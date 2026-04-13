La AEMET pone en el foco a Cataluña

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel naranja y amarillo por lluvias y vientos fuertes en varias comunidades autónomas. Cataluña es una de las regiones más afectadas, con avisos naranjas por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Girona y Tarragona, y avisos amarillos por nevadas en Lleida. Estas condiciones climatológicas adversas pueden tener un impacto significativo en diversos sectores, como el transporte, la agricultura y el turismo. Es crucial que las empresas ubicadas en estas áreas tomen las precauciones necesarias para proteger a sus empleados y minimizar las interrupciones en sus operaciones.

Además de Cataluña, otras comunidades autónomas como Aragón y la Comunidad Valenciana también se encuentran bajo aviso amarillo por viento. La Comunidad Valenciana, junto con Melilla, Castilla-La Mancha y Murcia, también enfrenta avisos amarillos por lluvia. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y daños a la infraestructura, lo que puede dificultar el acceso a las zonas afectadas y retrasar la entrega de bienes y servicios. Es importante que las empresas tengan planes de contingencia para hacer frente a estas situaciones de emergencia.

El impacto del viento y la lluvia no se limita a las zonas costeras y montañosas. Las ráfagas de viento fuertes pueden derribar árboles, dañar edificios y provocar cortes de energía, lo que puede afectar a las empresas que dependen de la electricidad para operar. Las lluvias torrenciales pueden desbordar ríos y arroyos, inundando zonas urbanas y rurales. Es fundamental que las empresas evalúen su vulnerabilidad ante estos fenómenos meteorológicos y tomen medidas para proteger sus activos y garantizar la seguridad de sus empleados.

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ALERTAS POR OLEAJE Y TEMPERATURAS EN DESCENSO

El oleaje también representa un riesgo importante, especialmente en las zonas costeras. Baleares y Cataluña se encuentran bajo aviso naranja por oleaje, mientras que Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y Melilla han sido alertadas con nivel amarillo. Las olas de gran tamaño pueden dañar embarcaciones, infraestructuras portuarias y viviendas cercanas a la costa, lo que puede tener un impacto económico significativo en las comunidades costeras. Además, el oleaje fuerte puede dificultar la navegación y poner en peligro la vida de las personas que se encuentren en el mar.

En Canarias, se mantiene el nivel amarillo por oleaje y viento durante toda la jornada. Esta situación puede afectar al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la región, ya que puede impedir la realización de actividades acuáticas y limitar el acceso a las playas. Es importante que las empresas turísticas informen a sus clientes sobre los riesgos asociados al oleaje y al viento y que adopten medidas para garantizar su seguridad.

Además del oleaje, las temperaturas también están experimentando un descenso generalizado en gran parte de España. Se espera una disminución de las máximas en la mitad sur de la vertiente atlántica, Alborán, Baleares, Pirineos y nordeste de Cataluña, con aumentos en el resto del tercio este peninsular y en el extremo noroeste. Las bajas temperaturas pueden afectar a la salud de las personas, especialmente a los grupos más vulnerables, como los ancianos y los niños. Es importante que las empresas tomen medidas para proteger a sus empleados del frío, como proporcionarles ropa de abrigo y asegurarse de que las instalaciones estén bien calefaccionadas.

Durante el día, se espera una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias que a primera hora del día también afectarán al extremo sureste, con probabilidad de ser fuertes en zonas de Murcia, Albacete y sur de la Comunidad Valenciana. Esta inestabilidad climática puede generar retrasos en el transporte de mercancías y personas, así como interrupciones en las actividades al aire libre.