embargo, la entrada de Lola García —nueva pareja del DJ— en la ecuación familiar dinamitó ese equilibrio en cuestión de semanas.

El detonante concreto fue la petición de Kiko Rivera de que su novia pudiera recoger a Ana y Carlota en el colegio. Irene Rosales se negó, y el DJ respondió solicitando la custodia compartida ante los tribunales en enero de 2026. Lo que parecía un divorcio ejemplar se convirtió en el conflicto más seguido de la televisión española del año.

El papel de Lola García y la ruptura del acuerdo de convivencia

Hasta la irrupción de Lola García, el pacto informal funcionaba: las niñas residían en la casa familiar de Castilleja de la Cuesta con su madre, y Kiko Rivera mantenía un régimen de visitas flexible con varios encuentros semanales. Un equilibrio frágil que nadie cuestionó públicamente durante meses, aunque ya acumulaba tensiones internas según reveló la revista Lecturas.

La solicitud de incluir a la nueva pareja en las rutinas escolares de las menores fue la chispa que hizo estallar todo. Irene Rosales lo vivió como una intromisión inaceptable; Kiko Rivera lo interpretó como un veto injustificado. Dos lecturas irreconciliables de un mismo hecho que ahora tiene que resolver un juez, y no una conversación de pareja.

Lo que dicen los expertos sobre la custodia compartida en estos casos

Cuando un convenio regulador ya está firmado y homologado judicialmente, modificarlo exige demostrar un cambio sustancial de circunstancias. La mera voluntad de uno de los progenitores de aumentar su tiempo con los hijos no suele ser suficiente argumento legal si el acuerdo previo fue firmado libremente y se estaba cumpliendo sin conflictos aparentes.

El hecho de que el propio convenio recogiera la posibilidad de cancelar visitas con 24 horas de antelación podría interpretarse como una implicación reducida voluntaria por parte del padre. Ese elemento, que Irene Rosales ha puesto encima de la mesa públicamente, será clave cuando el caso llegue a sala.

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Momento clave Protagonista Consecuencia Agosto 2025 Ambos Separación anunciada como "cordial" Diciembre 2025 Kiko Rivera Aparece en público con Lola García Enero 2026 Kiko Rivera Solicita custodia compartida ante el juez Marzo 2026 Ambos Sale a la luz la disputa y el litigio activo Abril 2026 Irene Rosales Desvela cláusula del convenio en televisión

Qué le espera a Irene Rosales y a sus hijas en los próximos meses

El hecho de que Irene Rosales haya optado por salir a hablar públicamente con argumentos documentales, en lugar de respuestas emocionales, marca un punto de inflexión en su estrategia. La imagen de una madre serena, con pruebas en la mano, genera una percepción de credibilidad que en un conflicto mediático-judicial pesa tanto como los propios documentos.

El proceso judicial seguirá su curso, y la resolución sobre la custodia compartida puede tardar meses. Lo más probable es que el juez valore la estabilidad actual de las niñas, la implicación real demostrada de cada progenitor y las condiciones del convenio original. Irene Rosales ha dado el primer movimiento con inteligencia; ahora le toca al sistema judicial poner cada pieza en su sitio.